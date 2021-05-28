Югоосетинская неделя: следствие понарошку и игры в Путина

Главная новость недели – дело о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева передано в суд.

Генпрокуратура планировала рассматривать его без главного фигуранта – замученного до смерти во время допроса Инала Джабиева. Как указано в сообщении ведомства, «было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью».

Вдова Джабиева – Оксана Сотиева, не согласилась с такой постановкой вопроса. В интервью «Эху Кавказа», она заявила о своем намерении доказывать невиновность убитого в суде:

«Не помню месяц, меня позвали в прокуратуру и сообщили, чтобы я принесла с собой свидетельство о смерти Инала, и сказали, что хотят прекратить уголовное преследование в связи со смертью в отношении вот этого покушения. Я возразила и написала ходатайство. Я отказалась, чтобы прекратили дело по реабилитирующим основаниям. Я считаю, что он (Инал) невиновен. На суде он будет проходить в качестве обвиняемого, я буду его представителем. Против них ничего нет – прямых доказательств нет, нет свидетелей, нет орудия преступления, нет мотива. А то, что биллинг совпал, что он находился где-то на этой территории, то несколько сотен метров охватывает эта вышка, и это не означает, что он совершил это преступление».

Прекращение уголовного преследования в связи со смертью не восстанавливает доброго имени отца троих детей, семья Инала Джабиева как бы остается с пятном убийцы, просто не дожившего до суда.

Человек принял мучительную смерть, но не позволил изуверам в форме оболгать себя. Прекращая дело в связи со смертью, его как бы хоронят на нейтральной территории. Он не оправдан и не осужден, он просто умер и перестал интересовать следствие. Его как бы оставляют с виной, в доказательстве которой больше нет необходимости.

В отношении человека, который расстался с жизнью, но не уступил, это несправедливо. Именно поэтому Оксана Сотиева настояла на том, чтобы Инала Джабиева судили посмертно. Это возможность защитить его имя и сорвать маски с мучителей. В суде она поднимет всю историю: с чего началось расследование, как определили подозреваемых, как устанавливали мотивы.

Нужно будет объяснять суду и всем присутствующим, почему арестовали без санкции суда, почему пять дней возили из одного подавала в другой, не допускали адвокатов, почему били…

И, конечно, участие представителей Инала Джабиева в этом процессе, усиливает позиции подсудимого Николая Цховребова.

Из опубликованной копии постановления Генпрокуратуры можно судить о результатах расследования этого громкого дела. Согласно обнародованным материалам обвинения, в вечер покушения на Игоря Наниева фигуранты дела – Николай Цховребов, Инал Джабиев, Алан Кулумбегов и девушка из Владикавказа Звездина Мария катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинской (район Текстиль) Цховребов и Джабиев вышли из машины, а Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Наниева.

Когда машина министра проехала мимо них, Кулумбегов отправил два запроса о пополнении баланса. Затем, около 22:00, указывается в документе, Николай Цховребов совместно с Иналом Джабиевым произвел не менее двух выстрелов по машине Наниева.

Если, как утверждает следствие, речь идет о заранее спланированном покушении, то в этой истории Кулумбегов – соучастник. По логике обвинения, отправленный им запрос на пополнение баланса был сигналом к действию, дескать, «клиент» выехал, готовность номер один. В противном случае, зачем следствию акцентировать внимание на его запросах?

Однако, по информации родственников Инала Джабиева, дело против Кулумбегова прекращено «в связи с его непричастностью». Почему его вдруг вывели из дела, да еще уже после окончания следствия? Почему на скамью подсудимых определили только Николая Цховребова?

В маленьком Цхинвале, где все друг друга знают, сразу вспомнили, что Герсан Кулумбегов – родственник Анатолия Бибилова. Вот такое совпадение, от которого создается ощущение, что все дело – сплошная липа. Даже не из-за того, что единственным непричастным к покушению оказался родственник президента, а именно из-за такого несерьезного отношения следствия к делу.

Орудие преступления не нашли, мотивы придумали такие, что курам на смех, дескать, убив Наниева, хотели заслужить авторитет в криминальном мире. Единственный вещдок и тот уничтожили – простреленную дверь «Нивы» залатали и покрасили.

К другим темам.

В понедельник президент Южной Осетии выступил в парламенте с посланием к народу. По оформлению и содержанию это такая местная интерпретация послания президента России к Федеральному собранию.

Можно предположить, зачем оно Владимиру Путину. Это один из элементов управления гигантским инертным государством, растянувшимся на 11 часовых поясов. Это возможность или попытка создать эффект присутствия у тех, кто еще готов слушать. А еще это сигналы во внешний мир от руководителя ядерной державы.

А что это послание для Бибилова? В какие бескрайние просторы он отправляет свои сигналы? Кого интересуют или какие последствия могут иметь его мнения про «геополитические разломы»? Это действо выглядит, как игра в Путина. Причем как детская игра-подражание, но в исполнении взрослых. И от этого возникает ощущение гротеска – нелепое со страшным, карнавальное с пугающим. Депутата парламента IV созыва Роланда Келехсаева пугает и то, что эта публика требует оставить разногласия и консолидироваться под ее началом:

«Нам опять предлагают закончить внутренний дискурс, сидеть, помалкивать и слушаться президента, дескать, он один знает, как надо, а остальные или глупцы, или враги. Это еще как-то работало во время конфликта, когда действовали законы войны. Хотя, я считаю, и тогда нельзя было так сильно закручивать гайки, а после 2008 года подобные установки – это уже абсурд. Складывается такое впечатление, что нынешним элитам или просто больше нечего предложить согражданам, или они не хотят ничего другого. Эта элита нацелена на потребление российской помощи, на безмятежную счастливую жизнь для себя».

Роланд Келехсаев говорит, что он в принципе против консолидации вокруг любой личности, а не идеи:

«Объединяться можно и нужно вокруг определенных ценностей. А вот объединяться вокруг какой-то личности или политической силы – опасно, тем более в государстве, где очень плохо обстоят дела с гражданскими свободами и не работают законы. Это чревато последствиями, которые могут привести к еще большему беззаконию и произволу властей».

По мнению депутата Давида Санакоева, люди ждали от президента разговора по существу проблем, которых в республике накопилось немало. Например, временного ввоза автотранспорта в Россию или таможенного оформления товаров. А еще президент как-то говорил, что в силовых структурах нужно наводить порядок, чтобы не было больше таких историй, как с Иналом Джабиевым…

Увы, говорит Давид Санакоев, ничего подобного граждане не дождались:

«В этой речи прозвучало лишь то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова, лично его. Конечно, ему важно было продемонстрировать себя большим политиком, осведомленным о том, что происходит в мире. Он хотел подчеркнуть ущербность его политических оппонентов, их несостоятельность. Понятно также, почему большой фрагмент выступления был посвящен убийству Инала Джабиева. Этим он как бы признает, что дело Джабиева – большая проблема лично для него. Не удивила и привычная для наших руководителей манера ставить себе в заслугу российскую помощь. Что не прозвучало в послании, так это понимание президентом вопросов, которые беспокоят общество: что мы строим, куда мы идем? Без обсуждения этих вопросов послание ценно лишь тем, что теперь мы стали чуть лучше понимать, чем обеспокоен президент лично.

– Почему, по-вашему, президент не стал говорить о том, что строит и куда идет народ Южной Осетии?

– А он не знает, куда мы движемся. Почему до сих пор нет концепции внешней политики? Президент ведь давал прямое поручение МИДу подготовить концепцию во время своего прошлогоднего послания. Ее нет, потому что президент то говорит о вхождении в состав России, а шагов никаких не предпринимает, то говорит о том, что необходимо работать над признанием… Это говорит о том, что человек не вполне понимает, чего он хочет. Понятно, что он хочет сыграть и на одной площадке, и на другой, но так не получается. Должна быть определенность».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия