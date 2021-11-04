У сухумского драмтеатра начался митинг с требованием отставки главы МВД

Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали телеканалу "Дождь" ( признан СМИ-"иностранным агентом") о том, как их заставляли издеваться над осуждённым оппозиционером.

По словам Османова, отряд, в котором они отбывали наказание, создавался специально под Навального. Он утверждает, что все заключенные в отряде были проинструктированы не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Как рассказал "Дождю" Евгений Бурак, рядом с Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые следовали за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Однако, по словам бывшего заключённого, Навальный на провокации не поддавался.

Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. "Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации", — сказал бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, который был в отряде дневальным.

Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодовки рядом с Навальным положили заключённого, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и стали жарить её, чтобы сломать Навального, добавил Османов.

Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили так называемого углового ("обиженного" — низшая каста в тюремной иерархии), который "разные звуки издавал". Всё это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии и заключенные им рассказывали, что они делали по отношению к политику, добавил бывший осуждённый ИК-2 в Покрове.