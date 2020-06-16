Рынки горят

Более 4 тысяч квадратных метров сгоревших складов с товарами, ущерб десятков торговцев, который еще предстоит подсчитать – таковы итоги очередного пожара на вещевом рынке Грузии.

Напомним, прошлой ночью в Тбилиси загорелся смешанный рынок в районе Варкетили, в результате выгорело 60% торговых помещений и складов. На протяжении всей ночи сотни спасателей и 25 пожарных машин боролись с огнем. Масштабы возгорания были настолько велики, что возникла опасность распространения пожара на АЗС и жилое здание. К счастью, этого удалось избежать. Обошлось без жертв, легкие ожоги получили два человека.

Пока невозможно в точности подсчитать ущерб, но очевидно, что потери для многих торговцев велики. Сегодня с утра они перекрыли дорогу, требуя помощи от государства.

Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили, прибывший на пепелище, пообещал после подсчета ущерба выплатить компенсацию пострадавшим торговцам. Тем, кто застрахован, ущерб возместят в полной мере, с остальными будут проведены отдельные переговоры, заявил чиновник.

Однако, по словам торговцев, они только арендовали торговые точки, и потому не имели юридических оснований для страхования, поэтому им будет сложно доказать масштаб ущерба. Говорит один из торговцев:

«Мне позвонили в 10:30 вечера, огонь полыхал, но полиция не разрешала нам вынести хоть часть товара. Люди заложили квартиры, чтобы отремонтировать торговые точки и завезти товар на десятки тысяч. Все сгорело, и никак ничего не доказать!»

Между тем, бывший акционер рынка Варкетили Занда Мсхвилидзе в интервью телекомпании Pirveli выдвинула версию о спланированном поджоге. Она обвинила крупных акционеров рынка в давлении на миноритариев в целях монополизации объекта. По ее утверждению, из-за угроз она отказалась от 10% доли рынка, но продолжает юридический спор по этому делу.

«В 2013 году владельцы крупных акций заставили нас покинуть компанию. Были случаи, когда наши партнеры были вынуждены уступать свои акции под давлением. Думаю, прокуратура и финансовая полиция должны подключиться к расследованию этого дела, так как остаются нерешенные финансовые споры между владельцами. Известно, что крупные акционеры планируют строительство подземных этажей, коммерческих объектов и жилых домов на территории сгоревшего рынка», – сказала Занда Мсхвилидзе.

По данным госреестра, площадь рынка составляет около гектара, долевое участие распределено между 8 партнерами.

Вещевые рынки в Грузии горят довольно часто – только в текущем году зарегистрировано 4 таких случая. Всего с 2012 года в масштабах Грузии рынки горели 31 раз.

Леван Хабеишвили, представитель «Нацдвижения» в тбилисском сакребуло, говорит, что за последние годы не было расследовано ни одного подобного инцидента.

«Это действительно могло произойти случайно, но в это трудно поверить из-за простой вещи – никогда, никакое расследование не доходило до логического завершения, виновные так и не были названы», – говорит Хабеишвили.

Варкетильский рынок не впервые оказывается в центре внимания общественности. К примеру, 21 марта 2018 года бизнесмен Нугзар Кахидзе, владевший 15 процентами акций Varketili 96 Ltd, был убит в своем доме на шоссе Чабуа Амиреджиби в центре Тбилиси.

МВД приступило к расследованию инцидента по статье 187, части второй Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества путем поджога.