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В Чечне неизвестные обстреляли пост полиции, двое нападавших убиты
В Чечне в ночь на среду неизвестные обстреляли районный отдел полиции в городе Гудермес, двое нападавших убиты. Об этом сообщил оппозиционный телеграмм-канал 1ADAT, а также телеграм-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.
Позже в Гудермес приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов вечером 28 марта убили в Гудермесе двух человек, которых Кадыров назвал боевиками.
По его словам, их блокировали в частном доме на окраине города и предложили сдаться. В ответ они бросили гранату. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Он также добавил, что никто из сотрудников силовых структур или гражданских не пострадал.
Кадыров сопроводил публикацию видеороликом, в котором он, стоя рядом с телами убитых, дает комментарии на чеченском языке, в частности, заявляет, что родственники нападавших «должны знать, что делают их дети». Ранее на видео сотрудники правоохранительных органов выносят тела двух мужчин с территории частного дома, лицо одного из них изуродовано.
По предварительной информации оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, нападение могли совершить те же люди, которые накануне обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, однако позднее Абдурахманов и NIYSO написали, что это, вероятнее всего, местные жители.
Утром 29 марта в Следственном комитете России сообщили РИА «Новости», что личности убитых установлены: это жители Гудермеса 1963 и 1989 годов рождения, бывшие родственниками. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
- В ночь на вторник, неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. МВД по Ингушетии объявило их в розыск. По неподтвержденным данным, нападавших было как минимум трое, они использовали автоматическое оружие и передвигались на автомобиле. В результате нападения пострадали двое полицейских.
- В ноябре 2022 года в Чечне в станице Ассиновская недалеко от границы с Ингушетией неизвестные обстреляли во дворе жилого дома автомобиль, был ранен водитель.
- Тогда же в центре Грозного произошло нападение на полицию. Согласно официальным данным, преступление совершил 19-летний местный житель, вооруженный ножом. Он убил сотрудника ГИБДД, завладел его пистолетом и вступил в перестрелку с другими полицейскими и был убит. Предыдущее нападение на полицию в Чечне, о котором сообщалось официально, произошло в июле 2021 года, его тоже совершил местный житель с ножом – по мужчине открыли огонь, он умер в больнице, сотрудники МВД не пострадали.
Другие новости дня
МИД РФ: Запад недоволен прагматичным курсом властей Грузии
Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией «всецело отвечает интересам народов» двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Он связал мартовские протесты в Грузии со стремлением Запада «раскачать ситуацию» в стране, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины и разрыву связей с Россией.
«Убеждены, что дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией, объединенных общей историей и культурой, переплетением миллионов человеческих судеб, всецело отвечает интересам народов наших двух стран», – заявил Галузин.
По словам замминистра, «несмотря на растущее давление извне и отсутствие дипломатических отношений» между Москвой и Тбилиси, связи между странами развиваются, прежде всего в торгово-экономической сфере. В качестве одного из примеров дипломат отметил двусторонний товарооборот России и Грузии, который в 2022 году вырос более чем наполовину.
Михаил Галузин заявил, что совместная работа Москвы и Тбилиси «по обеспечению бесперебойного функционирования единственной действующей автомобильной дороги между двумя государствами» является примером «успешного российско-грузинского взаимодействия».
«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей – расширяется пункт пропуска Верхний Ларс. Действия по обе стороны границы координируются с тем, чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии», – подчеркнул замминистра.
В центре общего внимания двух стран остаются вопросы «обеспечения безопасности на Южном Кавказе, обсуждение которых в многостороннем формате с участием Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ ведется в рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью», отметил дипломат.
Михаил Галузин также прокомментировал вопрос о том, в какой степени прошедшие недавно в Грузии протесты могут повлиять на двусторонние отношения с Россией.
«За мартовскими протестами мы видим стремление Запада, недовольного прагматичным курсом грузинских властей, раскачать ситуацию в республике, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины, разрыву связей с Россией», – заявил он.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против. ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».
Мишель анонсировал «важные моменты» евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии
В ближайшие месяцы ожидаются «важные моменты», связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Молдову.
«Европейская комиссия должна опубликовать следующий отчет о процессе вступления в ЕС Молдовы и Украины, а также о европейской перспективе Грузии. Кроме того, дебаты идут относительно Западных Балкан. Я хотел бы подтвердить, что намерен поставить на повестку дня этот вопрос перед Европейским советом до конца года. Это означает, что до конца года Совет должен принять решение по вопросу о начале процесса переговоров о присоединении с этими странами. Это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия. Я искренне надеюсь, что к концу года будет возможно положительное решение», – заявил Шарль Мишель.
- Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Российскую правозащитницу не пустили в Грузию
Российской правозащитнице Дарьяне Грязновой без объяснения причин отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года вместе с партнером Евгением Смирновым, юристом сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», которое помогает обвиняемым в госизмене.
Она возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Как сообщил Би-би-си Смирнов, на границе помимо прочего Грязнова предоставила письмо спецдокладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор, в котором та просила грузинские власти оказать содействие юристке и пустить ее в Грузию.
В письме говорилось, что Грязнова ведет судебные дела, уделяя особое внимание правам женщин и вопросам дискриминации. В документе также говорилось, что в настоящее время Грязнова работает юрисконсультом в Европейском центре защиты прав человека и юрисконсультом по Евразии в Equality Now – неправительственной организации, которая занимается защитой прав женщин.
По словам Смирнова, Грязнову отправили обратно в Стамбул. Лоулор уже выразила обеспокоенность решением Грузии и попросила опубликовать основания для депортации Грязновой.
По словам Смирнова, Грязнову отправили обратно в Стамбул. Лоулор уже выразила обеспокоенность решением Грузии и попросила опубликовать основания для депортации Грязновой.
- В Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву, адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Катчеву и многим другим. Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
Ураган в Аджарии снес крыши с домов и повредил машины
Сильный ураган обрушился накануне на Аджарскую автономную республику в Грузии.
В Кобулети при падении дерева на легковой автомобиль погиб человек. В Батуми ветер снес крыши домов, повалил деревья, повредил инфраструктуру.
Кадрами разгула стихии местные жители делились в социальных сетях.
Накануне в Батуми прошел футбольный матч между сборными Грузии и Норвегии. Часть машин, припаркованных перед стадионом, были повреждены упавшими деревьями и рухнувшей металлической конструкцией.
США стали ведущим экспортером нефти в страны ЕС
Соединенные Штаты заменили Россию в качестве главного экспортера нефти в страны Евросоюза. В декабре 18 процентов импортированной Евросоюзом нефти пришлось на США, сообщил во вторник Евростат.
Доля России, до недавнего времени крупнейшего поставщика нефти в Европу, упала с 31 процента в январе прошлого года до 4 процентов в декабре. Год назад доля США составляла 13 процентов. Вторым крупнейшим поставщиком нефти в страны Евросоюза стала Норвегия. На нее пришлось 17 процентов нефтяных поставок.
Прямое вторжение России в Украину в феврале 2022 года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.
Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа. На них приходится 20 процентов ввозимого Евросоюзом природного газа.
«К концу 2022 года крупнейшими поставщиками нефти в страны ЕС стали Соединенные Штаты, Норвегия и Казахстан. Тем самым ЕС показал свою способность адаптироваться к изменяющейся ситуации на нефтяном рынке и практически избавиться от своей зависимости от российской нефти», - говорится в заявлении Евростата.
Россия в прошлом году заметно увеличила экспорт нефти в Индию и Китай, которые приобретали ее со значительной скидкой и, по словам министра энергетики России Николая Шульгинова, сумела увеличить общий объем экспортируемой нефти . Вместе с тем министерство энергетики прогнозирует падение добычи нефти и газа в 2023 году в России из-за снижения их закупок европейскими странами.
Глава Европейского совета заверил Молдову в поддержке
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил правительство Молдовы, что Кишинев может рассчитывать на полную поддержку ЕС в условиях российской военной агрессии.
В ходе официального визита в Молдову во вторник Шарль Мишель объявил, что Европейский союз предоставил стране более миллиарда евро помощи. По словам Шарля Мишеля, Брюссель готовит новый пакет помощи Молдове.
Он также анонсировал возможное начало переговоров о вступлении Республики Молдова и Украины в ЕС в декабре. Об этом сообщил телеканал «Евроньюс».
«Молдова — страна-кандидат на вступление в ЕС, это историческая возможность для вашей страны и для вашего народа. И я абсолютно уверен, что этой возможностью нужно воспользоваться и что это будет сделано. Россия продолжает нападать на свободный народ Украины, и Молдова сильно пострадала из-за войны России против Украины. Вы все чаще становитесь мишенью российской военной разведки», — сказал Шарль Мишель.
США решили прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах
Во вторник Белый дом объявил о решении США прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», такой обмен происходил на протяжении ряда лет, как предусмотрено договором СНВ-3. Представитель Совета национальной безопасности США, решение о прекращении обмена информацией принято в ответ на заявление Москвы о приостановке участия России в договоре.
21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3, который ограничивает развернутые стратегические ядерные арсеналы обеих сторон. Путин заявлял, что Россия не выходит из договора полностью.
Подписанный в феврале 2011 года, продленный в начале 2021 года и истекающий в 2026 году, договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть обе страны. Стороны также установили механизмы проверки за соблюдением договора. В рамках этого договора США и Россия обменивались данными о состоянии своих ядерных стратегических сил, отмечает «Голос Америки».
По данным последнего обмена данными от 1 сентября 2020 года, Россия заявила о 1447 развернутых стратегических боеголовках. И США, и РФ к 5 февраля 2018 года выполнили ограничения по стратегическим ядерным вооружениям, установленные договором СНВ-3. С тех пор их ядерные запасы остаются на установленном уровне или ниже.
Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой Голодомор – массовый голод 1932-33 годов – признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты французского парламента.
За принятие резолюции проголосовали 168 депутатов, против – два. В документе подчеркивается, что Голодомор был искусственно созданным голодом, который унес жизни четырех миллионов украинцев, преимущественно крестьян.
«Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека», – сказано в резолюции.
Ранее аналогичные резолюции приняли парламенты Германии, Молдовы, Румынии, Болгарии, а также сенат Ирландии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году. В декабре прошлого года Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа и также осудил вновь совершаемые против украинского народа преступления России.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Компания дочери Пескова за год увеличила выручку в 70 раз
Компания Centrum Moscow, 30% акций которой принадлежат дочери пресс-секретаря президента России Елизавете Песковой, за год увеличила выручку в семьдесят раз, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на финансовую отчетность фирмы. В 2022 году Centrum Moscow заработала 137 миллионов рублей, а за год до этого - чуть меньше двух миллионов, из-за чего компания была убыточной.
Centrum Moscow занимается «проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций». На сайте компании в качестве ее клиентов указаны Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы, Росрыболовство и другие госструктуры.
Весной 2022 года Европейский союз включил Елизавету Пескову в санкционный список. Ее отец заявил тогда, что это подтверждение недружественных шагов в отношении России. Сама дочь Пескова назвала введенные против нее ограничительные меры «несправедливыми», поскольку она не имеет отношения к российскому вторжению в Украину. «Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры», - говорила Елизавета Пескова.
- Во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что в конце прошлого года пресс-секретарь президента России кулуарно предупредил российских чиновников о том, что война в Украине «очень, очень надолго», и что в 2023 году «все станет намного тяжелее». Песков пока не комментировал публикацию.
В центре Грозного появился видеобаннер с портретами сторонников Ичкерии
В центре Грозного на тоннеле «Минутка» на проспекте Кадырова появился видеобаннер с известными чеченцами, некоторые из них выступали за независимость республики.
Экран с портретами сопровождается надписью «Возрождаем образ вайнахской интеллигенции». На нем изображены писатель Абузар Айдамиров; осужденный за убийство российского военного-насильника Юрия Буданова Юсуп Темирханов; работавший во время чеченских войн хирург Хасан Баиев и ученый и писатель, выступавший за независимость Чечни, Абдурахман Авторханов.
Фотографию баннера 25 марта опубликовал на своей странице в фейсбуке общественный деятель и предприниматель Юни Успанов. В комментариях под этой записью в тот же день была опубликована видеозапись с подтверждением (редакция располагает оригиналом этого видео).
Как сообщают наши источники на месте, 28 марта этот видеобаннер на экране уже не показывали.
В отделе наружной рекламы и информации мэрии города Грозный корреспонденту Кавказ.Реалии не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть факт публикации баннера. Там пообещали уточнить информацию и ответить позже.
Абдурахман Авторханов выступал против советской власти, в годы Второй мировой войны перешел на сторону Германии с целью добиться в дальнейшем независимости Чечни.
Темирханов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство полковника Буданова, который был признан виновным в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.
Баиев во время первой чеченской войны спас жизнь полевому командиру Шамилю Басаеву, проведя операцию по ампутации. Впоследствии подвергался преследованиям со стороны и боевиков, и федеральных сил за то, что оказывал помощь всем раненым. Сейчас он живет и работает в Грозном.
Стихи писателя и поэта Айдамирова, написанные в 1970-х годах, были использованы в качестве гимна Ичкерии.
- Летом 2022 года сторонники непризнанной республики Ичкерии объявили джихад главе Чечни Рамзану Кадырову и его режиму. О подготовке подпольного движения среди населения республики заявили сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне Украины, Ислам Белокиев. По их словам, цель подготовки – «деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии».
- В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в республике.
- В том же месяце Верховная Рада приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов. Гончаренко был одним из авторов постановления.
МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение было принято во вторник на заседании исполкома организации в Лозанне.
Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к турнирам при следующих условиях:
- они должны выступать в нейтральном статусе, без использования флагов, гимнов и символики своих стран;
- они должны выступать индивидуально, без допуска к командным соревнованиям;
- спортсмены не должны поддерживать вторжение в Украину;
- спортсмены не должны быть представителями вооруженных сил или силовых ведомств.
На соревнования с участием таких спортсменов нельзя будет проносить российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Спортсмены будут представлять на соревнованиях себя лично, а не какую-либо страну.
Эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и в 2026 года в Милане – по ним решение будет принято позже.
Многие российские и белорусские спортсмены-олимпийцы формально являются сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими своих стран. Среди них ведущие российские спортсмены - фигуристка Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, перечисляет Sports.ru.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Норвегией
Сборная Грузии по футболу провела первый матч в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 на стадионе «Батуми арена».
Грузинская команда сыграла с Норвегией вничью. Матч завершился со счетом 1:1.
На 15-й минуте счет открыл игрок сборной Норвегии Александер Сёрлот. За Грузию гол на 60-й минуте забил Жорж Микаутадзе.
25 марта Грузия в товарищеском матче разгромила сборную Монголии со счетом 6:1.
Армения ожидает от Германии применения санкций против Азербайджана – спикер НС
Армения ожидает от Германии применения санкций против Азербайджана для обеспечения немедленного выполнения решения Международного суда ООН. Об этом сегодня на встрече с председателем Бундестага ФРГ Бербель Бас сказал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу парламента Национального собрания.
По просьбе немецкой коллеги Ален Симонян сообщил подробности кризиса в Лачинском коридоре, опасности для 120 тысяч жителей Карабаха, находящихся в блокаде, и многогранных гуманитарных проблем.
Представляя послевоенную ситуацию и говоря о необходимости скорейшего решения вопросов безопасности в регионе, председатель НС РА отметил, что многие упускают из виду не менее разрушительные события на Южном Кавказе, вокруг Армении и армянонаселенного Нагорного Карабаха.
Он отметил, что Азербайджан, продолжая политику этнических чисток и создавая невыносимые условия жизни, на глазах всего мира принуждает местное армянское население к насильственной депортации.
«Мы ожидаем, что наши немецкие партнеры предпримут активные шаги для обеспечения немедленного выполнения решения Международного суда Азербайджаном путем применения санкций против Азербайджана», - подчеркнул он.
Глава Бундестага поблагодарила за исчерпывающую информацию о регионе, Армении и армянах, проживающих в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, и за проведение прямого и открытого разговора, отметив, что готова приложить усилия для улучшения ситуации и укрепления демократических ценностей в пределах своих полномочий.
В России отца школьницы с антивоенным рисунком приговорили к двум годам
В Тульской области Ефремовский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима Алексея Москалёва, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок.
Москалёва признали виновным в так называемой повторной дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях. Свою вину он не признал.
Подсудимый на заседании не присутствовал. Представитель суда заявила, что Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Владимир Билиенко сообщил журналистам, что ничего не знал о побеге своего подзащитного.
- Дело Москалёва получило широкую огласку, когда преследованиям подверглась его дочь Маша, ученица шестого класса. В апреле 2022 года на уроке девочка нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребёнка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалёву угрожали лишением родительских прав.
- 1 марта Алексей Москалёв был задержан за антивоенные комментарии. По его сообщению, в отделе полиции его избили. Органы опеки поместили Машу Москалёву в социальный приют. Далее суд определил Москалёву меру пресечения в виде домашнего ареста. Дочь ему не отдали. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, ей не позволяют общаться с отцом и не допускают к ней посетителей и волонтёров.
- 12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.
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США поддержали идею «гибридного трибунала» по Украине для России
Вашингтон поддерживает создание специального трибунала для судебного преследования виновных в агрессии против Украины. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет ван Шаак.
Во время выступления на конференции «Нюрнбергские принципы» дипломат отметила, что самой эффективной моделью для привлечения обвиняемых к ответственности было бы создание «гибридного трибунала» – международного суда, основанного на правовой системе Украины, но включающего некоторые международные элементы.
По словам ван Шаак, украинские официальные лица изучают как эту гибридную модель, так и более самостоятельный международный институт, которому потребуется финансирование и поддержка ООН. Вместе с тем Генассамблее может не хватить голосов для создания самостоятельного института.
Киев ранее критиковал проект «гибридного трибунала». Украинские власти опасаются, что такой суд не даст гарантий снятия иммунитета с представителей Москвы – в том числе с президента России Владимира Путина.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову.
- МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда.
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Из-за вручения премии Саакашвили в МИД Грузии вызвали посла Норвегии
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Норвегии в Тбилиси Хелен Санд Андерсен.
Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, встреча состоялась в связи с вручением Михаилу Саакашвили награды Норвежской консервативной партии за продвижение прав человека и комментарием норвежского дипломата по этому поводу.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом. При этом он сравнил бывшего президента страны с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек. Посол Норвегии назвала сравнение «крайне неуместным».
В МИД Грузии заявили, что решение Консервативной партии не способствует деполяризации грузинского общества и является оскорбительным для граждан и членов их семей, ставших жертвами преступных действий, совершенных во время правления Саакашвили.
«Как отметила на встрече посол Королевства Норвегия, награждение Михаила Саакашвили не представляет позицию правительства Норвегии, а является инициативой конкретной политической партии. На встрече стороны еще раз подтвердили существующие дружественные отношения между Грузией и Королевством Норвегия и выразили готовность содействовать развитию сотрудничества между странами в будущем», – заявили в МИД Грузии.
Сегодня же в Тбилиси, у здания посольства Норвегии прошла акция против присуждения премии Михаилу Саакашвили. Её организовали лица, пострадавшие в годы правления третьего президента Грузии, и члены семьи бывшего главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили, который был подвергнут жестоким пыткам в тюрьме.
СОВА пишет, что «Грузинская мечта» продолжает сравнивать Саакашвили с террористом Андерсом Брейвиком. Вслед за премьер-министром, об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
«Брейвик сам нажал на спусковой крючок, а Михаил Саакашвили создал систему, где было много людей, нажимающих на спусковой крючок… Вручать Михаилу Саакашвили награду в области защиты прав человека – крайний цинизм. Противоположные доказательства и обеление Саакашвили – это крайний цинизм по отношению к грузинскому народу», — заявил Мамука Мдинарадзе.
Оппозиция в Турции требует снять с выборов кандидатуру Эрдогана
В Турции три оппозиционные партии потребовали снять с президентских выборов кандидатуру действующего главы государства Реджепа Эрдогана. Обращение в Высшую избирательную комиссию страны направили Хорошая партия, Партия демократии и прорыва, а также Партия Отчизны. Оппозиция поддерживает главного оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу.
По мнению авторов обращения в избирком, выдвижение действующего президента противоречит Конституции Турции, так как его текущий срок – второй по счёту. Анкара утверждает, что после конституционного референдума 2017 года президентские сроки Эрдогана обнулились.
Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Их не стали переносить несмотря на недавнее землетрясение, жертвами которого стали более 50 тысяч человек.
Эрдоган и Кылычдароглу – фавориты предвыборной гонки. В их кампаниях преобладает тема землетрясения. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану – плохая подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.
Недавние опросы показывают, что кандидат от оппозиции может набрать больше голосов нежели действующий президент. При этом некоторые социологи допускают, что в конечном счёте процент голосов может быть схожий.
В югоосетинской партии «Единство» опровергли слухи о её продаже
Партия «Единство» в самопровозглашенной республике Южная Осетия не продается. Об этом заявили в политсовете партии, комментируя сообщения, распространенные в соцсетях.
В «Единстве» говорят, что слухи о смене её руководства и продаже политической организации направлены на дискредитацию партии накануне парламентских выборов.
«Считаем, что подобным образом наши недоброжелатели пытаются опорочить имя партии», – говорится в заявлении.
В партии указали на «неоценимые усилия» «Единства» по стабилизации социально-экономической ситуации в Южной Осетии.
«Высок научно-практический потенциал партии, члены которой разработали не одну государственную целевую программу и впоследствии успешно ее реализовали. Партия способствовала продвижению и принятию на законодательном уровне «Схемы территориального планирования Республики Южная Осетия». Множество международных научно-практических конференций, проведенных на базе партии «Единство» по данному и многим другим политическим и социально-экономическим вопросам, не оставались незамеченными руководством Южной Осетии и Российской Федерации», – сказано в заявлении.
Отметим, что партию «Единство», созданную в 2003 году, возглавляет Зураб Кокоев. Она не представлена в югоосетинском парламенте текущего созыва.
В здание Батумского суда неизвестный бросил «коктейль Молотова»
МВД Грузии начало расследование по факту инцидента у здания Батумского городского суда.
По сообщению издания Batumelebi со ссылкой на очевидцев, около восьми вечера 27 марта неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова».
Пострадавших не было, пожар был потушен сотрудниками суда до приезда пожарно-спасательной службы.
МВД воздерживается от комментариев на данном этапе следствия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Врач опроверг информацию о том, что вес Саакашвили опустился до 58 кг
Вес бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опустился до 58 кг, сообщила его мать Гиули Аласания.
В тюрьму после ареста Саакашвили поступил с весом в 116 кг при росте 195 см. Ранее соратники политика говорили, что критический вес для его роста – 67 кг.
«Вес уже 58 кг. Человек отравлен. Если это не так, тогда надо сказать, что он – самоубийца», – сказала Аласания журналистам.
Клинический директор больницы «Вивамед» Зураб Чхаидзе опроверг информацию, заявив, что вес Саакашвили немного увеличился и сейчас составляет 64 килограмма и 400 грамм.
В феврале текущего года экспертная группа Народного защитника заявила: если пациент потеряет еще пять-семь килограммов, он окажется прикованным к постели. По их словам, при потере веса такими темпами это может произойти за один-два месяца.
КНДР заявила, что провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере
Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля – земля». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, запуск осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Условная цель находилась в море недалеко от побережья провинции Хамгён-Пукто. Имитация ядерного взрыва проведена на высоте 500 метров.
Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, отметило Kyodo. Они пролетели около 350 километров, максимальная высота полета – 50 километров.
Это уже 10-й ракетный пуск Северной Кореи с начала года, из них восемь – с баллистическими ракетами.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
В Грузии не прекращались преследования оппозиции – Amnesty International
В Грузии продолжалось ограничение свободы выражения мнений, сохранялась избирательность правосудия, не прекращались политически мотивированные судебные преследования оппозиции. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год.
«Новые законы наделили власти дополнительными полномочиями в области слежки и сократили независимость судебных органов и контролирующих институтов. Женщины и девочки по-прежнему страдали от дискриминации и высокого уровня насилия. На подконтрольных и неподконтрольных территориях страны не проводилось эффективного расследования пыток и других видов жестокого обращения», – сказано в документе.
Свобода выражения мнений и собраний
Amnesty International указывает, что на свободе выражения мнений негативно сказывались «всё более агрессивная риторика властей и иски о клевете к критически настроенным журналистам вкупе с нежеланием властей эффективно расследовать преступления в отношении журналистов».
«В мае неправительственная организация «Репортёры без границ» понизила рейтинг Грузии в своём индексе свободы прессы. Частично это связывалось со вмешательством государственных должностных лиц в свободу выражения мнений и с ростом угроз из-за журналистской деятельности. Обе эти тенденции сохранялись на протяжении всего года», – сказано в документе.
В докладе сказано о решении Тбилисского городского суда, приговорившего 4 апреля 2022 года шесть человек к пятилетним срокам заключения за жестокие нападения на журналистов во время тбилисского марша достоинства в июле 2021 года, когда погиб оператор Лексо Лашкарава.
«Тем не менее, организаторы нападения уголовному преследованию не подвергались», – указано в отчете.
Amnesty International рассказывает, что в июле бывший высокопоставленный сотрудник силового ведомства, находящийся в предварительном заключении (Сосо Гогашвили – ред.), опубликовал открытое письмо, в котором утверждал, что похищение и выдача азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии в Азербайджан в 2017 году осуществлялась сотрудниками грузинских силовых структур. Афган Мухтарлы сказал в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Пирвели» в октябре, что на фотографиях опознал в высокопоставленном сотруднике грузинских силовых структур одного из своих похитителей.
«По состоянию на конец года эффективного расследования его похищения не проводилось, и никому не было предъявлено никаких обвинений», – сказано в документе.
Право на неприкосновенность частной жизни
В докладе Amnesty International указано, что парламент Грузии 6 сентября преодолел вето президента и принял «спорные поправки, дающие правоохранительным органам расширенные полномочия по ведению тайной слежки».
«В новом законе увеличиваются масштабы и сроки ведения негласных следственных действий и допускается бессрочное наблюдение за человеком без его ведома», – указывают правозащитники.
Amnesty International отмечает, что тайная слежка применялась к оппозиционерам, критически настроенным медиа и неправительственным организациям.
«Недавно созданная Специальная следственная служба начала расследование в связи с возможным «ведением несанкционированных записей и прослушкой частных коммуникаций», однако по состоянию на конец года его результаты ещё не публиковались», – указано в отчете.
«Несправедливые судебные разбирательства»
По информации правозащитников, «сохранялось беспокойство касательно растущего влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия и политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».
«В январе к семилетним срокам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям в мошенничестве были приговорены лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и основатель телеканала «Пирвели» Автандил Церетели. Тем не менее им позволили остаться на свободе в связи с истечением срока давности на момент вынесения решения. Но из-за судимости Бадри Джапаридзе лишился своего депутатского мандата», – сказано в документе.
Amnesty International указывает, что процесс по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжался, состояние его здоровья ухудшилось.
«Несмотря на медицинские заключения, указывающие на возможное «отравление тяжёлыми металлами» и «значительно повысившийся риск летального исхода», по состоянию на конец года суд в Тбилиси не отложил для Михаила Саакашвили отбывание тюремного заключения по медицинским показаниям. В марте Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии на нарушения его прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в отчете.
В документе речь идет и о приговоре гедиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамию. Правозащитники также обратили внимание на оценку Венецианской комиссии, указавшей, что скорость принятия в 2021 году поправок к закону об общих судах и их масштабы могут «негативно повлиять на свободу выражения мнений судьями и на внутреннюю независимость судебной власти» и что, очевидно, целью этого является «взять судей под контроль и заставить их замолчать».
Amnesty International, ссылаясь на СМИ, указывает, что с января по сентябрь произошло 14 убийств и 23 покушения на убийство женщин, в связи с чем выражалась тревога по поводу растущего числа фемицидов и других форм гендерно обусловленного насилия.
«Меры, принимавшиеся для сокращения младенческой и материнской смертности, были недостаточными. Экономическое неравенство внушало беспокойство: согласно опубликованным в марте оценкам Всемирного банка, 50% женщин от трудоустройства удерживала домашняя работа (для мужчин этот показатель составлял всего 5%), при этом женщины зарабатывали примерно на 16% меньше мужчин», – говорится в отчете.
Amnesty International также отмечает, то резкий приток денежных средств из России и прибытие оттуда более 100 тысяч человек после полномасштабного вторжения в Украину поспособствовали экономическому росту, но одновременно вызвали и рост стоимости жизни и экономического неравенства.
Amnesty International рассказала о пытках и жестоком обращении в Абхазии и ЮО
Положение с правами человека на двух неподконтрольных грузинскому правительству территориях ухудшилось по целому ряду аспектов, включая свободу выражения мнений. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год.
«Преступления, совершённые в прошлом, оставались безнаказанными», – сказано в документе.
Amnesty International, в частности, рассказывает о смерти жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадия Кулаева.
«31 августа от травм, полученных в результате избиения и других видов жестокого обращения под стражей в 2020 году, скончался житель Южной Осетии / Цхинвальского региона Геннадий Кулаев. Эффективного расследования ни в его случае, ни в случае Инала Джабиева, который погиб в 2020 году из-за пыток под стражей, не проводилось», – говорится в документе.
Правозащитники указывают, что не проводилось эффективного расследования и в связи с гибелью под стражей жителя Абхазии Анри Атейба в 2021 году.
«Сообщалось, что Ираклию Бебуа, отбывающему приговор за сожжение абхазского флага в 2020 году, не оказывалась надлежащая медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями», – сказано в отчете.
Санкции, Саакашвили, «иноагенты» – сейм Литвы принял резолюцию по Грузии
Литовский сейм принял резолюцию по Грузии. Вильнюс выразил поддержку евроинтеграции страны и призвал грузинские власти воздерживаться от инициатив, которые наносят ущерб этому процессу.
Литовский парламент высоко оценивает прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции, и призывает не сворачивать с него.
Резолюцию поддержали все 114 присутствующих депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сейм, принимая во внимание твердое стремление народа Грузии интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, твердую поддержку Литвой европейской и евроатлантической интеграции страны и амбициозные реформы, проводимые Грузией, призывает власти Грузии воздерживаться от любых спорных законодательных и иных инициатив, которые ограничивают права человека и свободу выражения мнений, ограничивают деятельность гражданского общества и наносят ущерб вступлению Грузии в ЕС и НАТО», – сказано в документе.
В резолюции содержится напоминание о попытке принять скандальный закон об «иностранных агентах», вызвавший массовые протесты населения.
Сейм также отмечает, что состояние здоровья бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося под стражей с октября 2021 года, остается тяжелым и опасным для жизни. В документе содержится призыв к властям Грузии инициировать принятие решений о переводе гражданина Украины Михаила Саакашвили в медицинское учреждение в Украине, одной из стран-членов ЕС или Соединенных Штатах Америки, что позволит ему получить надлежащее лечение.
Также отмечается, что вынесенный 16 мая 2022 года приговор директору оппозиционного телеканала «Мтавари» Нике Гварамиа вызывает серьезные вопросы относительно независимости судебного разбирательства.
Резолюция призывает все политические силы в Грузии вернуться к выполнению положений соглашения от 19 апреля 2021 года (т.н. соглашение Шарля Мишеля – ред.), заключенного при посредничестве ЕС и США, как важной основы для дальнейших стремлений Грузии к интеграции в ЕС и НАТО.
Парламент Литвы предлагает правительству Грузии полностью присоединиться к санкциям, введенным западным сообществом в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, и обеспечить надлежащее и неукоснительное выполнение этих санкций, а также поддержать Украину в борьбе с российской агрессией, поскольку она борется не только за свою безопасность и свободу, но и за безопасность и свободу всего региона
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