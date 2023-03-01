Нацбанк Грузии оштрафовал банк Бидзины Иванишвили

Национальный банк Грузии оштрафовал банк «Карту», основанный экс-премьером страны, учредителем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Сумма штрафа – 64 тысячи лари (более 24 тысяч долларов).

По информации Нацбанка, речь идет о невыполнении ряда положений законодательства, связанного с рисками легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма. Одно из нарушений связано с «политически активным лицом» – с кем именно, не сообщается.

После того, как информацию о наложенном на «Карту» штрафе распространили СМИ, в Нацбанке заявили, что медиа «неверно информировала общественность».

«Наложение Национальным банком Грузии штрафов на финансовые учреждения носит превентивный характер и направлено на совершенствование механизмов внутреннего контроля в финансовом учреждении», – сказано в заявлении.

По информации ведомства, с 2021 года были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, 112 пунктов обмены валюты и т.д.

В Нацбанке говорят, что публикуют информацию о санкциях, наложенных на банки, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

«Опубликованию подлежат все виды санкций, применяемых за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вне зависимости от вида, категории, содержания санкции, размера денежного штрафа и степени нарушения», – заявили в Нацбанке.

Отметим, что действующий президент Нацбанка Коба Гвенетадзе покидает пост. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что накладывает вето на поправки в закон «О Национальном банке», которые, в частности, предусматривают введение должности первого вице-президента Нацбанка.