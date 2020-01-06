Кетеван Цихелашвили прокомментировала возможный визит Сергея Лаврова в Грузии

Грузия как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом, - так ответила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на вопрос журналистов о возможном визите в Грузию в рамках министериала Совета Европы главы МИД России Сергея Лаврова.

По ее словам, заявление в связи с мероприятием будет сделано по согласованию с секретариатом комитета.

«Министерство иностранных дел сделало по этому поводу пояснение. Сейчас у Грузии уникальная позиция - она является страной-председателем Комитета министров. Спустя ровно 20 лет после нашего вступления, это очень большая ответственность, а также возможность для страны представить себя с самой лучшей стороны. Наша страна как председатель Комитета министров Совета Европы будет действовать в соответствии с уставом», - заявила Кетеван Цихелашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».