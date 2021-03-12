«Ждём Ахру Авидзба на свободе» – обращение деятелей культуры РФ

Культурные, общественные и политические деятели России считают задержание Ахры Авидзба необоснованным. Они обратились к властям самопровозглашенной республики Абхазия. Авторы обращения называют себя «неравнодушными гражданами России», Авидзба же назван героем «ДНР», политическим деятелем и гражданином России.

«Призываем вас, во имя русско-абхазской дружбы и великого братства наших народов, к скорейшему разрешению этого вопроса. С нетерпением ждём Ахру Авидзба на свободе», – сказано в обращении.

Авторы письма говорят, что задержание Авидзба сопровождалось неоправданным применением силы, а обыск дома прошёл с нарушением процессуальных норм.

«К задержанному за границей гражданину России не допускают адвокатов. Вместе с Ахрой Руслановичем были задержаны лица, входящие в его охрану – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. Все – боевые товарищи Ахры», – сказано в обращении.

Культурные, общественные и политические деятели России, подписавшиеся под воззванием:

Владимир Меньшов, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар».

Иван Охлобыстин, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель;

Сергей Маховиков, актёр, режиссер, автор-исполнитель, сценарист;

Сергей Пускепалис, актёр, режиссер, Заслуженный артист Российской Федерации;

Николай Стариков, общественный и политический деятель, писатель, публицист;

Михаил Делягин, экономист, аналитик, общественный и политический деятель;

Семён Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва.

Кира Сазонова, юрист-международник, политолог.

Алексей Волынец, публицист, главный редактор газеты "Лимонка"

Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.

Владислав Шурыгин, писатель, публицист, военный эксперт.

Павел Крусанов, писатель, журналист.

Сергей Михеев, политолог, аналитик, общественный и политический деятель теле– и радиоведущий.

Алексей Огурцов, актёр, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации;

Алексей Колобродов, писатель, критик, телеведущий, журналист;

Юлия Чичерина, певица, автор песен, актриса;

Илья Пономарев, общественный деятель, кандидат архитектуры;

Александр Дадали, музыкант, певец, композитор, автор песен;

Герман Садулаев - писатель, публицист, политический деятель;

Ричард Семашков, музыкант, писатель, публицист;

Армен Гаспарян, журналист, радиоведущий, писатель, публицист;

Игорь Караулов, поэт, переводчик, публицист;

Алексей Поддубный «Джанго», композитор, автор-исполнитель;

Василий Авченко – писатель, журналист;

Ольга Погодина-Кузмина - писатель, драматург, сценарист;

Андрей Рубанов, писатель, сценарист;

Олег Демидов, поэт, литературовед;

Сергей Летов, музыкант, композитор, актёр;

Андрей Рудалев, публицист, литературный критик;

Иван Демьян, автор-исполнитель, музыкант;

Александр Пелевин, писатель, поэт, журналист, редактор;

Вадим Месяц, поэт, переводчик, издатель;

Игорь Огурцов, актёр;

Олег Морянин, писатель, журналист.

Ранее абхазский МИД обвинил журналистов и общественных деятелей РФ в провокации.

«Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса Абхазского государства в пользу Грузии и НАТО», – говорилось в заявлении.