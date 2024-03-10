В Сухуми критикуют МИД ФРГ из-за давней рекомендации не посещать Абхазию

По информации Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия, 9 марта на официальном сайте МИД ФРГ произошло обновление в разделе «терроризм». В частности, Берлин настоятельно не рекомендует посещать оккупированную Абхазию в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности, заявили в Сухуми.

На самом деле на сайте указано, что информация о Грузии обновлена 10 августа 2023 года, она актуальна по состоянию на март текущего года. При этом рекомендация не посещать Абхазию и Южную Осетию на сайте была обнародована намного ранее – к примеру, подобная формулировка уже использовалась в 2020 году. Граждан ФРГ и тогда призывали «обратить внимание на глобальное уведомление о безопасности».

«Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Не посещать Абхазию и Южную Осетию своих граждан, учитывая риски безопасности, призывают все западные страны. Такая же рекомендация опубликована, к примеру, на сайте МИД Великобритании.

В абхазском МИДе заявили, что подобные публикации – «продолжение политики агрессивной изоляции» Абхазии.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия за последнее время аккумулировало достаточно информации относительно подлога, дезинформации и манипуляций, которые предпринимаются со стороны инфраструктуры западных организаций, прежде всего USAID и UNDP. Европейские «партнеры» тоже не отстают. В ответ на требования прозрачности мы видим попытки активизации политики агрессивной изоляции Республики Абхазия. Обращаем особое внимание наших сограждан, продолжающих сотрудничать с Фондом Бергхофа, что донором данного фонда является именно МИД ФРГ. В завершение – прямой вопрос абхазским НПО, которые получают финансирование от таких структур, как UNDP и Фонд Бергхофа - теперь вам ясно, кто изолирует Абхазию? МИД Республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций со стороны западных организаций, а нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», – говорится в комментарии.

Последние заявления абхазского ведомства прокомментировал общественный деятель Тенгиз Джопуа. Он считает, что МИД «успешно выполняет задачу по укреплению изоляции Абхазии от мирового сообщества».

«Это видимо новая, внешнеполитическая доктрина нашего государства. Она полностью соответствует сохранению status quo республики, поддерживаемая нашими апонентамм – блокирование любых форм связей, политическая, экономическая, культурная и информационная изоляция, замедление развития либо управляемое развитие. Свойства веществ проявляются только при взаимодействии этих веществ с другими. Это научная истина. В отсутствии взаимодействия вещества стабильны или в состоянии покоя. Стабильность и покой – смерть в современном мире, отсутсвие развития, отсталость. Это деградация человека, общества, народа. Зато при этом обеспечивается сохранность коррумпированной, неэффективной системы власти, так как вопросов ей уже некому задать. Вот так, в ущерб человеку и обществу, но в интересах бюрократически- криминальной системы и будем жить. Политика «чучхе» в абхазском понимании», – написал он в соцсети.