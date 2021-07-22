Москва и Сухуми ведут переговоры о поставках электроэнергии для майнинга

Власти самопровозглашенной республики Абхазия ведут переговоры с Москвой о поставках электроэнергии для майнинга криптовалют. Об этом на брифинге рассказала глава абхазского министерства экономики, вице-премьер Кристина Озган.

Как пишет «Апсныпресс», планируется организация поставок электроэнергии из РФ с разделением учета потребления от Единого оператора передающих и распределительных сетей РУП «Черноморэнерго». По словам Озган, предусматривается создание точек размещения оборудования для добычи криптовалют с учетом пропускной способности и мощностей подстанций на условиях минимизации нагрузок на сети.

«Такая схема проработана. У нас были представители российской стороны, которые изучали техническую схему поставок. На данный момент нам направлен проект договора, который мы прорабатываем», – сказала Озган.

Она отметила, что в этом вопросе главным аспектом остается тариф за электроэнергию, поставляемую из РФ.

По словам Озган, абхазская сторона также обратилась в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность выравнивания условий закупки электроэнергии и оплаты услуг по её передаче: в Сухуми говорят, что стоимость поставок электроэнергии в Абхазию и условия её передачи в 2 раза выше, чем в отношении республик Северного Кавказа и Южной Осетии.

Руководитель Минэкономики также заявила, что в третьем квартале текущего года абхазское правительство примет решение по расчету тарифов на электроэнергию на 2022 год и последующие годы в целях доведения уровня тарифов до экономически обоснованного в течение 5 лет.