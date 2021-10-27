Основатель Gulagu.net обратился с открытым письмом о пытках к Путину

Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин Gulagu.net обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток заключенных и ужесточить наказание за них. Правозащитники также предлагают освободить осужденных, которых принуждали к самооговору и к которым применяли пытки.

В последние недели проект Gulagu.net опубликовал несколько видео пыток заключенных в российских колониях, СИЗО и других учреждениях ФСИН. Как утверждают правозащитники, в их распоряжении находится огромный видеоархив с записью пыток, и публикации продолжатся.

Осечкин в своем письме, в частности, призвал Путина обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы они лично проверили более 200 обращений Gulagu.net за 2014-2021 годы по фактам убийств и пыток более 100 заключенных. Осечкин заявил о том, что необходимо расследовать факты «многомиллиардных хищений» в ФСБ и ФСИН, а также причастность сотрудников этих ведомств к неким аферам и срывам ГосОборонЗаказа.

Правозащитники также предлагают Путину выпустить на федеральном канале фильм-расследование о «пыточном конвейере».

Осечкин также требует начать проверку и провести расследование в отношении сотрудников ФСБ и ФСИН, которые «злоупотребляли служебным положением, соучаствовали в фальсификации доказательств против правозащитников». Также предлагается уволить из администрации президента России, ФСБ, ФСИН, телеканалов НТВ, «Россия» и РЕН-ТВ всех причастных к информационным атакам и кампаниям по дискредитации Gulagu.net. От российских властей требуют отказаться от «незаконного заказного уголовного преследования» координаторов Gulagu.net и «Сибири правовой», а также информатора Сергея Савельева. Всего в письме содержится 21 предложение.

При этом автор письма задается вопросом, знает ли Путин о происходящем в системе ФСИН, и если да, не санкционировал ли он лично пытки заключенных.

«Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение, и мир это увидит и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовым преступлениям», - заявляет Осечкин.