Грузинское общество вновь вынуждено переживать из-за утерянных денег основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Речь идет о 607 миллионах долларов США, лежащих на счетах в двух швейцарских банках — Credit Suisse и Julius Baer. О том, что Иванишвили и членам его семьи перекрыли к ним доступ, стало известно из письменного заявления его адвоката Темо Циквадзе. Лидеры правящей партии утверждают, что это месть Deep state за отказ Иванишвили открыть второй фронт в Грузии.

Что стало известно из письма адвоката Иванишвили

Как следует из письма, Бидзина Иванишвили и его семья даже забыли о тех 607 миллионах долларов, за возвращение которых он боролся последние 10 лет — с тех пор, как недобросовестный клерк швейцарского банка Credit Suisse присвоил миллионы Иванишвили, а после раскрытия преступления покончил жизнь самоубийством.

За эти десять лет Иванишвили, хотя и выиграл все необходимые судебные процессы в разных уголках мира, так и не смог получить доступ к этим средствам. Всё из-за Deep state, утверждает адвокат Циквадзе, который утверждает, что Иванишвили заинтересовались еще в далёком 2008 году.

«Это разбойничий рэкет — беспрецедентный и являющийся классическим примером использования финансовых рычагов для политического преследования. Политическое преследование господина Иванишвили со стороны иностранных спецслужб, или так называемого Deep state — глубинного государства, началось в 2008 году. Именно тогда предыдущая власть — «Национальное движение» — сфальсифицировала выборы и узурпировала власть, вследствие чего Бидзина Иванишвили полностью дистанцировался от этой политической силы. Это решение оказалось категорически неприемлемым для внешних покровителей прежнего правительства, и они целенаправленно начали разрушать финансовые счета, размещённые в Швейцарии», — говорится в письме.

Тем же, по словам адвоката, объясняются действия прежней администрации президента США, которая ввела санкции в отношении господина Иванишвили за проведение якобы российских интересов:

«Ещё более циничным и грубо сфабрикованным оказалось дело спецслужб, контролирующих Швейцарию, в банке Julius Baer. Несмотря на то, что санкции США никак не связаны с этими средствами, банк грубо заблокировал активы господина Иванишвили, а также доступ к средствам его супруги и детей».

Однако адвокат заверяет:

«Господин Иванишвили и его семья продолжают, несмотря ни на что, защищать мир и экономическую стабильность страны, а также заниматься благотворительной деятельностью».

«Разбойничий рэкет» и «пик фарисейства»

Спикеру парламента Шалве Папуашвили особенно понравилось выражение «разбойничий рэкет».

«Адвокатом был использован точный термин — «разбойничий рэкет». То, за чем мы наблюдаем в течение стольких лет, в том числе и в связи с событиями вокруг этого процесса — мы действительно имеем дело с «разбойничьим рэкетом».

Далее спикер парламента упомянул бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан:

«В моем кабинете сидел один из послов, который говорил, что мы должны пойти на эскалацию с Россией. Вот вы сами решите, кто находится на светлой стороне, а кто — на темной. Я говорю о бывшем после США, госпоже Дегнан»

На этой неделе Грузию не пригласили на форум ЕС по расширению. Перед началом встречи министры иностранных дел стран ЕС выражали обеспокоенность происходящим в Грузии. На это указывала и министр по европейским делам страны — председателя ЕС, Дании, Мари Бьерре:

«Грузия, к сожалению, решила не идти по европейскому пути. С каждым днём они всё дальше отходят от ЕС», — сказала Мари Бьерре 17 ноября накануне форума и заседания Совета по общим делам Еврокомиссии.

На заседании дали окончательное добро на упрощение механизма приостановления безвизового режима в Шенгенской зоне. Этой привилегией пользуются 61 страна, однако, первыми в списке могут оказаться представители «Грузинской мечты» — из-за нарушений прав человека и демократических свобод.

Представители власти, продолжая нападки на чиновников ЕС, открыто давали понять, что еще одно неприятное решение в Брюсселе принято из-за того, что в состав грузинской делегации входил попавший под балтийские санкции замминистра МВД Александр Дарахвелидзе. Из-за отказа менять состав делегации Еврокомиссия отложила запланированную на 21 ноября встречу в рамках диалога Грузия — ЕС по защите прав человека.

«Пусть бы допустили делегацию в Брюссель — это ведь был бы их триумф», — парировал Папуашвили и обещал, что в Брюсселе получили бы все аргументированные ответы по поводу заключения журналистки Мзии Амаглобели, а также оппозиционных лидеров. Но встречу сорвали, потому что, как утверждает Папуашвили, «у них не было аргументов». И вообще он советует больше не верить заявлениям из ЕС:

«ЕС с начала войны в Украине заплатил ей 180 миллиардов евро, а России — 310 миллиардов. ЕС на 130 миллиардов евро больше заплатил России, чем Украине. И после этого эти люди делают нам замечания по поводу экономических отношений с Россией? <…> Конечно, мы не примем эти замечания. Эти упреки в первую очередь указывают на то, что это пик фарисейства — то, что мы сегодня видим из Брюсселя в отношении к Грузии», — заключил спикер парламента Шалва Папуашвили.

В том, что господин Бидзина Иванишвили и его семья подвергаются шантажу со стороны Deep state, уверен и генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе. И он не захотел отвечать на вопрос журналистов: «Получается, что санкции работают?»

«Ну, санкции могут ввести. Мы тоже подверглись санкциям со стороны некоторых европейских, балтийских стран. Я не могу туда поехать. Но это не главное. Мы должны защитить интересы нашей страны и народа. Хотите — называйте это тем, что санкции работают, хотите — нет. Для нас это не имеет существенного значения».

Деньги решают всё для Бидзины Иванишвили

У оппонентов «Грузинской мечты» один ответ: санкции работают. Доказательством они считают очередное письмо адвоката Бидзины Иванишвили. Председатель «Нацдвижения» Тина Бокучава даже поделилась информацией о том, какое значение на самом деле имеют деньги для Иванишвили:

«Иванишвили ради своих денег взял страну в заложники, потому что считает, что эти 607 миллионов, которые на самом деле были предметом частного спора между ним и швейцарским банком, теперь временно присвоены некой скрытой масонской ложей. И чтобы вернуть их, Иванишвили фактически захватил всю страну. Теперь он пытается доказать Западу, что состоялся как диктатор, чтобы с ним хотя бы в ранге диктатора разговаривали, чтобы в итоге он смог вернуть эти 607 миллионов. Я могу подтвердить, что во время последних нескольких визитов США в Грузию при предыдущей администрации, на часовой встрече Ираклий Кобахидзе 45 минут говорил именно об этих 607 миллионах долларов, возврат которых сегодня является для Иванишвили главной задачей».

Другой оппозиционер из «Лело» Тамаз Датунашвили делится с Иванишвили «рецептом», как прекратить «нести этот бред» и победить Deep state:

«Это санкции — они плохи. Но есть выход. И он не в том, чтобы называть Deep state-ом США, Лондонский арбитражный суд и Конфедерацию Швейцарии, которая сохранила нейтралитет в условиях двух мировых войн. Нет, это не выход. Самый простой выход — пусть Иванишвили прекратит делать российское дело».

А депутат из партии «Гахария — за Грузию» Георгий Шарашидзе, советуя спикеру Папуашвили не манипулировать цифрами в пропаганде, пояснил, чего на самом деле Брюссель ждёт от грузинских властей в вопросе торговых отношений с Россией:

«Одно — открытые, прозрачные, основанные на законе торговые отношения между странами, а другое — тайная торговля с целью обхода санкций. Если у кого-то и есть претензии к Грузии — то это по поводу скрытых, косвенных, неформальных отношений с Россией».

«Уверен, письмо написал сам Бидзина Иванишвили», — говорит Вахтанг Маисая, политолог, руководитель геополитического направления Центра стратегического анализа Грузии (GSAC):

«Уже подтверждено, что именно из-за своих личных амбиций Бидзина Иванишвили поставил под удар судьбу Грузии в вопросе евроинтеграции. Это четко видно из письма адвоката Иванишвили. Его — я уверен — сам Иванишвили написал и просто озвучил от имени адвоката».

Подводя итоги недели для «Эха Кавказа», Вахтанг Маисая выделяет следующие моменты:

«На национальном уровне появилась такая тенденция: нынешний правящий режим Грузии — я называю его тандемом Кобахидзе–Иванишвили, — уже открыто открыл огонь по истинным целям и ценностям демократического строя Грузии, которые еще сохраняются в стране. Они сворачивают к автократизму, не просто к авторитарному правлению, а к автократическому. Мы видим, что людям уже не дают возможности высказывать критические замечания. Суд превратился в спектакль национальных театров. По-моему, в суд уже нужно ходить как зрителю, а не как соискателю правды. Это факт. Кроме того, в Грузии выявилась масштабная, не элитарная, а тотальная коррупция. Было аннулировано так называемое антикоррупционное бюро, которое и так не действовало, но хотя бы ради приличия должно было блюсти европейские стандарты. Получается, что мы уже имеем закрытый клуб автократизма».

Политолог перечисляет его признаки:

«Первое — тотальная коррупция и огромные масштабы непотизма. Второе — фактическое закрытие Грузии и сворачивание её в лоно „кимченинизации“. Третье — правящий автократический режим начал действовать по принципу: что хотим, то и делаем с нашим народом. На глобальном уровне появилась тенденция, что Грузию уже никто не слышит. Грузия фактически стала страной-изгоем: с нынешними властями не встречается никто — ни представители влиятельных международных организаций, ни выдающиеся политики. Они сами тоже не выезжают на подобные мероприятия. И это ещё один показатель: на форум ЕС по расширению даже не пригласили Грузию — хотя бы ради приличия. Это уже о многом говорит. Фактически с ними не хотят общаться даже азиатские государства — Китай и другие. Даже визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Китай завершился так, что они сами не могут внятно объяснить результат. Получается, что Грузия становится кавказским вариантом Северной Кореи, к сожалению».

Тем не менее Вахтанг Маисая считает, что ситуация пока не достигла точки невозврата. Он надеется, что санкции будут ужесточены в отношении Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты», а проевропейская часть грузинского общества своим протестом убедит ЕС, что не стоит отворачиваться от Грузии и следует продолжать поддержку её стремления к евроинтеграции.

