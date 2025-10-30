TI: «Грузинская мечта» маскирует внутренние разборки под борьбу с коррупцией

Неправительственная организация Transparency International Georgia утверждает, что «грузинские чиновники годами занимались сокрытием фактов коррупции, а теперь выдают процесс устранения политического конкурента в партии «Грузинская мечта» за борьбу с коррупцией». Организация пишет, что только за последние 5 лет ею было зафиксировано 250 случаев «элитной коррупции» с участием 221 высокопоставленного чиновника.

«В последнее время прокуратура и Служба государственной безопасности «Грузинской мечты» постоянно говорят о коррупции бывших высокопоставленных чиновников и практически ежедневно предоставляют общественности информацию о сокрытии многомиллионных активов бывшим премьер-министром, бывшим главой Службы государственной безопасности, бывшим министром обороны и связанными с ними лицами, незаконном обогащении, легализации незаконных доходов и других подобных фактах», — заявили сегодня представители организации.

В Transparency International Georgia отмечают, что расследовавшие факты коррупции СМИ «годами били тревогу по поводу этой проблемы» в элите, «Грузинская мечта» назвала это ложью и заявила, что коррупция в стране побеждена.

«Теперь они сами подтверждают, что долгие годы страной управляли по принципу клептократии, и что высшие государственные чиновники были вовлечены в масштабные коррупционные схемы – они растратили миллионы бюджетных средств грузинской армии, студентов и каждого гражданина Грузии», – заявила глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури.

Согласно выводам TI, в сокрытии фактов коррупции годами участвовали следственные органы, прокуратура, судьи, сотрудники Службы государственной безопасности и Антикоррупционного бюро. Теперь процесс устранения политического конкурента в команде «Грузинской мечты» преподносится как борьба с коррупцией.

«250 случаев элитной коррупции»

По утверждениям организации, элитная коррупция, существование которой партия «Грузинская мечта» отрицает, была и остаётся гораздо более масштабной, только за последние 5 лет зафиксировано 250 случаев элитной коррупции, в которых фигурирует 221 высокопоставленное должностное лицо, в том числе:

38 министров или заместителей министров,

40 депутатов,

17 судей,

67 муниципальных руководителей.

Согласно расследованиям TI, чиновники партии «Грузинская мечта» только за последние 10 лет заработали не менее 5 миллиардов лари на коррупционных госзакупках. Из них 3,3 миллиарда лари приходятся на регионы, а более 1,13 миллиарда лари были потрачены в 2024 году — после того, как премьер-министром стал Ираклий Кобахидзе.