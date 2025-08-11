Мирная декларация, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом вызвала споры в социальных сетях. Мнением пользователей о том, есть ли перспектива у примирения, поинтересовался Серго Брегвадзе.

Есть ли перспектива у примирения и какое значение может иметь для Грузии этот договор?

Ника: «Я очень рад, что Азербайджан и Армения наконец договорились о мире. Конечно, всё это еще нужно будет подтвердить на деле, но сам факт того, что стороны спустя десятилетия пришли к какому-то согласию, дает надежду на то, что в ближайшее время между этими государствами будет сохраняться мир. Мне кажется, что никто не захочет нарушать соглашение, подписанное при посредничестве президента США. Что это может значить для Грузии, я не знаю, у нас были добрососедские отношения с обоими государствами и раньше. Мы просто должны порадоваться тому, что наши ближайшие соседи приветствуют мир, вот что я думаю».

Георгий: «Это очень важно для всего региона, однако, насколько я знаю, в Армении эту новость приняли не очень радостно, поскольку новые соглашения могут предусматривать потерю нескольких территорий. Так что в Армении пока не празднуют. Вот и Иран заявил, что против этого соглашения и создания коридора, и выступает с ультиматумами. Так что сейчас некий переломный период для всего региона, естественно, и для Грузии. Да и не забывайте, что Россия не смирится с потерей влияния на эти страны. Хоть у РФ и нет прямой границы с Арменией, думаю, что с помощью прокремлевского грузинского правительства, она постарается как-то воздействовать на них. В общем, время покажет, что и как будет».

Лейла: «Я не думаю, что это мирное соглашение может привести к какому-то результату, поскольку у двух этих государств очень плохие отношения развивались на протяжении многих лет. Сомневаюсь, что после трех подписей на бумаге они полюбят друг друга и не возобновят конфликт, как это было не раз. Однако, если же пройдет какое-то время и люди привыкнут к миру, то лучше этого ничего не может быть. Для Грузии это может означать многое – как экономическое развитие, так и существование в мирном регионе. Кроме того, это очень не радует Россию, что в свою очередь очень радует нас».

Леван: «У соглашения, которое было подписано между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве президента США, есть огромная перспектива. Я не знаю всех подробностей соглашения, но понимая, что его создавали люди Трампа, можно предполагать, что от него получат выгоду все стороны. Соглашение, скорее всего, принесет большую экономическую выгоду всем странам, потому у него есть перспектива. Что касается Грузии – это часть нашего региона и, естественно, это важно и для нас. Я хочу верить, что рано или поздно и наша страна присоединится к столь позитивным западным инициативам, которые помимо всего еще и будут обеспечивать мир».

Давид: «Я думаю, что даже если у соглашения нет перспективы – это прекрасный шаг, один из тех, с помощью которых можно будет в итоге добиться реального мира в регионе. Пока нужно подождать, понять, как все будут к этому адаптироваться. Я уверен, что Россия, которой совершенно не выгоден такой мир, будет предпринимать попытки в очередной раз рассорить стороны. В общем, сейчас нужно ждать и следить за ситуацией, должно пройти несколько месяцев, чтобы можно было говорить – да, соглашение действительно действует. Для нас это тоже хорошо – соседи не будут воевать, ведь это нас не устраивает».

Нелли: «Соглашение между Арменией и Азербайджаном – это историческое явление, очень важное для всего региона, в том числе и для Грузии. Даже если не разбираться в теме Зангезурского коридора, нельзя не понимать того, что это возможность для инвестиций для всех соседей. Я очень надеюсь, что в Грузии это поймут и присоединятся к определенным инициативам. В любом случае мне хочется в это верить. Это может стать еще одним поводом для того, чтобы наши власти взялись за благоустройство и обновление нашей железнодорожной инфраструктуры».

Дато: «По моему мнению – это очень «сильное» соглашение, у которого отличные перспективы. Мне очень жаль, что Грузия не сыграла никакой роли в этом процессе, но надеюсь, что как-то поддержит будущие экономические проекты, которые Азербайджан и Армения намерены осуществлять вместе, такая возможность у наших властей, естественно, есть».

