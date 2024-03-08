Ровно год назад в Тбилиси прошли масштабные акции, организованные противниками закона «об иноагентах». В результате всенародного протеста «Грузинская мечта» была вынуждена отозвать принятый ею же в трех чтениях закон.

14 февраля 2023 года депутаты от «Силы народа» внесли в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Далее инициативу по продвижению законопроекта перехватила «Грузинская мечта»: отодвинув сателлитов, депутаты большинства в форсированном режиме приступили к рассмотрению документа. 2 марта были завершены процедурные голосования в комитетах, а уже 7 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект об иноагентах.

Противники принятия закона расценили проект как сугубо пророссийский, утверждая, что документ аналогичен российскому закону об иноагентах. Они заявили, что принятие закона может повлечь за собой отказ в получении Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Парламентские прения сопровождались многотысячной акцией протеста не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии. Несмотря на протест оппозиции и экспертов, власть приняла закон в первом чтении, после чего произошли первые столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих, были задержаны 36 человек.

Беспорядки продолжились и в следующие дни. После утверждения закона в трех чтениях молодежь соорудила баррикады на проспекте Руставели. В центр города были стянуты дополнительные силы спецназа, полиция применила водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. В ночь на 9 марта протестующих вытеснили от здания парламента и с улицы Руставели, баррикады снесли. За два дня протестов были задержаны более 130 человек. Но уже ранним утром 9 марта «Грузинская мечта» без лишнего шума и дебатов отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах.

Кроме оппозиции и улицы протест тогда поддержала президент Грузии и западные политики. Саломе Зурабишвили заявляла, что внесение в парламент законопроекта об иноагентах подрывает намерение страны вступить в ЕС, и пообещала наложить вето на законопроект.

В годовщину этих событий в президентском дворце Саломе Зурабишвили встретилась с молодыми людьми, участвовавшими в протестах 7-8 марта 2023 года, и ответила на их вопросы. Об этом сообщает администрация президента. Как говорится в пресс-релизе, на встрече президент поблагодарила молодежь «за гражданскую активность, которая уже сказала свое слово в истории Грузии».

По данным администрации, на встрече президент отметила важность активности молодежи в канун парламентских выборов.

«Ваша ответственность – донести до других молодых людей, которые сегодня учатся и работают за границей, наше послание о том, что их голос, наряду с вашим голосом, очень важен в избирательном процессе», – заявила президент Грузии.

О важности включенности молодежи в политические процессы сегодня говорили политики от партии власти. Отвечая на вопрос о прошлогодних мартовских событиях, Мдинарадзе посетовал, что «Грузинская мечта» упустила из рук рычаг контроля над неправительственным сектором:

«Год спустя стало ясно, кем была организована афера века. Вместе с «Нацдвижением» и лидер «Лело» Хазарадзе стоял во главе этого, и, к сожалению, все это сопровождалось большой поддержкой извне. Эта поддержка была обусловлена тем, что многие люди, многие группы не хотели признавать, что сектор НПО финансируется немного для других целей, чем думает грузинский народ. Необходимо признать, что неправительственный сектор усилиями молодежи успешно сумел защитить свои непрозрачные финансы, и сегодня ясно, что в этом году они финансируются для того, чтобы выступать на стороне пропаганды ЛГБТ. Они финансируются для того, чтобы стоять на стороне политической злобы, и их прозрачность никого не устраивает», – подытожил Мамука Мдинарадзе.

В оппозиции, напротив, считают, что народ провалил неприкрытую попытку «Грузинской мечты» торпедировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата Евросоюза. По словам депутата Романа Гоциридзе, именно активность молодежи без существенного вмешательства оппозиционных политиков помешала власти дискредитировать протестное движение:

«Это был правильный и отчаянный шаг, и именно благодаря студенчеству на проспект Руставели вышли 150 тысяч человек, чего прежде не бывало. Широкий протест заставил власти идти на попятную, и благодаря активности людей мы получили долгожданный статус».

Несмотря на успех протестного движения, власти будут и впредь пытаться вернуться к своей постановке вопроса, предостерегла бывший Народный защитник Нино Ломджария:

«Мы, гражданское общество, тогда заставили власти отступить, и, разумеется, они готовятся к реваншу. Из-за массового протеста они отозвали российский закон, но сейчас все видят, что они ведут борьбу против отдельных организаций или отдельных людей. И делается все руками государственной пропаганды».

Между тем, в заключении остается единственный демонстрант, участвовавший в мартовских протестах, в отношении которого ведется расследование уголовных преступлений. Напомним, во время протестов 7-9 марта полиция арестовала более 130 человек за административные правонарушения. И только Лазаре Григориадис до сих пор находится под следствием. По версии прокуратуры, он сжег полицейскую машину и бросил на митинге «коктейль Молотова». За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.

Вскоре после ареста 21-летнего демонстранта председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Лазаре «человеком, сбившимся с пути» и заявил, что у него «перепутаны всякие ориентации».

В свою очередь, тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили охарактеризовал протестующих как экстремистскую группу анархистов, провокаторов, сатанистов, целью которой является «поддержание постоянной дестабилизации».

Спустя год Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии, а Ираклий Гарибашвили переместился в кресло председателя «Грузинской мечты». Грузинский суд трижды отказывался принять иск Лазаре Григориадиса против представителей власти за оскорбление его чести и достоинства. Он попросил символическую компенсацию морального вреда в размере 15 лари.

Адвокаты Лазаре Григориадиса жалуются на затянутое правосудие: судебные процессы над обвиняемым редко длились дольше часа, и на них почти никогда не допрашивали более одного свидетеля.

Суд над Григориадисом длится более 9 месяцев, но он остается в тюрьме, поскольку на шестом месяце заключения суд неожиданно рассмотрел инцидент, произошедший 3 года назад, и приговорил Григориадиса к 1,5 годам лишения свободы за драку с отцом.

У матери заключенного осталась надежда лишь на президента. Тамта Каландадзе обратилась к Саломе Зурабишвили:

«Я бы сказала президенту, что суд не может доказать то, в чем его обвиняют, он абсолютно невиновен. Он стоял там с тысячами людей в нужное время, в нужном месте, и я думаю, что госпожа президент, как мать, рассмотрит этот вопрос. Лазаре – молодой человек, ему 21 год, у которого впереди большое будущее. Наше правительство пытается отнять будущее у молодых людей и посадить их в тюрьму. И я прошу его обязательно пересмотреть этот вопрос и помиловать моего сына», – говорит мать Григориадиса.

Оглашение приговора должно было состояться 26 февраля, но было перенесено за 4 дня до заседания. Судья Звиад Шарадзе ушел в отпуск, проведя 22 февраля последнее заседание. Его график размещен на сайте суда, но когда он вернется на работу, неясно.

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