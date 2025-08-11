Адвокат «узника совести» Айхан Хесенли сообщил о начале голодовки его подзащитного Инсафа Алиева — фигуранта дела об участии в групповом насилии на проевропейских акциях. Причиной крайней формы протеста стали ненадлежащие условия содержания в пенитенциарном учреждении.

Антисанитария и отсутствие воды

Утром 11 августа адвокат Айхан Хесенли встретился со своим подзащитным Инсафом Алиевым, который уже почти восемь месяцев находится под арестом в ожидании приговора. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Во время встречи Алиев сделал неожиданное заявление: что официально объявил голодовку.

Несколько месяцев Инсаф Алиев провел в камере №186 вместе с двумя сокамерниками. Как он утверждает, с тараканами и в условиях антисанитарии. После многочисленных жалоб их перевели в другую камеру — №248, где не было воды, а канализация была забита.

«А теперь представьте: в такую жару, когда людям на свободе невыносимо жарко, какого в камере…там еще жарче, к тому же нет воды. Они не могли умываться и мыть посуду, в вязи с чем не могли нормально принимать пищу и фактически были лишены доступа к питанию», — говорит адвокат Айхан Хесенли в интервью «Эху Кавказа».

По словам правозащитника, после перевода из одной камеры в другую условия не стали лучше, а на жалобы по поводу ненадлежащих условий уже в новой камере никто не реагировал. Тогда Инсаф Алиев решил постучать ногами по двери камеры, что бы кто-то его услышал и помог. За это его наказали.

«Они [сотрудники] ворвались и составили акт о нарушении порядка», — говорит адвокат.

В качестве наказания Инсафу Алиеву назначили 5 дней изоляции в одиночной камере. Перед исполнением наказания его и других сокамерников вернули в первую камеру, где уже провели дезинфекционные работы. По словам Хесенли, там стоял настолько сильный запах химических препаратов, что подзащитному дважды стало плохо, и пришлось обратиться к врачу.

Правозащитник также отмечает, что перед переводом в одиночную камеру Алиеву отказали в его просьбе взять с собой необходимые лекарства

«Он просил взять с собой лекарства, так как у него проблемы со здоровьем и он должен делать уколы раз в два дня. Ему не предоставили такую возможность, надели наручники и перевели в изолятор».

По словам Хесенли, сейчас важен не просто факт голодовки, а то, что Алиев намерен продолжать свой протест до тех пор, пока не решатся проблемы с условиями содержания. Он требует либо улучшения содержания, либо перевода в более приемлемое помещение. Кроме того, Ильхам настаивает на визите омбудсмена, чтобы тот лично зафиксировал нарушения прав заключенных. Аппарат Народного защитника уже проинформирован о ситуации.

Об этой ситуации благодаря журналистам были проинформированы и члены парламента — именно этот надзорный орган в том числе ответственен за условия содержания заключенных. Однако депутаты от «Грузинской мечты» не верят заявлениям заключенных и рассматривают их как попытку дискредитации пенитенциарной системы.

Член «Мечты» Арчил Гордуладзе считает, что «невозможно представить», чтобы такое происходило в сегодняшних тюрьмах.

«Это не тюрьма времен Саакашвили, когда у людей не было возможности даже дышать в камерах. У нас пенитенциарные учреждения высшего класса, где созданы условия для достойного пребывания каждого человека. Не хочу, чтобы у меня возникло ощущение, что вновь происходит политизация конкретного вопроса, потому что мы такое уже слышали раньше», — заявил он.

Другой представитель партии Леван Махашвили, выразил сомнения в правдивости слов заключенных и призвал их в случае проблем обращаться непосредственно в пенитенциарное учреждение Министерства юстиции, а также к омбудсмену:

«Уверен, что государство готово оперативно исправить возможные недостатки, если они существуют».

Жара и проблемы с вентиляцией

С конца июля в Грузии и, соответственно, в тюрьмах очень жарко — до 38 градусов, и это значительно ухудшило условия для заключенных. В интервью грузинской службе Радио Свобода юристы отмечали, что кондиционеры в тюрьмах часто не работают, а вентиляторов, которые можно купить в тюремных магазинах, часто нет в продаже.

Врач Георгий Ахобадзе, который на прошлой неделе был оправдан судом и освобожден из-под стражи, находился в Глданской тюрьме и жаловался на невозможность получить вентилятор и невыносимую жару. Совет юстиции уверял, что в учреждениях исполнения наказаний работает система охлаждения.

Отчеты омбудсмена Грузии за 2023–2024 подтверждают проблемы с вентиляцией, особенно «в одиночных камерах и камерах содержания под стражей». В документе говорилось, что в обычных камерах и камерах строгого режима, а также в так называемых камерах деэскалации и камерах безопасности, где не открываются окна, искусственной вентиляции было недостаточно.

В апреле 2024 года в камерах была установлена новая система вентиляции, однако она работала слабо и не обеспечивала должной вентиляции.

Практика голодовок «узников совести»

Голодовки в грузинских тюрьмах — традиционный способ протеста. Заключенные используют их для выражения несогласия с судебными решениями, условиями содержания, требованием пересмотра дела или улучшения медицинского обслуживания.

За последние восемь месяцев не раз сообщалось о заключенных, которые начали голодовку.

Из задержанных во время проевропейских акций первой голодовку объявила журналистка и основательница изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели, протестовавшая против своего задержания. Она продлилась 38 дней.

Темур Катамадзе, более известный как «батумский знаменосец», голодал 48 дней. Он заявлял, что готов пожертвовать собой ради европейского будущего Грузии.

Николоз Джавахишвили и Резо Кикнадзе, обвиняемые в участии в групповом насилии, объявляли голодовку в знак солидарности с Мзией Амаглобели и протеста против «нелегитимной власти».

Последними, кто объявил голодовку, стали россияне Артем Грибуль и Антон Чечин, задержанные в Тбилиси по обвинению в хранении наркотиков. Причем это была сухая голодовка. Чечин настаивал, что его задержание незаконно. Среди требований Артема Грибуля было разрешение СМИ присутствовать на судебном процессе, расследование по их жалобам на действия полиции, обеспечение надлежащего питания и оказание медицинской помощи его задержанной супруге Анастасии Зиновкиной, а также ее перевод в светлую, чистую и просторную камеру.

