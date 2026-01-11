The Times of Israel: ЦАХАЛ готовит новое наступление в Газе в марте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы по возобновлению интенсивных военных операций в секторе Газа в марте, включая наступление на город Газа с целью продвинуть демаркационную «Жёлтую линию» на запад, к побережью. Это расширит контроль ЦАХАЛ над территорией, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и арабского дипломата.

По словам одного собеседника издания, операция не сможет продвинуться без поддержки США, которые пытаются продвинуть перемирие, достигнутое в октябре 2025 года, ко второй фазе, включающей разоружение палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе

Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом в декабре 2025 года согласился сотрудничать по продвижению перемирия, он не верит в успех этих усилий по разоружению ХАМАС и поручил ЦАХАЛ подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, утверждает арабский дипломат.

В первый день перемирия, 10 октября 2025 года, израильские силы отступили к так называемой «Жёлтой линии», оставив под контролем примерно 53% сектора. Оба источника утверждают, что операция в Газе, запланированная на март, позволит Израилю увеличить этот процент.

В свою очередь Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне острого финансового кризиса прекратило выплаты зарплат и уволило почти 600 сотрудников из Газы, покинувших сектор в начале войны. Как сообщает The Times of Israel, им направили уведомления об исключении из штата и завершении финансовых отношений.

В БАПОР объяснили решение резким сокращением донорской поддержки. В 2025 году при расходах в 880 миллионов долларов агентство получило лишь 570 миллионов, а в 2026 году ожидает новый дефицит.

Уволенные сотрудники с марта 2025 года находились в неоплачиваемом отпуске. Увольнение позволит им получить выходные пособия. При этом в агентстве остаются около 12 тысяч сотрудников на палестинских территориях.

ХАМАС осудил увольнения, назвав их несправедливыми. Израильские власти, в свою очередь, утверждают, что не менее 10% сотрудников БАПОР связаны с террористическими организациями, а объекты агентства в Газе использовались в военных целях. Деятельность БАПОР на территории Израиля запрещена.