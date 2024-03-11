Украина не приемлет призывы поднять белый флаг, даже если они продиктованы лучшими побуждениями. Заявление Папы Римского Франциска относительно необходимости набраться смелости начать переговоры, в Киеве восприняли крайне негативно. Не разделяют мысль понтифика и в западном политическом истеблишменте, призывая главу Ватикана не путать мир и капитуляцию. А вот Москве настрой главы Римско-католической церкви, напротив, нравится.

Киев жестко раскритиковал Папу Римского Франциска за призыв к переговорам с Москвой. На этот раз резкое неприятие вызвало высказывание понтифика в интервью швейцарской вещательной компании RSI, где, отвечая на вопрос журналиста, глава Римско-Католической церкви использовал словосочетание «белый флаг», что в украинском обществе восприняли как призыв к капитуляции.

«Я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью иностранных держав. Слово «переговоры» – это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника», – заявил Папа Франциск.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в социальной сети Х напомнил главе католического мира, что цвета Украины несколько другие, а также посоветовал Ватикану не повторять «ошибок прошлого», явно намекая на сотрудничество с фашистами в период Второй мировой войны:

«Сильнее всего тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». В то же время, что касается белого флага, мы знаем стратегию Ватикана из первой половины XX века. Я призываю не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в их справедливой борьбе за свою жизнь. Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов. Мы благодарим Его Святейшество Папу Франциска за его постоянные молитвы о мире и продолжаем надеяться, что после двух лет опустошительной войны в самом сердце Европы понтифик найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев».

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, также усомнился в способности Папы Римского осознать всю трагедию Украины, находясь за тысячи километров от места, где падают ракеты и бомбы:

«Когда русское зло начало эту войну 24 февраля, все украинцы встали на защиту. Все – христиане, мусульмане, евреи, все. Я благодарю каждого украинского капеллана, который находится в армии, в силах обороны, на передовой, защищает жизнь и человечность. Они поддерживают нас и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь с народом. Не за 2,5 тысячи километров, где-то, чтобы виртуально посредничать между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить тебя».

Не поддержали идеи понтифика и в западном политическом истеблишменте. Так, в частности, в правительстве Польши, страны с преимущественно католическим населением, поинтересовались, почему Папа не призывает набраться мужества именно Киев, а не Владимира Путина с тем, чтобы вывести российскую армию с территории Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, не называя прямо Франциска, высказал мнение, что не стоит приравнивать мир к капитуляции:

«Президент Путин начал эту войну и он может закончить ее сегодня. Но у Украины нет такого выбора, капитуляция – это не мир. Мы должны продолжать укреплять Украину, показывать президенту Путину, что он не получит того, что хочет на поле боя, но должен сесть и обсудить решение, при котором Украина будет признана как суверенная, независимая нация».

После того, как слова Франциска вызвали резкую реакцию в Киеве и других европейских столицах, Ватикан попытался сгладить ситуацию, заявив, что понтифик хочет мира для Украины и дипломатического решения конфликта, а словосочетание «белый флаг» было употреблено лишь как образ, предложенный не самим Франциском, а журналистом, задававшим вопросы.

Но в Москве этот «образ» оценили, похвалив главу Римско-католической церкви за трезвость мышления:

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять – он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и нашей, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима. Они не допускают возможности ведения каких-либо переговоров, в том числе, наверно, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее, высказывание Папы Франциска относительно необходимости найти посредника для переговоров нашло отклик в Турции. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз предложил свои услуги. Однако Эрдоган настаивает на том, что в любых мирных инициативах обязательно должна принимать участие Москва:

«С самого начала мы делаем все возможное, чтобы война закончилась на основе переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором примет участие и Россия. Если будет желание добиться соглашения между двумя сторонами, мы готовы оказать свою поддержку, как мы это уже показывали раньше».

Таким образом президент Турции дал понять, что в «формулу мира» Владимира Зеленского, согласно которой Москва будет привлечена к мирному процессу лишь на конечном этапе, когда мировое сообщество выработает план как прекращения боевых действий, так и восстановления Украины и наказания всех виновных, лично он не верит.

Но президент Украины продолжает настаивать: участие Москвы в предлагаемом им мирном саммите нецелесообразно исходя из самой позиции российского руководства:

«Мы не видим представителей России на этом саммите, мы не видим, как можно пригласить людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим результатов, мы хотим справедливого мира, справедливого мира для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план, добьются результата, а затем привлекут представителей России, тех, кто готов к справедливому миру».

Отчасти скептицизм президента Зеленского относительно того, что с Россией можно о чем-то договариваться без признания Москвой собственной ответственности за войну, подтверждается высказываниями самих представителей Российской Федерации. Так, в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН заместитель постпреда Москвы Дмитрий Полянский в очередной раз попытался убедить мир в том, что все разрушения и жертвы в Украине никак не связаны с действиями российской армии:

«Мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей этой страны. Это прекрасно знают и простые украинцы, которые уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской системы ПВО, размещаемой, к тому же, в жилых кварталах украинских городов в нарушение норм МГП».

На этом фоне в высказываниях Папы Римского многие увидели цинизм или полное непонимание того, что происходит в Украине. По мнению критиков Франциска, его желание добиться мира любой ценой помогает России сделать эту «цену» неподъемной для украинцев.

Подписывайтесь на нас в соцсетях