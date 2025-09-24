Очередной или окончательный раунд противостояния «Грузинской мечты» с ЕС? Оппоненты грузинских властей склоняются к последней версии с учетом невероятного накала риторики правящей партии в адрес европейских партнеров, последовавшей за решением министров иностранных дел ЕС не приглашать грузинскую коллегу Маку Бочоришвили на встречу глав МИД стран Черноморского бассейна. Спикер парламента Шалва Папуашвили обрушился с критикой на посла ЕС в Грузии Павла Герчинского и главу дипмиссии Германии Петера Фишера.

«Удивительно, в каком состоянии оказались нервы у посла ЕС», - поделился своим наблюдением спикер парламента Шалва Папуашвили, «задержавшись» с представителями СМИ после открытия памятника царю Ираклию Второму в Тбилиси.

Папуашвили явно дал понять, что кроме заслуг данной исторической фигуры и открытия его первого памятника в столице Грузии, ему хотелось поговорить и о нынешних событиях, которые могут стать историческими, но не в пользу страны. Сегодня он выступил в защиту грузинских журналистов, конкретно - провластного канала ТВ Имеди от «нападок» посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Дело в том, что журналисты Имеди все последние дни осаждают посла, пытаясь получить у него ответ на вопрос: «почему ЕС финансирует радикальных активистов?». ТВ Имеди попытался получить ответ от дипломата и в Гурии, где он открыл профинансированный ЕС центр бескабельного интернета для молодежи и встречался с молодыми людьми. Как утверждает тот же телеканал, это были «активисты-радикалы», в то время как с ее журналистом посол Герчинский говорить не захотел. Спикер парламента Шалва Папуашвили, забыв о том, как силовики беспощадно расправлялись с журналистами на проевропейских акциях протеста и как сами представители власти в пренебрежительном и унизительном тоне разговаривают с представителями неподконтрольных им СМИ, посоветовал Герчинскому сбавить тон.

«Я хотел бы, чтобы он разговаривал с журналистами в соответствующем тоне. Такого повышенного тона с грузинскими журналистами никто себе не позволяет, несмотря на критические вопросы. А то, что посол ЕС позволяет себе так разговаривать с грузинским журналистом, — недопустимо, и я призываю его сбавить тон», — заявил Папуашвили.

Спикер выступил сегодня и в защиту главы МИД Маки Бочоришвили от ее европейских коллег. Накануне стало известно, что ее не пригласили на намеченную встречу министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран Черноморского бассейна, которая должна пройти в начале октября в Люксембурге. В ответ грузинская сторона решила и вовсе не участвовать в этом мероприятии. Все это, по мнению Папуашвили, указывает на то, что «руководство ЕС осталось на уровне детского сада», и не только.

«У Брюсселя внешняя политика на уровне детского сада. Это решение также показывает, что они отрицают не только факты о том, где находится Грузия с точки зрения экономического развития, демократического и институционального развития, европейской интеграции, но и не видят карту, они не признают географию. И мы еще удивляемся, что они не признают рейтинг Всемирного банка и других организаций. Когда ты не признаешь географию во внешней политике, это говорит о многом. Мы находимся в состоянии стратегического терпения в отношении Брюсселя. Посмотрим, нам придется подождать. Это часть неквалифицированного подхода. В конечном счете, от этого страдает сам Брюссель», — говорит Папуашвили.

Раньше представители власти термин стратегическое терпение использовали только в отношение России, с учетом признания Москвой независимости грузинских регионов Абхазии и Цхинвали. Теперь режим стратегического партнерства у власти «Грузинской мечты» определился и в отношении Брюсселя, что по оценкам наблюдателей для страны в целом означает откат от демократии и европейских ценностей. Сама власть настаивает, что виновников надо искать среди европейских послов, политиков, местной прозападной оппозиции и гражданского сектора.

Папуашвили даже назвал имена: посол ЕС Павел Герчинский, пресс-спикер Еврокомиссии, и, конечно же, посол Германии Петер Фишер.

«Вместо того, чтобы укрепить мосты, построенные в течение 30 лет многими немцами и грузинами, Петер Фишер сжег все мосты с грузинскими властями», - в очередной раз упрекнул дипломата спикер Папуашвили. Возможно, его утренние нападки ускорили сегодняшнее совместное заявление 27 посольств европейских стран Грузии.

«Мы решительно отвергаем беспочвенные и дискредитирующие обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических представительств в Грузии. Подобная дезинформация вводит общественность в заблуждение и подрывает возможность наших дипломатических представительств выполнять свои обязанности», - говорится в заявлении. Далее идут пояснения, что для дипломатов встречи с широким кругом деятелей из правительства, оппозиции, гражданского сектора и гражданами в целом, являются обычной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции, в нарушении которой «Грузинская мечта» обвиняет дипломатов.

«Мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую партию, и заявления о том, что мы поддерживаем насилие и экстремизм, просто не соответствуют действительности. Более того, мы призываем всех деятелей отвергать и осуждать любые формы насилия», - взывают к властям европейские дипломаты в своем заявлении. Но, как выяснилось во второй половине дня - напрасно.

После Германии Питера Фишера вызвали в МИД Грузии.

«Это непривычно, - заявил журналистам дипломат перед тем, как войти в здание МИДа, - меня вызвали в Министерство иностранных дел. Повестка — это форма дипломатической санкции. Честно говоря, это очень необычно. Это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство. Я пойду и выслушаю их. Но я также решительно отвергаю беспочвенные и провокационные обвинения, выдвинутые против Федеративной Республики Германия, меня и других послов. Я также буду критиковать нынешний курс правительства Грузии, который противоречит членству в ЕС», — пообещал посол Фишер.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не захотел комментировать этот факт, но не скрыл, что ждет, когда полномочия посла истекут и он наконец покинет страну:

«Что касается вызова, то это дипломатическая мера, которая применяется, когда посол в Грузии грубо нарушает принципы Венской конвенции. Если МИД Грузии пожелает, подробно прокомментирует этот вопрос. А в целом могу напомнить, что господин Фишер напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на судебную систему, и так далее».

Суровым был премьер-министр и по отношению к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому:

«Этого человека, к сожалению, напрямую вовлекли в разжигание радикализма и поляризации. Это очень прискорбно, что и в этом случае виден негативный образ европейской бюрократии. Очень жаль, когда конкретный посол, особенно - посол, напрямую пытается разжигать радикализм и (способствует) поляризации в нашей стране».

После шести вечера по тбилисскому времени МИД Грузии распространило заявление следующего содержания:

«24 сентября в Министерстве иностранных дел Грузии первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия Петером Фишером. В ходе встречи послу напомнили, что в соответствии со статьей 41(1) Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года сотрудники дипломатической миссии обязаны уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства. Грузинская сторона выразила обеспокоенность попытками стимулирования радикальной повестки внутри страны, которые несовместимы с принципами демократии и способствуют углублению поляризации в обществе».

В том же заявлении сообщается, что обеспокоенность грузинских властей вызывают также «продолжающиеся попытки политизировать судебные разбирательства в Грузии, а также участие послов в этих процессах».





Сама глава ведомства Мака Бочоришвили вместе с президентом Михаилом Кавелашвили находится в Нью-Йорке в рамках 80-й Генассамблеи ООН и по количеству фотографий со встреч на полях мероприятия мирового масштаба опережает президента Кавелашвили. Тем не менее легитимность обоих политиков, как и всей власти «Грузинской мечты», не признает прозападная часть оппозиции и общества. И не только в Грузии, отмечает представитель «Сильной Грузии – Лело» Григол Гегелия:

«Фактически весь Евросоюз совершенно чётко и ясно заявляет, что антигрузинский и антиевропейский режим «Грузинской мечты» открыто лжёт и распространяет дезинформацию о Евросоюзе и всех основных партнёрах и друзьях нашей страны. Весь Евросоюз заявляет, что правящий режим Грузии — это партия лжецов и мошенников, которые день и ночь дискредитируют Евросоюз и наших партнёров. Конечно, в таких условиях об углублении и нормализации отношений, большей евроинтеграции не может быть и речи».

О том, что риск утери Грузией безвизового режима с ЕС возрастает, не раз заявляли представители ЕС и европейские послы в Грузии. И сегодняшние заявления и шаги грузинских властей в отношении европейских послов, особенно посла Германии Петера Фишера, как считают наблюдатели, скорее всего ускорят решение Брюсселя в этом направлении.

