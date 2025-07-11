Reuters: США впервые отправят оружие Украине по указу Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется президентскими полномочиями, чтобы отправить Украине новую партию оружия без одобрения Конгресса США. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, Трамп использует право PDA (Presidential Drawdown Authority) для отправки Украине вооружений президентским указом, одобрение Конгресса для этого не нужно. Объем выделяемого пакета помощи составит около 300 млн долларов.

В него могут войти ракеты для комплексов Patriot, снаряды GMLRS для систем HIMARS и наступательные ракеты средней дальности. 7 июля Трамп сообщил, что США поставят Украине больше оружия, в основном оборонительного, передает DW.

«Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары», – сказал тогда республиканец.

Президентскими указами PDA для поддержки Украины постоянно пользовался предшественник Трампа Джо Байден. До сих пор администрация Трампа отправляла только вооружения, которые были одобрены Байденом.

Ранее стало известно, что Трамп намерен сделать в понедельник важное заявление о России.

«Я думаю, что я сделаю важное заявление о России», — сообщил он в ходе телефонного интервью телеканалу NBC, подчеркнув, что он «разочарован Россией».

Во время интервью президент Трамп подверг критике Владимира Путина за продолжающиеся российские массированные удары по Украине. По словам президента, он ожидает одобрения Конгрессом законопроекта о санкциях против стран, закупающих российские энергоресурсы. «Они примут очень крупный и очень болезненный законопроект, но за президентом останется право решать использовать ли его», — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США также сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, которые получат право закупать американские вооружения для поставок их украинской армии: «Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО затем будет передавать это оружие и платить за него».