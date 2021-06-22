В Тбилиси закрывается приют для собак Тамаза Элизбарашвили

Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили объявил о закрытии приюта для собак в Тбилиси, который он содержал в течение 18 лет. Элизбарашвили пожаловался на то, что безрезультатно обращался с просьбой помочь приюту к правительству и к бизнесменам. Он также был готов передать частный приют с условием, что новый владелец позаботится о питомцах в течение восьми лет, однако желающих не оказалось.

«Очень жаль, что приют Тамаза Элизбарашвили просуществовал только 18 лет, пока у меня была для этого финансовая возможность. Но еще больше жаль, что в этой стране ни правительство, ни бизнесмены, ни общество не посчитали необходимым существование приюта. Я хочу поблагодарить всех людей, которые в течение этих 18 лет давали обитателям приюта хотя бы кусок хлеб или перечислили хотя бы один тетри», - написал Элизбарашвили.

С этого дня приют больше не будет принимать животных. Больные собаки, живущие в приюте, будут переданы Агентству мониторинга животных. Здоровых собак стерилизуют, а затем отпустят. В приюте останутся здоровые собаки крупного размера, так как их нельзя выпускать на улицу.

Приют для животных в Тбилиси был основан Тамазом Элизбарашвили в 2004 году. Одним из самых трагичных испытаний для приюта стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка. После наводнения бизнесмен отстроил приют на новом месте. Однако в последние годы заведение испытывало серьезные финансовые затруднения и выживало только за счет пожертвований.