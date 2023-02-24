Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, призывающий к поиску справедливого и прочного мира для Украины.

За резолюцию проголосовала 141 страна, 7 — высказались против, 32 — воздержались.

Против резолюции, помимо России, проголосовали, Беларусь, Эритрея, Мали, Сирия, Никарагуа и КНДР. Среди воздержавшихся, помимо прочих, Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия.

Среди поддержавших — Грузия, Сербия, Венгрия, Афганистан. Азербайджан в голосовании участия не принял.

Документ для рассмотрения предложил Киев. К нему присоединились более 60 стран. В резолюции подчёркивается необходимость поиска «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН».

В тексте также содержится призыв к России немедленно и без условий вывести все войска с территории Украины.

ООН также отклонила поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя документ, написал в телеграме, что это важный шаг по обеспечению безопасности в стране и важный акт поддержки территориальной целостности Украины.

В Генассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом». Его заявление опубликовал ТАСС. По словам Небензи, резолюция однобока и оторвана от реальности.