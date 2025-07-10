«Торпедо» исключили из чемпионата России из-за скандала с договорными матчами

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил футбольный клуб «Торпедо» из числа участников чемпионата России из-за скандала с договорными матчами. «Торпедо» оштрафовано на пять миллионов рублей. Об этом говорится на сайте КДК.

В сообщении отмечается, что решение связано с попытками функционеров «Торпедо» организовать договорные матчи в нескольких турах Первой лиги. Бывший глава «Торпедо» Валерий Скородумов отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, бывший совладелец клуба Леонид Соболев — на пять лет.

Против Леонида Соболева и Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело об оказании незаконного влияния на результат спортивного соревнования из-за подозрений в попытке подкупить судью Максима Перезву. Суд отправил Соболева и Скородумова в СИЗО.

Также задержан судья Богдан Головко, который не назначил очевидный пенальти в ворота «Торпедо» в решающем для «Торпедо» матче с КАМАЗом. В результате «Торпедо» вышло в высший дивизион без стыковых матчей.

После исключения «Торпедо» в РПЛ остается 15 участников. Предположительно, на замену москвичам в элитный дивизион поднимется «Оренбург», вылетевший с 15-го места в Первую лигу. Однако не исключается другой вариант развития событий. Предлагается провести дополнительный матч между «Оренбургом» и «Уралом», который в стыковых матчах не смог победить «Ахмат».