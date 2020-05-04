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Средний возраст жертв COVID-19 в Грузии уменьшается – министр
От осложнений, вызванных COVID-19, в Грузии накануне скончалась 58-летняя женщина. Это – девятая жертва коронавируса в стране.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сегодня заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается. Этот факт, по словам главы Минздрава, заслуживает внимания общественности и врачей.
4 апреля в Грузии умер первый пациент с COVID-19. В Первой университетской клинике Тбилиси скончалась 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
5 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончалась женщина в возрасте 81 года.
7 апреля в инфекционной клинике Тбилиси умерла 86-летняя женщина.
18 апреля в батумской клинике «Медальфа» умерла 70-летняя женщина.
22 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 68-летний мужчина.
26 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси умер 83-летний мужчина.
1 мая в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 83-летний мужчина.
2 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 72-летняя женщина.
3 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 58-летняя женщина.
В самопровозглашенной республике Абхазия 26 апреля умерла 95-летняя женщина с COVID-19.
- Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. К 4 мая число подтверждённых случаев выросло до 593, выздоровели 223.
- В Армении несколько дней назад скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19.
Другие новости дня
Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические репрессии
Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования
Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения.
Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен – это около пяти с половиной миллионов долларов. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.
Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что пытается получить комментарий от представителей Тимошенко.
В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Её приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" полутора миллиардов гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана и бегства Януковича.
В США и ЕС уголовное преследование Тимошенко назвали "политически мотивированным". В 2013 году Европейский суд по правам человека постановил, что в деле были нарушения.
Трамп вновь уточнил данные о возможных жертвах коронавируса
По уточнённым данным, от коронавируса в США могут умереть до 100 тысяч человек
Жертвами коронавируса в США могут стать от 75 тысяч до 100 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом FOX News. Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет создана к концу года.
В начале апреля Белый дом заявлял, что от инфекции в США могут погибнуть до 250 тысяч пациентов. В середине апреля Трамп сказал, что число жертв COVID-19 будет менее 100 тысяч. А спустя ещё несколько дней президент США сообщил, что количество умерших составит примерно 60–65 тысяч человек. Тогда Трамп заявил, что скорректировать оценку ему позволили меры, принятые Белым домом для борьбы с пандемией.
По последним данным, в США выявлено более миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 68,5 тысяч человек. Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк – почти 324 тысяч человек, число умерших превысило 24,5 тысячи.
На днях Вашингтон в очередной раз обвинил Китай в замалчивании информации о COVID-19 в начале эпидемии. Госсекретарь США Майк Помпео назвал действия Пекина классической попыткой коммунистической дезинформации. В ответ КНР призвали США представить доказательства.
Агентство Associated Press со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США сообщило, что Китай скрывал масштабы распространения вируса и степень его опасности, так как накапливал средства защиты и медицинские препараты.
Сенат Казахстана вместо дочери Назарбаева возглавил Ашимбаев
Сама Назарбаева лишилась мандата
Председателем Сената парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев - бывший первый заместитель главы администрации президента страны. Об этом сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода.
По конституции, председатель Сената замещает должность президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.
Кресло спикера Сената неожиданно освободилось на прошлой неделе - поста лишилась Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, Текст постановления опубликован на сайте ЦИК. С чем связана отставка Назарбаевой - официально не сообщалось, сама она её также не комментировала.
Назарбаева занимала второй пост в государственной иерархии с 20 марта прошлого года, когда её отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения. Но и сам Назарбаев последние события никак не комментировал.
- Ашимбаев даже не был членом парламента, однако в понедельник был введён в его состав указом президента Касым-Жомарта Токаева. Впоследствии депутаты, как утверждается, единогласно поддержали его кандидатуру.
- Ашимбаев был переведен на должность первого заместителя руководителя администрации президента в декабре. С июля прошлого года он работал помощником президента Казахстана. До этого около полутора лет занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан", возглавляемой экс-президентом Назарбаевым. Был активным участником предвыборной кампании Токаева, кандидатуру которого поддерживал и Назарбаев.
В Италии впервые за два месяца смягчили карантин
С 4 мая в Италии - впервые почти за 2 месяца - ослаблены карантинные меры, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Возобновляют работу многие промышленные предприятия. Для прогулок открыты парки. Открыты также музеи под открытым небом. Людям разрешено покидать свои дома для встреч с родственниками. При этом правительство разъяснило, что походы в гости к друзьям по-прежнему не разрешены.
Власти называют нынешние послабления "второй фазой карантина". Премьер-министр Джузеппе Конте постоянно подчёркивает, что речь не идёт о полном снятии ограничений. Людям предписано соблюдать "социальную дистанцию". Большинство магазинов по-прежнему закрыты, рестораны и кафе торгуют только на вынос. Ожидается, что они откроются 18 мая.
Школы останутся закрытыми до конца учебного года. Также неясно, когда откроются театры и кинотеатры. Власти считают маловероятным полноценное восстановление международного туризма до конца года.
- Италия была первой европейской страной, в которой в конце февраля прошлого года начался резкий рост случаев инфицирования коронавирусом, а затем и числа смертей. Особенно пострадали регионы на севере страны, прежде всего Ломбардия. Власти сначала объявили карантин на севере, а с 12 марта - по всей стране. Впоследствии меры были ужесточены. Из дома можно было выйти только по уважительным причинам, магазины, предприятия сферы услуг, большинство промышленных предприятий прекратили работу. Вслед за Италией похожие меры ввели и многие другие страны Европы.
- В какой-то момент Италия вышла на первое место в мире по числу инфицированных и смертей. Затем её опередили США. В последние недели число новых случаев инфекции постепенно снижается, а число выздоровевших растёт. Однако и сейчас каждый день выявляется примерно полторы тысячи новых случаев инфекции. Всего за 2,5 месяца в Италии было выявлено более 210 тысяч заражённых коронавирусом, более 28 тысяч умерли.
- Всего в мире на 4 мая более 3,5 миллионов случаев заражения, Италия на третьем месте.
«Клуб» шести стран может открыть границы для туристов
Шесть государств создали неофициальное туристическое сообщество. В него вошли страны, планирующие вскоре открыть границы для туристов. Речь идет о гражданах стран, входящих в так называемый «клуб шести». Это Австрия, Чехия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Израиль. Об этом сообщают The wall street journal и израильский 9 канал.
Члены «клуба», как считается, успешнее других справляются с эпидемией коронавируса, количество случаев инфицирования тут достаточно малое. Кроме того, эти страны объединяются еще по одному признаку: их экономика во многом увязана с международным туризмом.
Инициатором создания «клуба» или «туристического союза» называют канцлера Австрии Себастьяна Курца. На минувшей неделе лидеры этих стран в режиме видеоконференции обсудили пути восстановления туризма и правила поведения иностранных граждан. Среди таковых – обязательное использование масок в общественных местах, очень широкое тестирование на коронавирус, в том числе сразу по прилете в другую страну. В СМИ даже появилось сообщение, что первые туристы «клуба шести» могут начать посещать указанные страны буквально через несколько недель.
В «клуб шести» была приглашена и Германия, но Берлин отказался пока принять участие в разработке туристической дорожной карты, несмотря на явные успехи страны в борьбе с коронавирусом. В Германии считают, что следует более широко распахнуть двери в «клуб», не делая его избранным и малочисленным.
Ряд экспертов предположил, что создание «клуба» усилит напряжение внутри ЕС, где и так царит неспокойная атмосфера, вызванная отказом многих стран от координации действий в борьбе против эпидемии.
Некоторые экономисты не видят будущего за таким объединением, аргументируя это тем, что без участия в «туристическом союзе» Германии и Франции он вряд ли принесет желаемые финансовые результаты.
Ранее власти Грузии заявили, что надеются в ближайшем будущем открыть границы для «безопасного туризма». Пока неизвестно, когда правительство позволит авиакомпаниям возобновить прямое авиасообщение.
Аслан Бжания представил сотрудникам сухумской администрации и МВД новых руководителей
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня представил сотрудникам администрации Сухуми и Министерства внутренних дел новых руководителей.
Силовое ведомство возглавил Дмитрий Дбар. Как сообщает «Абхазия-Информ», Бжания поблагодарил за работу Рауля Смыр, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, и отметил, что ему выпало работать в сложное время – в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.
Бжания подчеркнул, что будет лично уделять пристальное внимание работе ведомства, вопросам его реформирования и соответствующего материально-технического обеспечения.
«Будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть органам внутренних дел авторитет, который они имели в былые времена», – сказал Бжания.
Он считает, что следует уделить особое внимание и вопросам взаимодействия МВД и прокуратуры.
Дмитрий Дбар поблагодарил Бжания за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него полномочий.
«Мы все понимаем, что будет тяжело, что есть проблемы с материально-техническим обеспечением органов внутренних дел. Но будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели всё для выполнения стоящих перед ними задач», - заявил Дбар.
Сегодня же Аслан Бжания представил коллективу и. о. главы администрации Сухуми Беслана Эшба, - сообщает «Апсадгьыл-инфо».
«Я надеюсь на то, что все традиции, которые имеют место в коллективе городской администрации, сохранятся, работа будет спориться. Я в этом уверен», - сказал Бжания.
Он отметил, что люди ждут результатов работы. «Новому главе я дам ряд поручений. Одно из этих поручений: пальм должно стать в этом году на 10 больше, чем в прошлом году, и так должно быть каждый год», - пошутил Аслан Бжания.
Беслан Эшба поблагодарил Бжания за оказанное доверие.
«Я понимаю всю меру ответственности, которая возложена на меня, и со своей стороны намерен приложить максимум усилий, знаний и умения для того, чтобы не на словах, а на деле показать жителям нашей столицы, гостям, которые приезжают сюда любоваться нашими красотами, высокую эффективность работы», - отметил Эшба.
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Его инаугурация состоялась в Сухуми 23 апреля. Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба.
AP: Китай замалчивал угрозу COVID-19, накапливая средства защиты
В американском руководстве не исключают, что Китай стремился скрыть масштабы вспышки коронавируса и степень его опасности, поскольку накапливал средства защиты и медицинские препараты. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на оказавшийся в его распоряжении четырёхстраничный доклад Министерства внутренней безопасности США.
Документ датирован 1-м мая. В нём говорится, что Китай, приуменьшая опасность, одновременно наращивал импорт и сокращал экспорт медицинских товаров. Страна пыталась всячески завуалировать эти свои действия, отрицая, что вводит ограничения по экспорту, а также внося путаницу и задерживая данные по торговле, заключают эксперты. Китайские руководители "намеренно замалчивали угрозу" пандемии от всего мира в первых числах января, подчеркивается в докладе. О содержании доклада стало известно в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа усилила критику в адрес Китая. В частности, госсекретарь Майк Помпео в воскресенье возложил на Пекин ответственность за распространение коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнув, что Китай должен ответить за свои действия.
Среди прочего, Помпео сказал, что имеется "значительный объём доказательств" того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Одновременно Майк Помпео не стал оспаривать заключение американских разведслужб о том, что вирус появился без вмешательства человекам и не был продуктом генной инженерии. Речь шла об анализе, который представил 30 апреля офис директора Национальной разведки. "Я знаком с мнением разведсообщества. И у меня нет оснований полагать, что они ошибаются в работе", - сказал Помпео в интервью ABC 3-го мая. При этом чуть ранее в беседе госекретарь заявил, что "к выводу о возникновении вируса с помощью человека приходят лучшие эксперты", и что у него "нет причин не верить этому в данный момент".
Майк Помпео также обвинил Китай в том, что он блокирует доступ международных экспертов в свои лаборатории.
Заявления главы Госдепартамента США на следующий день прокомментировала англоязычная китайская газета Global Times. Издание, которым заведует печатный орган правящей Коммунистической партии "Жэньминь жибао", написало, что у Майка Помпео нет никаких доказательств появления вируса в лаборатории в Ухане, а также что "он блефует". "Администрация Трампа продолжает беспрецедентную пропаганду, тогда как сама пытается помешать глобальным усилиям в борьбе с пандемией COVID-19", - утверждает китайская газета.
Президент США Дональд Трамп 30 апреля высказал уверенность в том, что новый коронавирус мог распространиться из китайской вирусологической лаборатории, но главы Белого дома уклонился от подробностей, связанных с доказательствами.
Новый коронавирус появился в Китае в прошлом году. Источником заражения им людей китайские власти называли продуктовый рынок в Ухане. С тех пор жертвами COVID-19 по всему миру стали, по последним данным, около 248 с половиной тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом превысило три с половиной миллиона. В пятёрке наиболее пострадавших стран – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия – на седьмом месте. В Китае заболевших официально около 83-х тысяч, умерли – более 4 с половиной тысяч человек. Президент США, где от последствий коронавируса скончались более 68 с половиной тысяч, а количество заразившихся приближается к одному миллиону 200 тысячам, не раз высказывал сомнения относительно официальной китайской статистики.
Пассажиров рейсов Москва-Пекин обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие совершить перелет по маршруту Москва — Пекин, должны будут иметь при себе справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство China News со ссылкой на посольство КНР в России.
Мера начнет действовать с 8 мая, справка об отсутствии коронавируса у пассажира должна быть получена не менее чем за 120 часов до рейса. По данным китайских дипломатов, получить такую справку можно будет после прохождения теста на нуклеиновые кислоты в шести медицинских учреждениях российской столицы и Санкт-Петербурга.
Россия ограничила регулярное авиасообщение с Китаем с 1 февраля из-за распространения в КНР коронавируса. Было разрешено выполнять рейсы только "Аэрофлоту" и четырем китайским авиакомпаниям. Российский перевозчик продолжил выполнять перелеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Российские и китайские граждане могли вернуться на родину, в том числе, чартерными рейсами, однако с 14 февраля они были также приостановлены. Позже "Аэрофлот" объявил о сокращении полетной программы в Китай, в частности, были урезаны частоты и отменены несколько регулярных рейсов.
- Справки об отсутствии коронавируса нужны и для передвижения по России. Так, в Липецкой области региональная администрация рекомендовала иметь такую справку всем, кто прибывает в регион.
- Аэропорт Грозного также предупредил о необходимости иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус для всех пассажиров, прибывающих из Москвы, при её отсутствии пассажиры не будут допускаться на посадку в самолет.
- Крупные сети медицинских лабораторий "Хеликс", "Инвитро", "Гемотест", KDL и LabQuest в мае-июне намерены начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу.
В России за сутки выявлено более 10,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции
В России за последние сутки подтвержден 10 581 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли 76 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Всего с начала эпидемии в стране заболели 145 268 человек, умерли 1356.
В России в рамках борьбы с коронавирусом до 11 мая введены ограничительные меры. Не работают общественные заведения, закрыты школы и вузы. В ряде регионов жителям запрещено перемещаться без крайней необходимости.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о возможности второй волны распространения коронавируса в России, если не будет создан популяционный иммунитет. Именно поэтому, по словам министра, ограничения должны сниматься поэтапно. Мурашко призвал граждан остаться дома в майские праздники.
В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что после 11 мая могут быть введены новые ограничительные меры, если россияне будут нарушать режим самоизоляции. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что распространение COVID-19 не может полностью прекратиться. По её словам, риски возникновения новых очагов заражения всё ещё сохраняются.
Распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в Китае. В мире, по последним данным, число инфицированных превысило три с половиной миллиона человек. Почти 250 тысяч пациентов умерли.
ЦИК объявила о прекращении депутатских полномочий Назарбаевой
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
4 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, «на котором было принято постановление “О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н.”», говорится в сообщении на сайте. Текст постановления опубликован на сайте ЦИК.
2 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.
56-летняя Дарига Назарбаева стала спикером сената парламента 20 марта прошлого года, в день отставки своего отца с поста президента. В сенат она пришла в 2016 году, получив мандат согласно указу отца. Ее назначение депутатом сената наблюдатели расценили как попытку Назарбаева подготовить себе преемника.
Согласно Конституции Казахстана, спикер сената — первый в очереди на пост президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.
До прихода в сенат Назарбаева занимала кресло заместителя премьер-министра Казахстана. В 2012–2015 годах Дарига Назарбаева была депутатом мажилиса, вице-спикером нижней палаты парламента.
Строительные компании и автосервисы смогут возобновить работу в Грузии
Правительство Грузии с завтрашнего дня снимает ограничение на деятельность строительных компаний. Возобновить работу смогут и производители строительных материалов, а также автосервисы. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По словам главы правительства, представители министерств экономики и здравоохранения будут проводить детальные проверки компаний. Все они должны следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить распространения коронавируса.
«Нам будет трудно говорить о восстановлении экономики, если граждане не будут соблюдать соответствующие рекомендации», - отметил Гахария.
Власти Грузии начали поэтапно снимать действующие ограничения с 27 апреля. Уже снят запрет на передвижение легковых автомобилей, начали работу некоторые аграрные рынки открытого типа.
Правительство Грузии снимает ограничение по въезду и выезду из Батуми и Кутаиси
Ограничение по въезду и выезду из Батуми и Кутаиси будут сняты с завтрашнего дня. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Запрет остаётся в силе для Тбилиси и Рустави. Гахария не осключил, что это города могут «открыть» до конца недели.
Въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси правительство ограничиило с 15 апреля на 10 дней. Позднее запрет продлили, сделав исключение лишь на 2 дня (27-28 апреля).
Ограничения не касаются лишь журналистов, медработников, дипломатов, участников международных и внутренних грузоперевозок, граждан, которые направляются домой по месту жительства.
Чаяндинское месторождение: сведения о заразившихся пока противоречивы
Министерство здравоохранения России публикует отчет о рабочей поездке в Якутию главного внештатного инфекциониста Елены Малинниковой, в котором говорится, что треть работников Чаяндинского месторождения "Газпрома" заражены коронавирусом.
Тестирование прошли 10 тысяч работников предприятия. Несмотря на положительные результаты анализов, у заболевших нет симптомов COVID-19 и только двое работников месторождения были доставлены в больницу.
На официальных страницах якутского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией до сих пор утверждается, что в регионе всего 282 заболевших и 19 заразившихся COVID-19 за последние сутки. Согласно опубликованным 3 мая данным Минздрава, в реальности речь может идти о более чем 3 тысячах больных. В отчёте говорится, что данные о заболеваемости вахтовиков "Газпрома" – предварительные.
2 мая РИА Новости сообщало из Якутска, что коронавирусом заразились более трёх тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
Всего на месторождении заняты более десяти тысяч человек, направленных несколькими десятками подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех были взяты анализы на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия", сообщило РИА Новости.
Три дня назад вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии вышли на несанкционированный митинг и перекрыли дорогу. Они объяснили свои действия недостаточной защитой сотрудников во время эпидемии коронавируса и невниманием к их положению со стороны руководства.
28 апреля агентство "Интерфакс" сообщило, со ссылкой на социальные сети, что подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок.
В соцсетях распространялось обращение строителей "Газартстроя" (ООО "ГАС", дочерняя компания "Стройтранснефтегаз"), которые работают на месторождении. В обращении, в частности, говорилось о том, что "люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет".
"Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей", сообщал "Интерфакс".
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России — базовое месторождение для формирования Якутского центра газодобычи.
В 2013 году месторождению была присвоена классификация уникального по величине извлекаемых запасов. Проектная годовая производительность — 25 млрд кубометров газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн газового конденсата.
Правительство Грузии запустило осетинскую версию портала StopCov.ge
Правительственный портал StopCov.ge, посвящённый борьбе с коронавирусом, уже доступен на осетинском языке. Ранее была запущена абхазская версия сайта.
Информация на портале также публикуется на грузинском, английском, армянском и азербайджанском языках. Пользователи могут ознакомиться со статистикой по коронавирусу, рекомендациями специалистов и ответами на часто задаваемые вопросы.
Ранее сообщалось, что на абхазский и осетинский языки перевели рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
- В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей оккупированных территорий, – заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
В Грузии уже 593 подтверждённых случая коронавируса, 223 выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 593, выздоровели 223 пациента.
По данным правительственного портала StopCov.ge, в карантине находятся 5028 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 537.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Часть специалистов считает, что Грузия избежала пика распространения заболевания. Глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что показатели эпидемии коронавируса вышли на плато.
В Цхалтубо коронавирус подтвердился у бенефициара «Дома милосердия»
Коронавирус подтвердился у бенефициара муниципального «Дома милосердия» в Цхалтубо. Информацию подтвердил журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
Пациентка – женщина пенсионного возраста. По данным СМИ, несколько дней назад ее доставили в карантинную зону, поскольку она контактировала с инфицированным. В обсервации у нее появились некоторые симптомы заболевания и ей провели серологический тест, который оказался положительным.
Шаламберидзе сообщил, что в «Доме милосердия» женщина ежедневно получала бесплатные обеды. Всего у организации более 180 бенефициаров. В основном, это пожилые люди с хроническими заболеваниями.
«Мы стандартно изучаем контакты инфицированной женщины. Ситуация полностью под контролем. На данном этапе нет необходимости ужесточать меры. К сожалению, контакты женщины масштабные, и все те, кто контактировал с ней, находятся в зоне потенциального риска», - сказал Шаламберидзе.
В комментарии телеканалу «Мтавари архи» директор «Дома милосердия» Георгий Алабашвили сообщил, что все их сотрудники и волонтеры уже протестированы. На данном этапе ни у кого из них коронавирус не подтвердился. В здании прошла дезинфекция, пока что организация продолжает работу в обычном режиме.
Первый случай COVID-19 в Цхалтубо был зафиксирован 28 апреля. Инфицированный 62-летний мужчина работает в городской службе уборки. В Грузии коронавирус был подтвержден у 589 человек. Из них 221 пациент выздоровел, девять человек в возрасте от 58 до 86 лет скончались. В карантине остаются 5 260, а в стационарах - 553 человека.
Майк Помпео: Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News сегодня, 3 мая, заявил, что власти Китая сделали все возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать об угрозе COVID-19. По его словам, это было классической попыткой коммунистической дезинформации и они за это «ответят», цитирует ABC News слова главы Госдепартамента США.
О том, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса, сообщило сегодня лондонское издание «Дейли Телеграф» со ссылкой на 15-страничный доклад союза западных спецслужб, в котором участвуют эксперты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Создавая угрозу для других стран, правительство Китая скрывало информацию о появлении коронавируса, принуждало врачей к молчанию и отказывалось предоставлять биоматериалы зарубежным специалистам, которые могли бы своевременно начать работы по созданию вакцины, говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что еще в начале декабря 2019 года власти Китая имели информацию о способности вируса распространяться от человека к человеку. Этот факт, однако, как считают западные спецслужбы, отрицался вплоть до 20 января. Авторы доклада пишут, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и запретил публиковать информацию о новой инфекции.
«Немецкая волна» в своей публикации о начальной фазе распространения вируса, пишет, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов. Эти вирусы, говорится в статье, могли передаваться от летучих мышей к человеку, и средств противодействия этому не было.
Накануне в ряде мировых СМИ появились публикации о том, что группе китайских ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, удалось установить: как минимум один вирус из примерно 50-ти, обнаруженных в пещере в провинции Юньнань, весьма похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19.
Между спецслужбами, входящими в альянс западных разведок, возникли разногласия. Австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что совпадает с официальной версией властей КНР, пишет британская «Дейли Телеграф». Однако американское разведывательное сообщество, куда входят 17 спецслужб, в частности ЦРУ и ФБР, пока не обнародовало свои окончательные выводы.
Александр Лукашенко: Мы не можем отменить парад 9 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку «тысячи людей хотят, чтобы празднование состоялось».
По словам Лукашенко, он «долго над этим думал», но ветераны Великой Отечественной войны «первыми затребовали, чтобы их привезли на мероприятие». Глава Белоруссии отметил, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, и от других болезней, но порой этого не ощущали и об этом не думали». Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы ветераны посчитали, что власть испугалась пандемии.
Ранее петицию с просьбой отменить парад 9 мая в связи с опасностью распространения коронавируса подписали более 7 тысяч граждан Белоруссии. Минобороны страны ответило на это, что эпидемиологическая обстановка благоприятна для проведения мероприятия, к тому же оно является важной частью программы боевой подготовки армии, и поэтому его нельзя отменить.
По официальным данным белорусских властей, число инфицированных коронавирусом в стране на 3 мая – 15 828. Умерли с начала пандемии 97 человек. В последние дни число заболевших прирастает в среднем на 800-900 в день. Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала Белоруссию ввести жесткий карантин.
Верховный суд Израиля проводит слушания по делу Нетаньяху
Верховный суд Израиля проводит двухдневные слушания – с целью определить, может ли премьер Биньямин Нетаньяху, обвиняемый по делам о коррупции, сформировать новое правительство. В случае отрицательного ответа суда страну могут ждать четвертые досрочные выборы в парламент с апреля 2019 года.
В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник, председатель блока «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.
Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.
Но ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху. Свое решение суд, как ожидается, огласит 7 мая.
В январе Нетаньяху были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвой «политической охоты на ведьм».
Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху должен начаться 24 мая.
Глава Северной Осетии заверил, что не допустит торжеств 3 сентября
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в регионе 3 сентября окончания Второй мировой войны, поскольку в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Битаров заверил, что лично не допустит в этот день никаких празднеств. По его словам, «нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, скорбят» в этот день.
Неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Авторы законопроекта, а затем и Совет Федераций, мотивировали перенос тем, что «решающий вклад в завершение войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году», о которой в СССР официально было объявлено именно в указанную дату.
Организация «Матери Беслана» и Совет по правам человека при президенте России выступали против переноса памятной даты, указав на то, что 3 сентября – день памяти жертв погибших при штурме захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека.
В письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко говорилось, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте». Матвиенко, однако, поддержала перенос даты, назвав шумиху вокруг законопроекта «избыточной».
Наибольший в СКФО прирост случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Дагестане
На Северном Кавказе за сутки зафиксированы 447 новых случаев заражения коронавирусом, из них 136 - в Дагестане. Республика обогнала другие регионы СКФО как по приросту числа инфицированных, так и по общему их количеству.
По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, 3 мая, новые случаи заражения зарегистрированы во всех семи регионах СКФО, наибольшее число новых случаев (136) – в Дагестане. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились за сутки у 90 человек, в Северной Осетии – у 69, на Ставрополье – у 55, в Ингушетии – у 51, в Чечне – у 28, а в Карачаево-Черкесии – у 18 человек, говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства. Таким образом, за сутки на Северном Кавказе зафиксировано 447 случаев заражения.
Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день Дагестан лидирует на Северном Кавказе также по общему числу заражений, там насчитывается 1 798 инфицированных. На втором месте по числу заражений - Северная Осетия (990 человек). В Ингушетии насчитывается 865 зараженных, на Ставрополье – 731, в Кабардино-Балкарии – 634, в Чечне – 553, а в Карачаево-Черкесии – 430. Всего, таким образом, в СКФО насчитывается 6 001 случай заражения коронавирусом.
По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, передает «Кавказский узел».
В Грузии от коронавируса скончался девятый пациент
В Грузии от коронавируса скончался девятый пациент. Информация об этом размещена на специально созданном правительством сайте stopcov.ge. По имеющейся информации, скончавшаяся – женщина в возрасте до 60 лет.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» директор Первой университетской клиники Леван Ратиани, у пациентки были хронические заболевания. По его словам, в клинике ее лечили на протяжении около трех недель.
«У нее была обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с тяжелым течением. Пациентка была помещена несколько недель назад в нашу клинику. На первом этапе она находилась в терапевтическом отделении, проводилось лечение, предусмотренное протоколом. Наблюдалась дыхательная недостаточность, клинически выявился острый респираторный дистресс, и она была помещена в отделение реанимации. Клинически была налицо полиорганная клиника, развившаяся на фоне тяжелых соматических патологий, острая дыхательная недостаточность, миокардит», - отметил Леван Ратиани.
- Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждено 589 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе: 215 выздоровевших пациентов, восемь человек скончались, трое были перевезены в Грузию на лечение из-за границы.
- 5 260 граждан находятся в режиме карантина, а 553 - проходят лечение в стационарах.
Четверо грузинских моряков с атакованного пиратами в Нигерии судна находятся в безопасности
Четверо грузинских моряков с корабля, атакованного пиратами в Гвинейском заливе, находятся в безопасном месте и процедуры по их возвращению на родину начнутся в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.
По информации ведомства, 30 апреля у берегов Нигерии пираты похитили десять членов экипажа судна, плавающего под флагом Панамы. Девять из них являются гражданами Грузии, а один – гражданином Украины. СМИ уточняют, что атакованный нефтяной танкер принадлежит греческому судовладельцу.
После нападения, на борту судна остались четверо членов экипажа – все граждане Грузии. По словам Иоселиани, в ближайшее время они зайдут в порт Ломе на западе Африки (Республика Того). Грузинская сторона обещает приложить максимум усилий для того, чтобы моряки как можно скорее вернулись домой.
«Напомню, что ротация моряков в мире затруднена. Мы были первой страной, которая в этот период смогла вернуть моряков. Работа продолжается и по вопросу возвращения этих четверых моряков, но процесс требует определенной организации», - подчеркнула Иоселиани.
В агентстве не уточняют, удалось ли установить местонахождение похищенных грузинских моряков. Не разглашаются и другие подробности. Иоселиани отметила, что необходимость подобных мер продиктована соображениями безопасности. Глава ведомства заверила, что власти Грузии и компания-судовладелец активно работают для их освобождения.
- В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства и случаями вооруженных ограблений, сообщает агентство «Новости-Грузия». За девять месяцев 2019 года в Гвинейском заливе пираты предприняли попытки нападения на 95 судов, угнано было четыре судна, открыта стрельба по 10.
- Согласно выводам экспертов, самую большую опасность в Гвинейском заливе представляют преступные группировки дельты реки Нигер. Как правило, именно в этот район Нигерии доставляют заложников с захваченных пиратами судов. Обычно заложники проводят в плену в среднем около двух недель, после чего их отпускают на волю за полученный выкуп.
В Киеве приветствовали новую кандидатуру на пост посла США
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение президента США Дональда Трампа, связанное с назначением нового американского посла в Киеве.
Как заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба, он приветствует номинирование послом отставного генерала Кейта Дэйтона и с нетерпением ожидает его прибытия. Кулеба добавил, что ранее встречался с Дэйтоном. «Наше взаимодействие всегда было отличным», - подчеркнул глава украинского МИД.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп определился с кандидатурой посла на Украине, и что он собирается назначить на этот пост Кейта Дэйтона. Сейчас он является высокопоставленным военным советником США по Украине и также возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии. Его кандидатуру на новый пост должен одобрить Сенат, находящийся под контролем республиканцев – однопартийцев Трампа.
Генералу Дэйтону 71 год. В прошлом он работал военным атташе при посольстве США в Москве. Дэйтон – это хороший выборы, потому что он знает о проблемах, стоящих сейчас перед Киевом, заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода политический аналитик при «Атлантическом Совете» Джон Хербст. По его словам, главное, что будет вызывать беспокойство Дэйтона, это продолжающийся конфликт на востоке Украины и реформы в стране.
Соединенные Штаты не имели посла на Украине с тех пор, как президент Трамп в мае прошлого года досрочно отозвал главу дипломатического представительства Мари Йованович. Дипломат выступала на слушаниях в Конгрессе - в рамках расследования о возможности импичмента Трампа.
Йованович обвиняла людей из окружения президента в кампании по ее дискредитации. Она, в частности, заявляла, что во время работы в Киеве часть украинских политиков была против ее борьбы с коррупцией, и с этими коррумпированными украинскими политиками были «американцы». Трамп по поводу Йованович говорил, что «где бы она ни оказалась, там все шло плохо».
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