Больных коронавирусом отправят подальше

Единственный стационар в Ленингорском районе прекратил госпитализацию больных. Больницу готовят на случай вспышки коронавирусной инфекции в Южной Осетии. Наблюдатели считают, что к приему инфицированных медицинское учреждение не готово.

84-летнему жителю Ленингора (по этическим соображениям мы решили не называть его имени) неделю назад стало плохо. Старика рвет от любого приема пищи, организм даже воду не принимает. По направлению ленингорской районной больницы его отвезли на обследование в Цхинвал. Там ему провели исследование и поставили диагноз: диффузный атрофический гастрит.

Из Цхинвала направили на госпитализацию по месту жительства – в ленингорскую больницу. А там вместо лечения старику прописали диету на шесть месяцев и отправили домой. Причина отказа – районная больница останавливает прием плановых больных в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Между тем старику все хуже. Домочадцы отправили результаты цхинвальских исследований в одну из тбилисских клиник. Тамошние врачи настаивают на немедленной госпитализации и серьезном лечении.

Но для этого одного желания жить мало. Больной должен сначала получить заключение консилиума ленингорских врачей о том, что нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи. На основании этого заключения Минздрав дает (или не дает) разрешение на госпитализацию в грузинскую клинику. Это правило, введенное в прошлом году, распространяется на всех без исключения жителей республики, даже тех, кто имеет грузинское гражданство.

Родственники побежали по второму кругу – к главврачу ленингорской больницы за медицинским заключением. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Главврач сказал, что заключение дает Минздрав. Он, видимо, забыл про консилиум и про то, что это он сам должен направить медицинское заключение в Минздрав. Родственникам ничего не оставалось, как ехать в Цхинвал и выходить на Министерство здравоохранения. В Минздраве сказали, что надо снова везти больного старика на консилиум в Цхинвал, чтобы он написал заключение о госпитализации в Грузии. Нельзя больных людей и их родственников делать заложниками бюрократической волокиты. Старику за восемьдесят, он страдает, воду пить не может, и ради подписи бюрократов он должен проделать путь от Ленингора до Цхинвала и обратно. Так нельзя!»

Всякий раз после подобных публикаций можно прочитать в соцсетях замечания приблизительно такого содержания: «Да кто она такая, чтобы рассуждать о серьезности диагноза. Она что, врач?!» На это можно ответь следующее. Во-первых, за всеми этими историями стоят врачи, иногда грузинские, иногда местные. Они тормошат родственников, объясняют, чем рискует больной и что им необходимо предпринять. А во-вторых, есть простой способ защититься от подобных упреков – отпустить на госпитализацию в Тбилиси всех желающих, как это было на протяжении последних 11 лет, и пусть они не возвращается до окончания пандемии. Тем более что государству это ничего не будет стоить, максимум один литр бензина, чтобы довезти несчастного до пункта пропуска «Раздахан».

Отдельная история о том, по какой причине в ленингорской больнице прекращена плановая госпитализация. Чтобы обустроить подобие госпиталя на случай, если коронавирус все же проникнет в республику. В стационаре можно разместить до тридцати пациентов, плюс карантин на пять коек с отдельным входом.

Родильное отделении освободилось, потому что роды принимать в районе больше некому. Двух акушеров-гинекологов Циру Гатенашвили и Манану Тиникашивли «ушли» с работы из-за того, что они не захотели отказываться от свободы передвижения через границу. Не захотели расставаться со своими семьями в Церовани.

Теперь ленингорские женщины справляются сами. В феврале одна из них родила второго ребенка – мальчика – у себя дома в селении Курта. Благо соседка помогала ей перерезать пуповину. На дворе XXI век… Уже после родов скорая помощь отвезла роженицу с ребенком в Цхинвал.

По этой же причине, из-за введенных в прошлом году ограничений на границе, больницу покинуло большинство врачей – то есть все, кто приезжал из Церовани. Причем врачи квалифицированные, все регулярно проходили стажировки в медицинских центрах Грузии. Заменить их оказалось некому. В результате в больнице нет ни одного реаниматора (не говоря уже о реанимационной бригаде), ни одного инфекциониста или пульмонолога. Есть один еле живой ИВЛ, несколько маленьких баллонов с кислородом, чтобы заправить подушку и довезти пациента до Цхинвала.

Идею госпитализировать в район больных COVID-19 здешний медперсонал считает безумием. С другой стороны, из-за этого решения без медицинской помощи останутся многие ленингорцы, в первую очередь пожилые люди, говорит Тамара Меаракишвили:

«В районе много пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые могут получить несложные медицинские услуги в больнице – сбить давление, снять приступ. Многим просто важно побыть среди людей, одиночество страшит их. Старики могут там покушать, искупаться, поспать в теплой постели. Не надо их этого лишать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия