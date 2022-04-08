В Москве заявили о «смещении ареала различных комаров» из Грузии в РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов утверждает, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации». Как пишет ТАСС, об этом представитель Минобороны РФ заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», организованном Россией.

При этом российский военный ссылается на «данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний».

«В регионе дислокации (тбилисского – ред.) Центра им. Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», – добавил он.

Отметим, что аналогичное заявление о «смещении ареала комаров» Игорь Кириллов сделал и в 2018 году.

В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».

«На территории указанных государств в пробах животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму «Грузия-2007». С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», – отметил он.

Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

8 марта сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».

Госдепартамент США решительно отверг домыслы о том, что Соединенные Штаты якобы владеют химическими или биологическими лабораториями на территории Украины.

«Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия в Украине», – заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.