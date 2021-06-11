Ахра Авидзба, предположительно, получит условный срок

Гульрипшский районный суд объявит приговор экс-помощнику президента самопровозглашенной республики Абхазия, герою «ДНР» Ахре Авидзба сегодня, в 16:00 по местному времени.

Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, сторона обвинения потребовала назначить наказание Авидзба в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком, а также со штрафом в 15 тысяч рублей. Сторона обвинения просит суд отменить меру пресечения и освободить Авидзба из зала суда.

Адвокат Авидзба, Инга Габелая попросила суд вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор. Она назвала судебный процесс борьбой с инакомыслием.

Сам Авидзба на заседании заступился за своих соратников. «Им нужно к семьям, они сюда в гости приехали», – отметил он.