США ввели санкции против судьи Международного уголовного суда Гочи Лорткипанидзе

США ввели санкции против двух судей Международного уголовного суда (МУС) – гражданина Грузии, экс-министра юстиции Гочи Лорткипанидзе и гражданина Монголии Эрдэнэбалсурэна Дамдина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
Санкции введены в соответствии с указом президента США № 14203 «О введении санкций против Международного уголовного суда». По словам Рубио, оба судьи «непосредственно участвовали в незаконных действиях МУС, направленных против Израиля», включая расследование, попытки ареста, задержания или преследования израильских граждан без согласия Израиля.
Госсекретарь отметил, что судьи, в частности, голосовали вместе с большинством за решение МУС от 15 декабря, которым была отклонена апелляция Израиля.
«Международный уголовный суд продолжает предпринимать политизированные действия, направленные против Израиля, создавая опасный прецедент для всех государств», – говорится в заявлении.
По словам Рубио, США не намерены мириться с «злоупотреблениями полномочиями со стороны МУС», которые, как утверждается, нарушают суверенитет США и Израиля и неправомерно распространяют юрисдикцию суда на американских и израильских граждан.
В Вашингтоне вновь подчеркнули, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и, следовательно, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.
«Соединенные Штаты продолжат отвечать на правовое давление и превышение полномочий МУС ощутимыми и реальными последствиями», – заявил Марко Рубио.
Ранее США уже вводили санкции против судей МУС на тех же основаниях. В феврале Минфин внёс в санкционный список прокурора МУС Карима Ахмада Хана, по инициативе которого был выдан ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Это решение последовало за указом президента США Дональда Трампа о санкциях против МУС в ответ на его расследования, затрагивающие интересы Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
Гоча Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда в декабре 2020 года, став первым представителем Грузии на этой должности. К исполнению обязанностей он приступил 11 марта 2021 года; срок его полномочий составляет девять лет. С 2013 года Лорткипанидзе занимал должность заместителя министра юстиции Грузии, а с декабря 2020 года по март 2021 года возглавлял ведомство.
- В России также недовольны деятельностью суда. Мосгорсуд 12 декабря заочно приговорил прокурора и восемь судей МУС к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконном уголовном преследовании, незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на лиц, которые пользуются международной защитой. Утверждается, что с февраля по март 2022 года Карим Хан «незаконно привлек к уголовной ответственности» граждан России, а президиум МУС «дал указания судьям вынести заведомо незаконные ордера об их аресте». Не уточняется, о каких именно россиянах идет речь, хотя ранее СК сообщал, что дело возбудили из-за ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).
