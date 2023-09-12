Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни смягчил приговор матери чеченских активистов Янгулбаевых Зареме Мусаевой: вместо 5,5 лет колонии общего режима ей назначили пять лет колонии-поселения. Об этом просил прокурор из-за состояния здоровья Мусаевой, пишет «Сота».

На заседании суда Мусаева сообщила, что у неё высокий сахар, грыжи и тахикардия, она не могла поднимать руку и с трудом двигалась – МРТ ей не делали. Благодаря лекарствам лучше стало только с давлением.

Адвокат пояснил, что после приговора, вынесенного в июле, и жалоб главе ФСИН, Мусаеву госпитализировали и выписали ей значительно больше лекарств.

Согласно скорректированному приговору, Мусаева проведёт в колонии-поселении меньше двух лет: она пробыла полтора года в СИЗО, дни в котором засчитываются за два дня колонии-поселения.

Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню в январе 2022 года. Чеченские полицейские объяснили, что должны допросить её по делу о мошенничестве, которое совершила некая Мадина Азимова в Грозном летом 2019 года. Мусаева отрицала знакомство с Азимовой.

В Чечне Мусаевой сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского. Затем против неё возбудили уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и «чуть не лишила его глаза», утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров. Позднее Мусаевой также добавили обвинение в мошенничестве.

Вину Мусаева не признала. Адвокат указывал на множественные процессуальные нарушения и сомнительные доказательства. «Мемориал» назвал Мусаеву политзаключённой.

В июле 2023 года её признали виновной по обеим статьям. За полтора года нахождения в СИЗО здоровье Мусаевой серьёзно ухудшилось, рассказывал её сын Абубакар Янгулбаев.