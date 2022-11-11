ПРАГА---Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» переживает нелегкие времена. События этой недели – пресс-конференция той части членов партии, которые требуют переизбрания нынешнего председателя Ники Мелия, а также неожиданный уход из «ЕНД» депутата парламента Ноны Мамулашвили – многим наблюдателям кажутся знаковыми, говорящими отнюдь не в пользу единства внутри этого политического субъекта. Что думает о нынешней атмосфере в партии и о задачах, которые ей предстоит решать, чтобы остаться на плаву, глава парламентской фракции «ЕНД» Хатия Деканоидзе?

– Калбатоно Хатия, спрошу прямо, хотя понимаю, что эти вопросы будут не очень приятными: мы являемся свидетелями распада «Нацдвижения», реструктуризации или еще какого-то невидимого стороннему глазу процесса? Ведь когда все говорят, что распадается костяк, у партии может исчезнуть будущее, и она может быть обречена…

Я, честно говоря, драматично на это не смотрю – никакого распада вообще нет

– Я не думаю, что это так драматично, потому что процессы, которые сейчас происходят в нашей партии, дадут хороший результат в отношении внутридемократических процессов в партии. Я так на это смотрю. Но я не знаю пока, когда выборы будут. Мы это обсуждаем, я думаю, что у нас скоро будет точное понимание, но я, честно говоря, драматично на это не смотрю – никакого распада вообще нет.

– А как смотрит избиратель на это, как вы думаете?

– Знаете, это будет ясно, когда пройдут выборы. Я думаю, что есть какие-то дискуссии в социальных сетях, кто-то критичен, кто-то некритичен, кто-то сторонник внутрипартийных выборов, кто-то думает, что сейчас не время… Это не проблема, вопрос в том, что нет в Грузии больше такой партии, где происходят такие демократические процессы. Например, в «Грузинской мечте», где абсолютно все закрыто и абсолютно никаких выборов, даже председателя или политсовета нет.

– А в чем все-таки демократичность? Например, в том, что Ираклий Надирадзе провел брифинг и многие из членов партии об этом не знали? В чем проявляется демократичность этого процесса?

– Ну, это выборы. Все выборы, которые происходят в прозрачном пространстве, – это и есть демократия. Что касается брифинга… Ну да, можно там говорить, что другое время или не время той дискуссии, которая сейчас есть внутри партии, но есть публичность политиков, их публичная деятельность, публичное пространство. Так что все возможно, и, самое главное: если будут выборы и когда будут выборы, чтобы они прошли демократично и абсолютно прозрачно.

– Все же есть наметки – когда?..

– Вы знаете, честно говоря, пока нет. Я думаю, что в ближайшем будущем, когда у нас будет политсовет, может, будет уже определено время. Я просто была в Вильнюсе два дня, и у меня пока не было реально возможности провести консультации, но я думаю, что в скором будущем будет известна дата.

– Тем не менее многие, в том числе эксперты, обвиняют вас в отсутствии партийной стратегии и неспособности решать системные проблемы, вследствие чего, как они утверждают, начался такой разброд. Что бы вы могли сказать в отношении этой критики?

Критиковать оппозицию – это всегда несложно, но самое главное, чтобы мы не потеряли фокус, потому что самый главный фокус сейчас на Иванишвили

– Знаете, критика всегда приемлема. Я думаю, что мы должны послушать критику, особенно со стороны тех людей, которые очень реально и очень давно поддерживают «Национальное движение». Это очень важно. А что касается стратегии… Вы знаете, для партии это был очень трудный год, потому что в прошлом году арестовали Михаила Саакашвили, до сих пор он находится в заключении – да, в госпитале, но в заключении. Вы знаете, что у него очень плохое состояние здоровья, у него реально идут внутренние процессы, которые могут стать очень тревожными для его здоровья, – так что для нас это был такой год, где у нас был такой экзистенциальный вопрос. И до сих пор есть, потому что Михаил Саакашвили – не только лидер партии, но он и третий президент Грузии, и очень важно, как пройдет все в отношении него. Так что, я думаю, что, да, мы всегда открыты к критике, и я не думаю, что для нас это какая-то проблема. Что касается решения вопросов, то смотрите: я всегда думаю о том, что критиковать оппозицию – это всегда несложно, но самое главное, чтобы мы не потеряли фокус, потому что самый главный фокус сейчас на (Бидзине) Иванишвили.

– Ну, получается так, – и я не склонна говорить только в отношении «Нацдвижения», я говорю сейчас об общем спектре оппозиции, – она все же топчется на месте. Как вы смотрите на дальнейшее объединение оппозиции? Или «Нацдвижение» будет продолжать свою собственную линию и не будет ни с кем объединяться и дальше?

Что касается технических слияний, то я думаю, что это очень сложный вопрос. Все партии должны работать над тем, чтобы собрать больше голосов в корзине против Иванишвили

– Что касается объединения, движения вокруг одной идеи, – я думаю, что этой идеей должна быть евроинтеграция, и мы всегда «за», и, честно говоря, мы были в авангарде объединения еще во время местных выборов 2020 года, когда мы создали очень большую коалицию. Так что опять же мы всегда «за». Что касается технических слияний, то я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что технические слияния, как, например, в Венгрии, не дадут таких результатов, которые очень важны. Наоборот, я думаю, что все партии должны работать над тем, чтобы собрать больше голосов в корзине против Иванишвили.

– Вы начали говорить о Михаиле Саакашвили. Как мы понимаем, его здоровье настолько пошатнулось, что сейчас он никак не может влиять на процессы внутри партии. Как вы собираетесь сохранить свою силу, своего избирателя, когда реально на роль флагмана Ника Мелия не сгодился, как выяснилось. За кем пойдет электорат дальше, у кого есть шансы, скажем так?

– Пока мы не говорим о том, кто будет, где будет, потому что для нас самое главное – спасти его здоровье, и самое главное, чтобы был его трансфер как можно скорее, чтобы реально здоровье не только сохранилось, но чтобы не было каких-то последствий. А потом, когда уже будет трансфер, когда уже пройдет реабилитация, тогда уже можно будет о каких-то деталях говорить. А пока для меня, честно говоря, и для моих друзей и наших избирателей самое важное – сохранить его здоровье.

– А не уйдет самое драгоценное время?

– А какой у нас выбор еще, кроме того, чтобы сохранить его здоровье и жизнь?

– Как вы думаете, омоложение ваших рядов не стало бы решением проблем? Хотя Нона Мамулашвили была из этой плеяды, но ушла…

– Ну да, мы всегда рады принимать. Она была, кстати, очень хорошим примером, потому что она пришла в партию и сразу попала в парламент. Честно говоря, мы всегда рады, если новые люди придут и реально будут бороться против режима. Так что, конечно, омоложение, больше молодости, я думаю, самое главное.

– То есть рассчитывать на то, что самая большая оппозиционная партия скажет свое весомое слово или внесет реальный весомый вклад для улучшения шансов Грузии на вступление в Евросоюз, пока не стоит? Осталось мало времени…

Самое главное еще спасти жизнь Михаила Саакашвили – это очень важно. И работать, и работать…

– Я думаю, что свое слово в первую очередь должен сказать Евросоюз, и это ответственность власти, если они выполнят 12 пунктов, хотя мы этого не ждем, конечно. А мы… Главное, что партия сохранила своих избирателей, и у нас есть сила, чтобы провести реформы, которые важны. Если есть такой маленький кризис, конечно, есть вопрос новых реформ, которые важны для партии. Так что мы не смотрим на это, и я лично, драматично. И самое главное еще спасти жизнь Михаила Саакашвили – это очень важно. И работать, и работать…

– Вы считаете, что Евросоюз и европарламентарии все еще делают ставку на «Нацдвижение»?

– Да, конечно. Мы – самая главная партия. Самое главное, чтобы наши и другие избиратели сделали ставку на «Национальное движение», чтобы грузинские избиратели, граждане Грузии, когда будут выборы, пришли и проголосовали за нас. А до этого – спасти Михаила.

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