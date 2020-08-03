Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантин в 13 городах и районах

Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантинный режим в 13 городах и районах страны, включая в Баку. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров страны.

«С учетом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточенный карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», – говорится в сообщении.

Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы. Жесткий карантинный режим в ряде городов и районов страны был объявлен 21 июня и несколько раз продлевался. Ранее его действие было установлено до 5 августа, – пишет ТАСС.

Вместе с тем, с 06:00 5 августа ликвидируется система смс-разрешений и разрешений по служебным удостоверениям на покидание квартир. Кроме этого, с 5 августа для населения доступны пляжи.

За сутки в Азербайджане коронавирус выявлен еще у 241 человека, выздоровели 647 человек. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 684, число вылечившихся – 27 760, скончались – 468, – сообщает «Интерфакс-Азербайджан».