«Агрессивная риторика неприемлема» – в МИД Германии вызвали грузинского дипломата

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Грузии. Об этом говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства, опубликованном в платформе X.

«Мы передали ясный сигнал: безосновательные обвинения и агрессивная риторика грузинских властей в адрес посла Германии в Тбилиси неприемлемы и должны прекратиться», – заявили в министерстве.

24 сентября в МИД Грузии вызвали посла Германии Петера Фишера. Тогда грузинская сторона указала дипломату на положения Венской конвенции, запрещающей вмешательство во внутренние дела страны, и выразила обеспокоенность «попытками политизации судебных процессов и поощрением радикальной повестки».

Сам Фишер назвал вызов в МИД «дипломатической санкцией» и подчеркнул, что подобное «крайне необычно» для отношений между дружественными странами. По его словам, это первый случай после установления дипломатических отношений, когда посла ФРГ вызвали в министерство.

Критика в адрес Фишера звучала и ранее со стороны руководства «Грузинской мечты». Премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что посол «напрямую вовлечен в политические процессы» и поддерживает оппозицию. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил дипломата в атаках на правительство, парламент, журналистов и избирателей правящей партии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе также обвинял посла во вмешательстве во внутренние дела страны.

Фишер стал объектом нападок со стороны властей, в частности после того, как посетил голодающую у парламента Элене Хоштария – лидера оппозиционной партии «Дроа».

В ответ на критику посла немецкое посольство в Тбилиси распространило заявление МИД Германии, в котором осудило агрессивную риторику представителей «Грузинской мечты» и призвало власти отказаться от распространения ложных нарративов о политике Берлина и ЕС.

25 сентября Фишер встретился с руководителем администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани. В сообщении пресс-службы говорилось, что грузинская сторона «не удовлетворена уровнем нынешних отношений» с Германией и рассчитывает на их улучшение.