Американские конгрессмены направили письмо Рубио с критикой «Грузинской мечты»

Американские конгрессмены, в том числе старший член Комитета по международным отношениям Сената США Джин Шахин, направили совместное письмо госсекретарю США Марко Рубио с призывом «защитить бывших сотрудников США, которые стали объектом несправедливых нападок со стороны грузинских официальных лиц на фоне тревожного роста антиамериканской риторики».

Речь идёт о заявлении главы СГБ Грузии Мамуки Мдинарадзе о том, что посольство США в Таиланде якобы тратит на поддержку грузинских «радикалов» средства, предназначенные для борьбы с «китайскими угрозами».

Документ подписали старший член Комитета Сената США по международным отношениям Джин Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир), Роджер Уикер (республиканец, Миссисипи), Джон Кёртис (республиканец, Юта), Шелдон Уайтхаус (демократ, Род-Айленд), а также члены Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец, Южная Каролина) и Стив Коэн (демократ, Теннесси).

В письме законодатели призвали Рубио добиваться от грузинских властей гарантий, что бывшие сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), служащие иностранной службы (Foreign Service Nationals, FSNs), а также другие лица, работавшие на правительство США, «не будут подвергаться преследованиям или очернению». Они также потребовали, чтобы Госдепартамент решительно реагировал на «опасные и ложные заявления, распространяемые правящей партией «Грузинская мечта» и ставящие под угрозу бывших американских сотрудников».

«Грузинские власти, возглавляемые «Грузинской мечтой», неоднократно заявляли о желании восстановить двусторонние отношения с Соединёнными Штатами, однако их действия и заявления говорят об обратном», – написали сенаторы и конгрессмены.

«1 октября СМИ сообщили, что глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе обвинил правительство США в организации «революции» через «выплаты» сотрудникам FSN. Однако эти выплаты представляли собой законные компенсации, предусмотренные грузинским законодательством при увольнении сотрудников. Эти заявления, повторённые представителями «Грузинской мечты», искажают суть вопроса и создают угрозу безопасности FSN. Они также подтверждают, что «Грузинская мечта» не предпринимает серьёзных шагов для улучшения отношений с Соединёнными Штатами».

Конгрессмены приветствовали решение Госдепа от 6 октября «запросить встречу с послом Грузии в США Тамар Талиашвили для обсуждения этой ситуации». Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ранее опроверг информацию о том, что посла вызвали во внешнеполитическое ведомство.

«Мы также призываем Госдепартамент потребовать от «Грузинской мечты» официально и публично опровергнуть опасные заявления. Важно, чтобы администрация Трампа противодействовала этой деструктивной риторике, угрожающей американским сотрудникам в Грузии и создающей тревожный прецедент для других стран. Решение о будущем двусторонних отношений зависит от «Грузинской мечты», однако бывшие партнёры и сотрудники США не должны становиться разменной монетой в политической игре», – говорится в заявлении.

«Правительство Соединённых Штатов опирается на местных сотрудников, выполняющих задачи по указанию американских ведомств и агентств. Если мы не будем защищать этих людей от атак со стороны иностранных правительств, это ограничит наши возможности нанимать персонал и проводить внешнюю политику США по всему миру. Мы призываем вас осудить эти атаки и обеспечить, чтобы Госдепартамент решительно выступил против любых попыток преследования сотрудников, работающих в интересах Соединённых Штатов, где бы это ни происходило», – заключили законодатели.