В Тбилиси протестующие попытались занять президентский дворец

В Тбилиси участники оппозиционной акции попытались занять президентский дворец Орбелиани. Часть протестующих проникла во двор здания – его забор фактически снесён.

Спецназ пытался защитить резиденцию и вытеснить протестующих, используя перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.

Силовики, предположительно, были не готовы к первой попытке штурма здания. Далее на месте были мобилизованы дополнительные силы спецназа.

На месте происходят стычки демонстрантов и полиции. Есть пострадавшие и задержанные.

Ранее организатор акции, оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе зачитал на митинге на площади Свободы декларацию, за которую проголосовали участники протеста. Она состоит из трёх пунктов:

Власть принадлежит грузинскому народу. Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому её полномочия прекращены. Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит – мирное возвращение власти в руки народа; освобождение демократических институтов; немедленное восстановление диалога о вступлении в Европейский союз; защиту безопасности и мира в стране.

Затем Муртаз Зоделава, один из представителей «Национального движения», заявил: «Мужская сила сегодня начнёт действовать – мы, мужская сила, выйдем на сторону Бараташвили и потребуем ключи от президентского дворца. Это будет первый шаг».

Пятый президент Саломе Зурабишвили не поддержала действия части оппозиции: «Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьёмся проведения новых выборов».