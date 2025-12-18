США ввели санкции против судьи Международного уголовного суда Гочи Лорткипанидзе

США ввели санкции против двух судей Международного уголовного суда (МУС) – гражданина Грузии, экс-министра юстиции Гочи Лорткипанидзе и гражданина Монголии Эрдэнэбалсурэна Дамдина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Санкции введены в соответствии с указом президента США № 14203 «О введении санкций против Международного уголовного суда». По словам Рубио, оба судьи «непосредственно участвовали в незаконных действиях МУС, направленных против Израиля», включая расследование, попытки ареста, задержания или преследования израильских граждан без согласия Израиля.

Госсекретарь отметил, что судьи, в частности, голосовали вместе с большинством за решение МУС от 15 декабря, которым была отклонена апелляция Израиля.

«Международный уголовный суд продолжает предпринимать политизированные действия, направленные против Израиля, создавая опасный прецедент для всех государств», – говорится в заявлении.

По словам Рубио, США не намерены мириться с «злоупотреблениями полномочиями со стороны МУС», которые, как утверждается, нарушают суверенитет США и Израиля и неправомерно распространяют юрисдикцию суда на американских и израильских граждан.

В Вашингтоне вновь подчеркнули, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и, следовательно, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

«Соединенные Штаты продолжат отвечать на правовое давление и превышение полномочий МУС ощутимыми и реальными последствиями», – заявил Марко Рубио.

Ранее США уже вводили санкции против судей МУС на тех же основаниях. В феврале Минфин внёс в санкционный список прокурора МУС Карима Ахмада Хана, по инициативе которого был выдан ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Это решение последовало за указом президента США Дональда Трампа о санкциях против МУС в ответ на его расследования, затрагивающие интересы Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Гоча Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда в декабре 2020 года, став первым представителем Грузии на этой должности. К исполнению обязанностей он приступил 11 марта 2021 года; срок его полномочий составляет девять лет. С 2013 года Лорткипанидзе занимал должность заместителя министра юстиции Грузии, а с декабря 2020 года по март 2021 года возглавлял ведомство.