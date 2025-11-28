Ровно год назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке евроинтеграции до 2028 года. Вечером того же дня Тбилиси охватили массовые протесты. С тех пор проспект Руставели стал символом сопротивления: ежедневно, без перерыва, граждане выходят на улицы, сталкиваясь с разгонами, штрафами и задержаниями. Их требования остаются прежними — досрочные парламентские выборы, освобождение политзаключенных и возвращение к европейской интеграции.

«А что вам пришлось уступить из-за этого непрерывного протеста?», — спрашивает в Facebook активистка Магда Мамукашвили, которая провела на проспекте почти 365 дней. В комментариях звучат короткие ответы: «ментальное здоровье», «спокойствие», «домашние вечера с семьей», «работу», «походы в бары», «прогулки с детьми», «жизнь».

28 ноября 2025 года протест перешагнул важный рубеж: ни одного дня паузы за год.

День годовщины начался довольно символично, в Апелляционном суде, с рассмотрения «дела 11-ти» участников проевропейских акций — Андро Чичинадзе, Онисе Цхадзе, Гурама Мирцхулуава, Луки Джабуа, Джано Арчая, Руслана Сивакова, Валери Тетрашвили, Георгия Теришвили, Ираклия Керашвили, Реваза Кикнадзе, Сергея Кухарчука. Они получили по два года заключения каждый за «участие в групповом насилии». Их имена стали символом политических репрессий и борьбы с за европейское будущее страны.

За несколько часов до демонстрации граждане страны в разных точках города вышли с баннерами в руках: «Пусть режим падет», «Ждем тебя на Руставели». Для большинства это уже не просто лозунг, а пароль борьбы и адрес, куда ведут все дороги для несогласных.

Уже вечером из двух точек, от Тбилисского университета и здания Общественного вещателя, двинутся колонны студентов, преподавателей, врачей, бывших госслужащих и представителей оппозиции. Два марша традиционно сойдутся у парламента.

«Все вместе мы заявляем: режим не смог сделать главного — остановить сопротивление. Пока мы боремся, действуем, не сдаемся — Иванишвили не победит. Мы обращаемся к политическим заключенным: хотим, чтобы вы знали — мы не остановимся, не прекратим борьбу до тех пор, пока каждый из вас не будет освобожден, режим не будет сломлен, и не будут назначены новые, свободные и справедливые выборы, на которых народ вернет себе украденное государство и выведет страну на исторический путь вступления в Европейский союз», — говорится в Facebook-анонсе акции протеста.

Марши проходят и за пределами Грузии, в 17 европейских странах. При этом оппозиционное поле страны остается сложным: на фоне разговоров о необходимости борьбы «единым фронтом» против «Грузинской мечты» одна партия, «Гахария — За Грузию», демонстративно отказалась участвовать в митинге, объясняя это присутствием на митинге «Единого национального движения». Отметим, что к демонстрации присоединились все остальные прозападные оппозиционные силы.

«Мы не будем присутствовать там, где будет «Единое национальное движение», — заявила депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария Вика Пилпани.

По ее мнению, некоторые политические силы разрушили искренний народный протест и довели его до провокаций 4 октября.

«Ровно год назад эти акции начались с искреннего гнева народа, который, к сожалению, перерос в крайне разрушительные действия со стороны определенных политических сил», — заявила Пилпани.

4 октября значительная часть оппозиционных партий и их сторонников объявили бойкот местным выборам и, с призывами к «мирному свержению» власти, собрались на площади Свободы в Тбилиси. После многотысячной протестной акции попытка небольшой группы демонстрантов «принять ключи от президентского дворца» завершилась прорывом ограждений дворца и столкновениями со спецназом. Полиция задержала более 60 человек, а прокуратура предъявила обвинения 64 лицам. Расследование ведется по нескольким статьям уголовного кодекса: о призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, о повреждении или уничтожении имущества, о захвате или блокировании объекта стратегического или особого значения, а также об организации, руководстве или участии в групповых насильственных действиях.

В свою очередь в ЕНД отметили, что единства невозможно достичь с теми, кто не участвует в противостоянии и не поддерживает протест.

«С такими людьми говорить о единстве, конечно, невозможно. Тем не менее, те силы, которые остаются в противостоянии, хотят они этого или нет, оказываются связаны общей ситуацией — мы находимся в противостоянии, продолжаем уличный протест, и в этих условиях координация и совместные действия не имеют альтернативы. Иначе смысл объединяться в одной борьбе теряется, пока в стране не идет избирательный процесс», — заявил член партии Ираклий Павленишвили.

Оппозиционер подчеркнул: год мирного сопротивления — беспрецедентный случай в современной Грузии. По его словам, «спустя год общество снова показывает, прежде всего нашей стране, международному сообществу и всему миру, что протест продолжается до победы».

Правительство повторяет другую версию происходящего: они не рассматривают митингующих как недовольных действиями власти, а воспринимают их как инструмент внешнего давления. Члены «Мечты» с высоких трибун убеждают, что никакого разрыва с ЕС на самом деле нет, напротив, страна якобы уверенно готовится к будущим переговорам.

«Если сейчас кто-то представит документ об открытии переговоров — да, мы встанем и подпишем. Да, к 2030 году мы будем самой подготовленной страной в плане выполнения европейских директив и взятых обязательств. Мы никого ни о чем не просим — мы выполняем свои обязательства, а остальное станет решением, которое мы примем вместе», — заявил член партии власти Арчил Гордуладзе.

Между тем, 130 грузинских дипломатов выпустили совместное заявление, где подчеркивают, что действия власти тормозят европейскую интеграцию и наносят ущерб репутации страны.

«Принятые в последнее время репрессивные законодательные изменения, атаки на свободу выражения, преследование инакомыслия, попытки подавления мирных протестов и ежедневный рост числа политзаключенных еще больше углубили дистанцирование Грузии от европейской семьи и нанесли серьезный удар по репутации страны», — заявляют дипломаты и обращаются к странам-партнерам Грузии с призывом учитывать волю большинства граждан страны и продолжать поддержку европейской перспективы страны.

Экс-министр иностранных дел и бывший член команды «Грузинской мечты» Михаил Джанелидзе утверждает, что власти все больше замыкаются в себе и отдаляются от воли населения. А протест, по его словам, только усиливается.

«Сегодня протестные настроения в обществе еще выше, чем год назад. В значительной степени это результат действий людей, которые непрерывно протестуют против существующей реальности. Хочу выразить большое уважение и солидарность всем политзаключенным, а также каждому гражданину, который не соглашается с режимом»,— пишет экс-министр в соцсети.

Писатель, активный участник проевропейских демонстраций Лаша Бугадзе называет годовщину завершением одного этапа исторического процесса. И подчеркивает — акция не является итоговой.

«Это борьба с Россией, которая насчитывает десятилетия, века, и поэтому она действительно очень тяжела психологически, эмоционально и политически. Люди теряют свободу, предпринимается абсолютная попытка подавить все, что есть у людей. Но борьба все равно продолжится, потому что другого выбора у нас нет, другой страны и другой Грузии у нас нет», — говорит Бугадзе.

После 28 ноября

Только в ноябре и декабре были задержаны около 500 человек, из которых 60 — по уголовным делам. До 300 участников акций сообщили о побоях и неподобающем обращении со стороны силовиков, 8 десяткам человек потребовалась госпитализация. 21-летний участник демонстрации Алекси Тиркия неделю находился в коме после того, как газовая капсула попала ему в голову. Ни один представитель правоохранительных органов за превышение полномочий наказан не был. В то же время МВД заявляет, что пострадавшие были и среди их сотрудников.

Согласно данным НПО «Международная прозрачность — Грузия», за год протестов зафиксировано около 400 случаев насилия, запугивания, угроз, преследования и препятствий в работе независимых СМИ и журналистов. Из них примерно 300 произошли в этом году, а около 100 — только в последний месяц 2024 года.

Участникам акции, которые более 300 дней подряд ежедневно перекрывали проспект Руставели, «Грузинская мечта» противопоставила ужесточенное законодательство. Внесенные изменения в закон «О собраниях и манифестациях» и в другие акты, по оценкам экспертов, значительно ограничили свободу собраний и выражения мнений.

Штрафы, увеличенные до 5000 лари, «Грузинская мечта» в октябре 2025 года дополнила еще более жесткими мерами: за намеренное перекрытие дороги и сокрытие лица ввели административный арест, а при повторном нарушении — уголовную ответственность.

Несмотря на ужесточение закона, проспект Руставели продолжали перекрывать. Полиция сначала позволяла людям это делать, а затем задерживала. На улицах людей останавливали за ношение медицинских масок; маски изымались как вещественные доказательства. В ходе этих действий были задержаны еще десятки человек.

Со второй половины ноября 2025 года людям больше не разрешают перекрывать проспект Руставели — полицейские становятся живым барьером для людей как перед парламентом, так и на прилегающих улицах во время маршей.

Ограничения коснулись и судов с июня 2025 года СМИ запрещено снимать видео и фотографии, вести прямые эфиры, а также записывать показания пострадавших, адвокатов или прокуроров — как внутри здания суда, так и во дворе. Службе судебных приставов предоставлено право изымать у присутствующих на заседании любые устройства для фото- или видео съемки и аудиозаписи. 7 ноября стало известно, что в судах установлены специальные шкафы с небольшими ячейками, предположительно для хранения телефонов.

