Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу об убийстве блогера

Суд в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам годам колонии по делу об убийстве военного блогера Владлена Татарского, передаёт корреспондент Север.Реалии. Трепову признали виновной по трем статьям — в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов.

Обвинение просило приговорить Трепову к 28 годам лишения свободы.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. Десятки человек получили ранения. Многие потерпевшие подали к Треповой гражданские иски, общая сумма которых достигает 50 миллионов рублей.

26-летняя Дарья Трепова была задержана на следующий день после взрыва и с тех пор находится в СИЗО. Незадолго до взрыва она вручила Татарскому статуэтку, в которой, как утверждает следствие, было вмонтировано взрывное устройство.

По версии следствия, Трепова входила в состав преступной группы, курируемой с территории Украины. ФСБ ранее называла гражданина Украины Юрия Денисова одним из организаторов взрыва. Утверждалось, что роль в его организации играл живущий в Украине журналист, бывший лидер московского отделения запрещенной в России Национал-большевистсткой партии Роман Попков. Следствие утверждает, что от него Трепова получила на криптокошелек около 190 тысяч рублей.

Трепова утверждает, что по договоренности с Попковым познакомилась с Татарским, ходила на встречи с ним под чужим именем, чтобы вызвать у него доверие. По словам Треповой, передача статуэтки была частью задания, за выполнение которой ей обещали работу журналистом в Украине. О том, что в статуэтке взрывчатка, по словам осуждённой, она не знала.

Муж Треповой писал обращение на имя Попкова с просьбой рассказать, как он и связанные с ним люди могли обмануть его супругу и убедили её отнести статуэтку со взрывчаткой на встречу с Татарским. Попков не признался в причастности к убийству блогера, которое он назвал «операцией», но и не стал этого отрицать.

Трепова с первого судебного заседания заявила, что не согласна с обвинением в теракте и обороте взрывчатки. Обвиняемую внесли в реестр экстремистов и террористов.

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