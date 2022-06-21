Обзор грузинской прессы

Часть заключения о состоянии здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, подготовленная экспертами в области медицины центра «Эмпатия», уже готова, сообщает информационное интернет-агентство Frontnews. Документ будет обнародован к концу текущей недели, а до того невролог Отар Тоидзе рассказал журналистам об общем состоянии экс-президента:

«Основной диагноз – поражение различных органов, вызванное голоданием, и что самое важное – поражение головного мозга. Процесс его поражения можно было предотвратить на ранних этапах, однако медицинский персонал не учел это обстоятельство. Целый ряд назначений и обследований, речь в основном идет о магниторезонансных обследованиях, был произведен с опозданием в шесть месяцев. Новое исследование пролило свет на некоторые из ранее необъяснимых синдромов, а именно, повреждение спинного мозга, изменения в головном мозге».

Ухудшению состояния экс-президента, вероятно, способствовали «неосторожное назначение лекарственных средств и нарушение принципов ведения лечения», продолжает Отар Тоидзе. Накануне из-за тяжелого состояния Саакашвили был отложен процесс по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го. «У президента новый симптом в виде высокой температуры», – сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.

Между тем накануне экс-президент распространил в соцсетях сообщение, в котором говорится:

«Чтобы лучше понимали, с какими существами, лишенными человечности, мы имеем дело: несколько дней назад ко мне в палату пришли судья и прокуроры, чтобы провести процесс, поскольку я не мог пойти в суд. Почему они так спешат? Потому что по существующим «приговорам» скоро уже примет решение Страсбург, и им срочно нужны новые «приговоры». Если кто-то думает, что после страсбургских решений кто-то «съест» вашу новую аферу, то вы глубоко ошибаетесь и вскоре убедитесь в этом по реакции международного сообщества».

По утверждениям Михаила Саакашвили, врачи объяснили прокурорам и судье, что он проходит курс лечения, из-за чего не может давать адекватных показаний, после чего обвинители потребовали прекратить лечение на пару дней, чтобы продолжить процесс. Впрочем, в итоге он был перенесен.

* * *

МВД продолжает расследовать случай, произошедший несколько дней назад в тбилисском районе Санзона. Полиция опечатала квартиру 44-летней женщины, врача-терапевта, после того, как обнаружила в ней контейнеры с гнилым мясом и фекалиями, сообщает информационное интернет-агентство ambebi.ge.

«В подъезде уже четыре месяца стоит неприятный запах. Оказалось, что этот трупный запах шел с четвертого этажа. Неделю назад к ней (врачу-терапевту) ходил председатель корпуса и сказал, что из квартиры исходит запах, но женщина отрицала этот факт», – рассказал один из жильцов дома.

После осмотра квартиры МВД начало расследование по статье 135 УК Грузии, предусматривающей незаконную торговлю кровью или ее компонентами. Подозреваемая на контакт с журналистами не вышла, впрочем, изданию удалось пообщаться с ее братом

«Пока ничего не могу сказать, ведется расследование. Мою сестру допросили, и, как было зафиксировано, в квартире была повреждена канализация и испорчен холодильник, из-за чего испортились продукты, их полиция забрала на экспертизу. По одному телевидению прошел тяжелый сюжет, и сейчас моя сестра находится в очень тяжелом психологическом состоянии. После расследования, наверное, она сама сделает комментарий».

Между тем, по утверждениям СМИ, несмотря на начало расследования, женщина продолжает работать в одном из тбилисских медицинских учреждений.

* * *

Компания SpaceX планирует запустить в Грузии интернет через спутниковые системы Starlink, передает информационное интернет-агентство GHN. Об этом заявила член Комиссии по коммуникациям Грузии Екатерина Имедадзе после встречи с представителями компании Илона Маска. Члены комиссии ознакомили гостей с положением телекоммуникационного сектора в государстве и поговорили о перспективах развития цифровой экономики. В ведомстве отмечают, что высокоскоростной доступ в интернет особенно важен для высокогорных районов страны, и после внедрения Starlink он будет доступен во всех таких географических зонах.

«Мы предоставили им детальную информацию о тенденциях в телекоммуникационной сфере. На данном этапе SpaceX работает над изучением интересующих ее ниш на грузинском рынке и готовится к коммерческому запуску Starlink в Грузии. Этот факт – очень важное событие для страны и телекоммуникационного сектора, поскольку после внедрения Starlink в Грузии станет доступен спутниковый интернет, что откроет окно для будущего развития инновационного рынка цифровых услуг», – заявила в интервью изданию Екатерина Имедадзе.

В настоящее время SpaceX владеет более 2700 низкоорбитальными спутниками, благодаря которым обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, что особенно важно для районов, в которых подключение к глобальной сети до сих пор было недоступно, говорится в статье.