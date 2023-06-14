У берегов Греции перевернулась лодка, погибли не менее 59 человек

Уром в среду у берегов Греции перевернулась лодка, перевозившая мигрантов из Северной Африки. К полудню из воды были извлечены тела 59 человек. 104 человека спасены. Число пропавших без вести неизвестно, поскольку выжившие не знают, сколько всего пассажиров было на судне.

Лодка следовала из Ливии. Причиной катастрофы стала её перегруженность.

Как сообщает служба береговой охраны, лодка была замечена вечером во вторник и следовала в Италию. На предложение помощи пассажиры ответили, что она не нужна. Через несколько часов судно перевернулось и затонула. Была начата спасательная операция, она продолжается до сих пор.

Для Греции это крупнейшее кораблекрушение с начала года.