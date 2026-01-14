«Мечте» не понравилось поздравление ЕС с Днем флага

14 января в Грузии отмечается День государственного флага. В связи с этим представительство ЕС распространило видео ролик с поздравлением. В нем есть кадры с проевропейских акции протеста, что возмутило лидеров «Грузинской мечты». Раскритиковал политику Брюсселя из Абу-Даби и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его, как и других представителей правящей силы, продолжает «поражать» стремление молдавского президента Майи Санду увидеть страну в ЕС, в том числе путем присоединения Молдовы к Румынии

«В этот особенный день мы чествуем силу, стойкость и надежду, которые олицетворяет грузинский флаг — символ мужества в прошлом и обещание будущего. С Днём грузинского флага!», - говорится в предисловии к видеоролику представительства ЕС. В 38-секундном поздравлении грузинский национальный флаг развевается на фоне видов разных регионов Грузии. В конце видео – два отличительных кадра: на одном - ночные фейерверки с проспекта Руставели, на другом - граффити с изображениями флагов ЕС и Грузии и надписью на английском «We are Europe (Мы -Европа)».

Завершается поздравление закадровым голосом посла ЕС Павла Герчинского, который на грузинском произносит слова: «Вперед Грузия, вперед!». Так он поздравлял Грузию с получением статуса кандидата в ЕС 14 декабря 2023 года.

Эти слова посла Герчинского помнят многие, в тот день он произнес их с праздничной сцены тбилисской площади Свободы. Тогда рядом с ним стояли тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который сегодня находится в тюрьме за сокрытие доходов, и другие партийные лидеры. Только теперь они воспринимают в штыки все слова не только посла Герчинского, но и всего Брюсселя.

«Это ещё одно проявление бесстыдного отношения Брюсселя к Грузии», — возмущался вице-спикер парламента Гия Вольский. В очередной раз обвинив Брюссель в игнорировании интересов Грузии, а также в том, что европейская административная структура полностью утратила любые ресурсы для координации между странами внутри самого ЕС, Вольский заключил:

«Такое поздравление — это наглость, так как оно выражает конкретную цель — поощрить экстремизм в Грузии и реализовать свою цель, которая не приносит нам никакой пользы. Напротив, оно запускает процесс необратимого разрушения, когда считают, что в противостоянии с Россией Грузия, Украина, Молдова и другие страны должны играть роль, которую им «назначили». Какую роль им назначили, мы хорошо видим на примере Украины».

В Грузии все хорошо - послания премьера Кобахидзе из Абу-Даби

Поделился своим мнением по поводу поздравления ЕС и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, Евросоюз нуждается в реформировании, и он надеется, что Брюссель найдет в себе силы это сделать. Общаясь с грузинскими журналистами в Абу-Даби, глава грузинского правительства сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что должно произойти реформирование Европы. Он заявил, что об этом «Грузинская мечта» говорила все последние годы.

Ираклий Кобахидзе высказался и по поводу широко обсуждаемых и осуждаемых в рядах «Грузинской мечты» слов президента Молдовы Майи Санду. Та в одном из интервью сказала, что в случае референдума, в целях безопасности и избежания российской угрозы она лично «проголосовала» бы за объединение страны с Румынией.

«Такое заявление меня поражает. Политический лидер страны заявляет, что готов проголосовать за утрату независимости страны. Когда политический лидер делает такое заявление, я не знаю, какой комментарий я могу сделать. Очень печальное событие для Молдовы — страны, которая обрела независимость вместе с нами в начале 90-х годов. Остальное — дело Молдовы, возможно, они сами разберутся в своих проблемах», — заключил Кобахидзе.

Что же касается самой Грузии, как следует из его заявлений, то она - одна из преуспевающих в Европе. В этом премьер-министр уверял участников Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

«У нас самая быстро развивающаяся и растущая экономика, средний экономический рост за последние 5 лет составил 9,3%, это является одним из самых высоких показателей в Европе. Кроме того, если правильно оценивать экономический успех, то это именно результат проводимых в стране экономических реформ, результат того, что уровень коррупции самый низкий в масштабе региона, и у нас лучшие показатели в этом направлении, чем у 11 стран-членов ЕС», - сказал во время выступления Кобахидзе. Правда, ему пришлось признать, что несмотря на «принадлежность к Европе», у Грузии «существуют определенные трудности», но Кобахидзе рассчитывает на интеграцию с учетом «изменения определенных политических обстоятельств». Эти изменения должны произойти в ЕС, а не в Грузии, ведь ее власти, по словам премьер-министра, неукоснительно следуют требованиям евроинтеграции.

«Европейская интеграция является частью нашей политической повестки дня, в Конституции прописано, что мы должны стать полноправным членом Евросоюза, мы неукоснительно следуем положениям соглашения об ассоциации. В этом плане будут осуществлены устойчивые реформы», - говорил Кобахидзе в ходе панельных дискуссий в Абу-Даби, главная тема которой - «Средний коридор - соединение Европы и Азии посредством энергии».

«Грузинская мечта» и ЕС несовместимы

Утверждение премьер-министра Кобахидзе в Абу-Даби о том, что Грузия стремится в Европу, подвергли резкой критике в Тбилиси.

Представитель «Сильная Грузия - Лело» Георгий Сиорадзе обвинил главу правительства в пропаганде и искажении реальности.

«Грузия уже много лет не выполняет ни одного из своих обязательств. Мы помним, как еще до предоставления статуса кандидата они утверждали, что выполнили план из 12 пунктов, но ситуация ухудшилась даже с частично выполненными пунктами. Мы помним невыполнение 9 условий Брюсселя после предоставления статуса кандидата в ЕС и особенно антиконституционное драконовское законодательство, принятое после парламентских выборов 2024 года, ограничение свободы СМИ, ограничение деятельности неправительственного сектора, а теперь и запрет оппозиционных партий, политические репрессии, которые они проводят в этой стране. Соответственно, слова Кобахидзе, даже на любой, даже международной трибуне, имеют ту же самую цену, какую им назначило грузинское общество», – заявил Георгий Сиоридзе.

Оппоненты власти противопоставили нынешним утверждениям Кобахидзе об успешности страны его же слова, сказанные 26 ноября прошлого года. Кобахидзе, выступая в парламенте в поддержку Eagle Hills — совместного с ОАЭ инвестиционного строительного проекта в Тбилиси и Гонио, заявил, что данный проект необходим стране в борьбе с бедностью:

«Впервые в истории в этом году наш ВВП превысит 10 000 долларов США на душу населения. Тем не менее мы всё ещё отстаём от всех государств-членов ЕС, даже от самых бедных стран — примерно на 30–40%. По данным прошлого года, уровень бедности всё ещё составлял 9,4%, что означает, что 350 000 наших сограждан всё ещё живут в бедности. <...> В таких условиях мы действительно не можем позволить себе отказываться ни от какого инвестиционного проекта особенно, если речь идёт о совершенно безупречном проекте».

Критики власти не исключают, что за этим проектом могут скрываться личные меркантильные интересы представителей власти, ведь коррупционные скандалы с бывшими чиновниками «Грузинской мечты» продолжаются.

О том что правящая сила погрязла в коррупции и там начался процесс распада, уверена пятый президент Саломе Зурабишвили. В интервью медиа-платформе «Евроскоп» в Брюсселе Зурабишвили сказала, что сейчас в «Грузинской мечте» все держится только на одном человек, Бидзине Иванишвили.

«Сегодня диктаторы не приходят, а уходят», - отметила Саломе Зурабишвили, рассказав о том, что вселяет ей надежду:

«Лозунг проевропейских акции протеста «До конца!» — вот что действительно есть в каждом грузине, и что вселяет в нас надежду. Мы должны знать, где мы хотим быть, кем мы хотим быть —хотим мы снова стать колонией нашего ближайшего соседа или нет? Потому что именно это нас ждет, если мы будем продолжать в том же духе, а мы уже на полпути к этому колониальному режиму. Если мы хотим продолжить трудный путь, ведущий к укреплению нашей независимости, важно, чтобы было сообщество, где нас примут как часть этого сообщества».

Именно о важности поддержки Грузии со стороны ЕС говорила пятый президент в Брюсселе, в ходе выступления на недавнем Глобальном европейском форуме. Она призывала европейских партнеров к активности в этом вопросе, ведь для подрыва государства изнутри, по ее мнению, Россия использует в Грузии демократические инструменты – СМИ, социальные сети и выборы. По ее словам, отсутствие «Грузинской мечты» в повестке дня ЕС не значит, что сама Грузия оказалась на обочине процесса евроинтеграции. Пятый президент уверена, что как только сменится власть «Грузинской мечты», а новая заявит о готовности стать членом ЕС, процесс восстановится. Правда, как и когда это произойдёт? На этот вопрос у Саломе Зурабишвили, как и у многих прозападников в Грузии, ответа пока нет.

