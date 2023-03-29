В Чечне неизвестные обстреляли пост полиции, двое нападавших убиты

В Чечне в ночь на среду неизвестные обстреляли районный отдел полиции в городе Гудермес, двое нападавших убиты. Об этом сообщил оппозиционный телеграмм-канал 1ADAT, а также телеграм-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.

Позже в Гудермес приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов вечером 28 марта убили в Гудермесе двух человек, которых Кадыров назвал боевиками.

По его словам, их блокировали в частном доме на окраине города и предложили сдаться. В ответ они бросили гранату. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Он также добавил, что никто из сотрудников силовых структур или гражданских не пострадал.

Кадыров сопроводил публикацию видеороликом, в котором он, стоя рядом с телами убитых, дает комментарии на чеченском языке, в частности, заявляет, что родственники нападавших «должны знать, что делают их дети». Ранее на видео сотрудники правоохранительных органов выносят тела двух мужчин с территории частного дома, лицо одного из них изуродовано.

По предварительной информации оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, нападение могли совершить те же люди, которые накануне обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, однако позднее Абдурахманов и NIYSO написали, что это, вероятнее всего, местные жители.

Утром 29 марта в Следственном комитете России сообщили РИА «Новости», что личности убитых установлены: это жители Гудермеса 1963 и 1989 годов рождения, бывшие родственниками. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.