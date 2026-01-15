Точных данных о числе граждан Грузии, которых коснется решение Дональда Трампа о приостановке выдачи иммиграционных виз, нет. В оппозиции причиной решения президента Трампа называют антизападную политику «Грузинской мечты». В самой правящей партии к решению Вашингтона отнеслись с пониманием. При этом данное решение не «вписывается» в условия, которые «Грузинская мечта» выдвигала США два года назад: безвизовый режим, свободная торговля и прямые перелеты.

В Грузии разгорелась дискуссия: повлияла ли политика «Грузинской мечты» на то, что Грузия оказалась в списке стран, для граждан которых США приостановили выдачу иммиграционных виз. У оппонентов власти однозначный ответ: «да».

Из Грузии в США уезжают десятки людей — некоторые нелегально, некоторые по «грин-карте», то есть по лотерейной программе получения статуса законного постоянного резидента США. Обычно сначала уезжает один член семьи, а затем он уже законно может забрать остальных — в рамках воссоединения семьи. Сколько людей планировали переехать в США на постоянное место жительства, неизвестно. И неизвестно, сколько теперь придется ждать.

Это не уточняется и в разъяснении посольства США в Тбилиси. В нем подтверждается, что с 21 января 2026 года выдача иммиграционных виз будет приостановлена для граждан 75 стран, в том числе Грузии, а также поясняются условия этой приостановки и мотивы решения президента США:

«Президент Трамп ясно дал понять, что иммигранты должны быть финансово самодостаточными и не должны становиться финансовым бременем для американских налогоплательщиков. Государственный департамент проводит всесторонний анализ всех норм, правил и руководящих документов, чтобы гарантировать, что иммигранты из стран с высоким риском не будут истощать социальную помощь в Соединенных Штатах и не станут обузой для общества», — говорится в заявлении посольства США.

При этом грузинские эмигранты в США и странах ЕС уезжают именно с целью стать финансово самодостаточными. Согласно данным Национального банка Грузии, в декабре 2025 года США заняли первое место по объему денежных переводов — около 64 миллионов долларов, что на 15 % больше по сравнению с декабрем 2024 года. Всего за 2025 год зарубежные переводы в Грузию составили около 338 миллионов долларов — на 18 % больше, чем в 2024 году. Основная часть этих средств поступает из стран ЕС (Италия, Германия, Греция) и США.

«Уверяю вас, что наша политика не определяет политику президента Трампа по вопросам миграции, Венесуэлы или Гренландии. Мы тут ни при чем», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос журналистов о том, не связано ли это решение с риторикой «Грузинской мечты» в отношении послов США и американских политиков в последние два года.

«Мы знаем, что новая администрация США придерживается радикально иных взглядов, чем предыдущие администрации, и это реализация именно этой политики. Для нас приоритетом является то, чтобы наши граждане оставались в Грузии, поскольку страна движется вперед, и важно, чтобы все участвовали в ее развитии».

Это заявление Папуашвили резко отличается от его прежних высказываний в адрес властей США. Так, 28 февраля 2024 года, после визита в парламент нового тогда посла США Робин Данниган, он озвучил недовольство позиции своей партии:

«Граждане Америки имеют безвизовый режим в Грузии. Понятно, что у США нет безвизового режима со многими странами, но, например, непризнанное государство Тайвань его имеет. Я не думаю, что Грузия с ее 3,5-миллионным населением представляет какую-либо миграционную угрозу для США. Безвизовый режим стал бы еще одним добрым жестом по отношению к грузинскому народу».

В те же дни власть «Грузинской мечты» настаивала на углублении стратегического партнерства с США — не только на бумаге. От администрации Джо Байдена требовали одновременно безвизовый режим, соглашение о свободной торговле и прямые авиаперелеты. Эти требования сопровождались критикой в адрес бывших послов США Келли Дегнан и Робин Данниган, которых обвиняли в подстрекательстве оппозиции и НПО к перевороту и войне.

«Вот как Трамп скажет, так и будет», — заявлял 1 декабря 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Это произошло на следующий день после того, как администрация Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией из-за отказа властей от евроинтеграции и чрезмерного применения силы против протестующих. В конце того же года почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили попал под американские санкции.

Ожидания «Грузинской мечты», что новый президент Дональд Трамп исправит ситуацию, не оправдались, несмотря на письма о солидарности с его позицией по Deep State и критике ЕС.

В правящей партии сегодня советуют не воспринимать новость трагично. По словам главы парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, грузинам незачем стремиться «в заморские края»:

«Есть страны, где эмиграция вынужденная — по политическим, социальным, экономическим или военным причинам. Эти визы предназначены именно для них. Я рад, что Грузия не относится к таким странам, и это не должно становиться трагедией».

В оппозиции с этим не согласны. Лидер «Коалиции за перемены» Гига Лемонджава говорит:

«Приостановка стратегического партнерства между Грузией и США — ключ к пониманию, почему Грузия попала в этот список. При прежних отношениях у нас были все шансы избежать таких ограничений. Но правящая партия «Грузинская мечта» испортила отношения с Западом, в том числе с США».

Депутат от партии «Гахария — за Грузию» Вика Пилпани также винит власть:

«Власть сделала все, особенно за последний год, чтобы страна оказалась в таком списке. Нам обещали наладить отношения с Трампом — вот результат».

Экс-министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели призывает не драматизировать ситуацию, отмечая, что в списке есть и страны НАТО, но добавляет: «По моей информации, настоящая драма еще впереди».

Наблюдатели также указывают, что в списке нет стран ЕС, к вступлению в который стремится большинство населения Грузии, несмотря на отказ от этого курса со стороны властей.

На фоне всей антизападной риторики пятый президент Саломе Зурабишвили назвала пропагандистской подачу новости о поздравлении Дональда Трампа президенту Грузии Михаилу Кавелашвили:

«Сколько еще мы должны смотреть, как невежды обманывают невежд», — написала она, возмущаясь тем, что стандартное протокольное поздравление выдают за дипломатический успех.

