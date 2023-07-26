The Insider: Пригожин держал в отеле «гарем» из девственниц

Издание The Insider опубликовало материал о недавнем прошлом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которому он в 2019 году, живя в Петербурге, регулярно пользовался платными интимными услугами, выбирая себе девушек «на грани совершеннолетия» – зачастую, как сказано в материале, девственниц.

Журналисты приводят рассказ одной из таких девушек, «продавшей» Пригожину девственность за 40 тысяч рублей. По её словам, специально для интимных встреч бизнесмен снимал несколько номеров в петербургской гостинице Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове. Источник The Insider утверждает, что девушек, секс с которыми покупал Пригожин, были десятки, многие их них подолгу жили в номерах, которые оплачивал глава ЧВК «Вагнер».

Собеседница издания также рассказала, что до встречи с Пригожиным ей нужно было пройти осмотр в клинике «Согаз», чтобы документально подтвердить девственность.

Материал The Insider фактически подтверждает информацию, которая была опубликована в ноябре 2021 года в расследовании Радио Свобода. В нём, в частности, говорилось, что врачи медицинского центра «Согаз» в Санкт-Петербурге, связанного со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой и племянником президента России Михаилом Шеломовым, помимо того что лечили людей из ближайшего окружения Путина, включая семью миллиардера Юрия Ковальчука, соучредителя дачного кооператива «Озеро» Сергея Фурсенко и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также самого Пригожина (который был записан в клинике под чужим именем), обследовали элитных эскортниц. Те регулярно наблюдались у гинеколога, сдавали кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит, а некоторые из девушек документально подтверждали свою девственность.

Комментариев Пригожина в материале The Insider нет. Пригожин, который раньше был чрезвычайно медийно активным, уже месяц не появлялся на публике.