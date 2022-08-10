В США заинтересовались инвестиционной деятельностью Абрамовича

Федеральные власти США начали расследование в отношении небольшой консалтинговой фирмы Concord Management. Она более двадцати лет курировала миллиардные инвестиции российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета The New York Times.

Известно, что в расследовании участвуют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное бюро расследований. Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича.

Для этого власти США ищут информацию о движении денег между десятком подставных офшорных компаний, которые могли использоваться партнёрами Абрамовича для инвестиций. За последние двадцать лет таким образом были инвестированы до восьми миллиардов долларов в десятки американских компаний и фондов.

Расследование находится на начальной стадии, обвинения никому не предъявлены, юристы и агенты ФБР беседуют с людьми, которые могут знать о деятельности Concord Management.

Консалтинговая фирма Concord Management была создана в 1999 году. Её деятельность включала выбор фондов и компаний для инвестиций офшорных структур, связанных с Абрамовичем. Фирму возглавляет её основатель Майкл Матлин. Он не стал комментировать ситуацию.