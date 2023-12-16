Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в эфире государственного телевидения, пишет «Аль-Джазира».

Причины смерти не уточняются. В прошлом месяце эмир был госпитализирован из-за неотложной проблемы со здоровьем.

После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Шестнадцатый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года. Занимал должности главы МВД, министра обороны, заместителя премьер-министра. В 2006 году его объявили наследником престола династии ас-Сабах.

Он был провозглашен новым эмиром Кувейта в 2020 году. Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах получил эту должность после смерти его единокровного брата Сабаха IV.