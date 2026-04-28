Чем может закончиться очередной виток противостояния «Грузинской мечты» с послом ЕС Павлом Герчинским? Вопрос остается открытым на фоне ужесточения риторики партии власти в адрес посла и всего ЕС. Теперь Герчинского обвиняют в выпадах против почетного представителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили

Парламентский лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия услышал в заявлениях посла ЕС Павла Герчинского не только почерк Deep state, но и другой «злой умысел». О своих выводах он сообщил сегодня с парламентской трибуны в ходе сессионных политических заявлений.

«Через несколько дней после заявления посла ЕС Павла Герчинского о возможном возвращении Грузии в темное прошлое местные, пропагандистские СМИ начали абсурдную кампанию по дискредитации основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Это неудивительно, поскольку общество хорошо знает, что именно почетный председатель «Грузинской мечты» является главным гарантом суверенитета Грузии и сохранения мира в нашей стране. Пропагандисты действуют по поручению иностранных покровителей, чтобы навредить Иванишвили и очернить крупнейшего благотворителя в истории Грузии, используя наиболее чувствительную тему — благотворительность», - возмущённо заявил депутат Кирцхалия.

Вместе с ним заступились за Иванишвили и обвинили посла Герчинского и в других недипломатических действий и другие депутаты «Грузинской мечты». К примеру депутат Леван Мачавариани счел оценки посла ЕС хамством:

- Заявление Герчинского, несомненно, является наглым, когда он угрожает грузинскому народу возвращением к мрачному периоду гражданской войны. Я не могу назвать это иначе, как наглым, хамским заявлением, - возмущался депутат Мачавариани советуя европейской бюрократии изменить подход к Грузии.

И глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, депутат Леван Махашвили не сдерживал себя в критике посла.

«Некоторые послы прибегают к политическим выпадам, похоже, что посол ЕС тоже решил последовать этой моде — мы видели многих, кто сначала клянется в братстве грузинскому населению, а затем не выполняет это обещание. Что касается заявления посольства, то даже если они повторят одно и то же миллион раз, телефон не станет автомобилем».

- Когда посол ЕС угрожает грузинскому народу гражданской войной, это очень тяжело – его вызвали, министр выслушал объяснения, это тот дипломатический шаг, который следовало предпринять, - считает премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что грузинская власть готова к диалогу с ЕС, а Брюссель в ответ проявляет слабость

«Диалога боится слабая сторона, слабая в аргументах. Конечно, Европейский союз намного больше нас, но он слабая сторона в том смысле, что правда обращена не к Европейскому союзу, а к нам», - заверил глава грузинского правительства.

«Искать источник своих проблем в Брюсселе — это невероятная наглость», - заявляют в оппозиции.

Александр Раквиашвили, один из лидеров партии «Гирчи», напоминает что грузинским властям следует выполнять рекомендации Брюсселя, чтобы стать членом ЕС.

«То, что Европейский союз не хочет принимать страну, не отвечающую его требованиям, не может быть недостатком Европейского союза, это может быть лишь результатом нашего выбора. В конечном счете, если у нас нет независимой судебной системы, нет разделения власти и правящей парти, это просто несовместимо с Европой. Поэтому либо власти должны провести эти реформы и изменить страну, либо смириться с тем, что страна не станет членом Европейского союза. Следовательно, поскольку «Грузинская мечта» сделала выбрала отказ от реформ, ясно, что ответственность в конечном итоге лежит на правительстве», — говорит Александр Раквиашвили.

Один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили критикует власть за очередную волну нападок в отношение европейских дипломатов.

«Происходит спланированная атака на посла ЕС, хотя посол давно находится в Грузии и прекрасно знает, что желания грузинского народа одни, а желания режима Иванишвили другие. В конце концов, грузинский народ должен победить, поэтому он всегда проводил различие между грузинским народом, с одной стороны, и режимом Иванишвили, с другой», — сказал Иракли Павленишвили.

Бывший посол Грузии в ЕС и Бельгии, представитель «Сильная Грузии - Лело» Саломе Самадашвили считает вызов посла в МИД очередным актом саботажа, и обвиняет представителей власти в проведении интересов партийного лидера Бидзины Иванишвили

«Сегодня в Европейском союзе происходит очень важный процесс. Я думаю, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим определенную эволюцию европейской политики по отношению к нашей стране и нашему правительству. В ЕС решили в этом месяце, что нынешней правящей команде следует предоставить еще одну возможность предпринять правильные шаги и создать пространство для того, чтобы Европейский союз начал говорить о своего рода нормализации отношений», — а «Грузинская мечта», как предполагает Саломе Самадашвили таким противостоянием с послом решила саботировать и так вошедший в тупик процесс евроинтеграции страны.

Может ли дойти дело до выдворения посла ЕС? Пока наблюдатели затрудняются дать положительный ответ на этот вопрос. Хотя еще в прошлом году, в июле, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил что была бы его воля он давно уже «выгнал, выдворил бы из страны» посла Герчинского.

По мнению специалиста по международным отношениям, основателя Института «Европа — Грузия» Георгия Мелашвили, если «Грузинская мечта» действительно хочет снова наладить отношения с Западом, то ей придётся пойти на уступки.

«Касается ли это политических заключенных в грузинских тюрьмах, или тех драконовых законов, которые абсолютно неприемлемы ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Мы наблюдаем, что даже Лукашенко, который пытается сейчас наладить какую-то коммуникацию с Западом, даже ему пришлось освободить часть политических заключенных. Учитывая, что Грузия и Беларусь все-таки отличаются друг от друга, как ситуация, как история, и структура общества, я думаю, что если «Грузинская мечта» действительно захочет наладить какие-то отношения с Западом, им придется пойти на очень серьезные уступки».

Георгий Мелашвили там же констатирует, что в последнее время «Грузинская мечта» сделала все для того, чтобы отношения Грузии с Западом - ЕС, США - оказались бы на исторически самом низком уровне, что делает страну все более уязвимой как во внутренних, так и во внешних отношениях, особенно по отношению к северному соседу, России.

Подписывайтесь на нас в соцсетях