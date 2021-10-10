В Татарстане разбился самолёт с парашютистами, 19 человек погибли

В Татарстане под городом Мензелинск разбился самолет L-410, на борту которого могли быть более 20 человек. По данным «Интерфакса», 19 человек погибли, ТАСС сообщает о троих выживших.

О том, что самолет утром в воскресенье пропал с экранов радаров, сообщили агентства. По их данным, кроме пилотов, на борту были парашютисты местного аэроклуба.

Издание Baza публикует видео с места крушения.

Причины катастрофы пока не известны. Источники «Интерфакса» сообщают, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома.

В последние недели в России произошло несколько авиакатастроф с участием малых самолетов. Самолет того же типа - L-410 - в сентябре разбился под Иркутском, а в июле под Кемерово.