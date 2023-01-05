В 2022 году ситуация с правами человека в Грузии практически не улучшилась, отмечают профильные неправительственные организации. Более того, по некоторым направлениям даже наблюдается регресс, утверждают правозащитники.

2022-й стал последним годом работы Нино Ломджария на посту Народного защитника Грузии. Срок ее полномочий истек в декабре, но власти и оппозиция пока не пришли к согласию в спорах о том, кто должен стать новым омбудсменом. Эту должность Ломджария занимала с 2017 года и за годы службы внесла немалый вклад в усиление защиты прав человека, говорит представитель Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. При ней офис Народного защитника выявил множественные масштабные системные проблемы во время мониторинга дела о групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе, а также дела о нарушении прав детей в Ниноцминдском пансионате. Однако основная ее заслуга – это возросшее доверие к этому институту, считает Цкитишвили:

«Главный критерий, по которому надо оценивать работу Народного защитника, – это его независимость от правящей силы. Несмотря на то, что власть в Грузии всегда пытается сделать так, чтобы омбудсмен находился под ее влиянием, в последние годы сформировалась практика, благодаря которой доверие к этому институту в народе значительно возросло, на что указывают многие опросы. Это заслуга последних омбудсменов, в том числе Нино Ломджария. Она полностью независима, поэтому мы так часто слышим необоснованные обвинения со стороны представителей правящей партии, которые считают, что омбудсмен должен быть придатком исполнительной власти».

Последнее выступление Нино Ломджария в высшем законодательном органе касалось исследований 2021 года, однако большинство проблем, раскрытых тогда, остаются актуальными и по сей день. Более того, в некоторых направлениях наблюдается значительное ухудшение, утверждала правозащитник. Серьезные негативные тенденции есть в судебной системе, в сфере прав граждан на свободу мирных собраний, также представители правящей партии усилили давление на оппонентов, правозащитников и критические СМИ, регресс наблюдался и в защите прав заключенных, сказала Нино Ломджария:

«В процессе расследования многих дел были обнаружены серьезные недочеты, что не соответствует критериям эффективного расследования. Яркий пример тому – расследование фактов насилия, совершенных 5 июля 2021 года, дело о Ниноцминдском пансионате и дело картографов… тревожной была утечка материалов по слежке за представителями неправительственного сектора, журналистами, политиками, священнослужителями и дипломатами. Это доказывает, что вмешательство в жизнь граждан является системной проблемой. Одна из важнейших тем – неформальное правление в пенитенциарных учреждениях, заставляющее заключенных молчать о проблемах».

Ярким примером последней стал случай, произошедший в августе в руставском пенитенциарном учреждении закрытого типа №6. Тогда около 30 заключенных объявили голодовку в знак протеста против невыносимых условий, в которых им приходится пребывать изо дня в день, рассказывала тогда юрист Центра прав человека Нестан Лондаридзе:

«Я была в пенитенциарном учреждении. Как заявляют голодающие, имеют место факты нечеловеческого обращения, им оказывают неполноценную медицинскую помощь – это и есть причины их протеста. Кроме того, речь идет о комнате деэскалации, которую почему-то в последнее время используют для наказаний. Случается так, что даже по прошествии 72 часов (максимально разрешенное время содержания в комнате заключенных) заключенных спрашивают: ты осознал, почему ты здесь находишься? И если ответ отрицательный, их оставляют там. Подобный случай как раз произошел и с моим подзащитным».

Все, чего добились заключенные – просто обратили на нее внимание общественности, рассказав о существующей проблеме. В Специальной пенитенциарной службе в ответ ограничились письменным заявлением:

«Медицинский персонал круглосуточно оказывает услуги осужденным. При необходимости их обеспечивают консультацией узкопрофильных медицинских специалистов, приглашенных из клиник гражданского сектора. Для плановых стационарных услуг на основании объективной оценки состояния здоровья их регистрируют в электронной базе данных и в порядке очереди оказывают им соответствующие медицинские услуги, в экстренных случаях – безотлагательно. В течение последнего месяца (июля 2022-го) 21 осужденному из указанного учреждения были оказаны медицинские услуги за пределами самого учреждения… Согласно уставу учреждения, осужденным не разрешается физически встречаться друг с другом и обмениваться перепиской/информацией. Соответственно, так называемое совместное заявление заключенных, распространенное в СМИ, не соответствует действительности и сделано одним конкретным осужденным».

Третий сектор призывает ответственные органы расследовать возможные факты бесчеловечного обращения с заключенными. Проблема действительно существует, утверждают профильные НПО, причем в большей или меньшей степени она наблюдается в большинстве учреждений закрытого типа.

Остается проблемой и отношение властей к критическим СМИ. В прошлом году неправительственные организации выявили ряд нарушений прав журналистов. Одним из самых громких случаев стало распространение аудиозаписей, которые якобы отображают рабочий процесс журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Эти записи в июле прошлого года распространил певец Гия Гачечиладзе в эфире телекомпаний «Маэстро» и «Имеди». На этих записях слышно, как сотрудники телекомпании обсуждают список условно осужденных людей, освобожденных «Грузинской мечтой» от наказания для их использования в своих политических целях. Сам Гачечиладзе пояснил, что желал показать обществу, как работают оппозиционные СМИ, «выдумывающие сюжеты и шантажирующие респондентов». Однако сработал обратный эффект, и в обществе вновь заговорили о тотальной прослушке журналистов. Тогда в Специальной следственной службе Грузии заявили о начале расследования, которое и сейчас находится в процессе. Предвидя развитие события, еще пять месяцев назад адвокат телеканала «Мтавари» Дмитрий Садзаглишвили заявил:

«Ни одно подобное расследование не принесло результаты. И это логично, ведь когда Служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, естественно, остальные следственные органы не будут расследовать преступление, совершенное по заданию властей. Просто допросят служащих телеканала «Мтавари», может быть, распространителя этих незаконных записей, которые были сделаны по заказу властей. На этом все и закончится».

Тайная слежка за журналистами – не единственное незаконное действие, к которому прибегают власти в попытке контролировать СМИ, говорят в гражданском секторе. К концу года большинство парламента Грузии в ускоренном порядке приняло изменения в «Закон о вещании», согласно закону, с 1 июля сферу саморегулирования СМИ – контент, предоставляемый вещателями, теперь будет контролировать Национальная комиссия по коммуникациям. То есть именно в этом ведомстве будут решать, является ли то или иное высказывание, используемое в сюжетах СМИ, разжигающим ненависть. Более того, право штрафовать за это вещателей теперь тоже будет предоставлено комиссии, а не суду. Глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили уверен, что подконтрольная властям комиссия будет использовать эту норму с целью наказания СМИ, неугодных «Грузинской мечте»:

«В исследовании Госдепа США, касающегося сферы защиты прав человека в Грузии, прямо говорится, что комиссия находится под политическим влиянием. Это действительно так, подтверждение тому не только эта оценка, но и конкретные решения, принимаемые комиссией. И сейчас расширяется ее власть».

Представители правящей команды в ответ заявили, что создание барьера для языка ненависти в среде общественной информации – это требование Евросоюза.

Однако не в том виде, в каком его приняли члены правящей партии, при этом отказавшиеся от существенных обсуждений законопроекта с заинтересованными сторонами, отмечает представитель «Коалиции по адвокатированию медиа» Натия Капанадзе:

«Процесс был абсолютно непрозрачный. Нам не было известно, что именно стало главной причиной для депутатов «Грузинской мечты» создать законопроект без каких-либо предварительных консультаций. Ни одно СМИ, которое затрагивает изменения, не было проинформировано о процессе. Естественно, мы считаем, что «Грузинская мечта» не учитывает даже минимальных стандартов в направлении улучшения медиасреды и в направлении интеграции с Европой, поскольку этот стандарт означает включение в процесс всех заинтересованных СМИ и неправительственных организаций».

Системные проблемы наблюдаются и во многих других сферах, отмечают правозащитники, среди которых защита прав женщин и девочек. За 10 месяцев прошедшего года 16 женщин погибли от рук своих мужей или партнеров, причем некоторые убийства совершались с особой жестокостью, сообщает ряд неправительственных организаций. Правозащитники неоднократно отмечали, что часто подобные преступления совершают люди, на которых ранее неоднократно жаловались жертвы, в том числе в полицию. Наличие проблем в сфере защиты прав женщин признают даже представители власти. Комментируя ситуацию, замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил, что остается высоким количество выданных сдерживающих ордеров и что ведомство намеревается ужесточить систему оценки риска и пересмотреть существующие правила применения электронных браслетов, «чтобы все больше женщин чувствовали себя защищенными».

НПО и активисты требуют у власти обратить внимание и на тему насилия над женщинами, в одном интервью глава НПО «Сапари» Баия Патарая заявила:

«На этот раз мы требуем изменения закона об изнасиловании. На сегодняшний день в нашей стране не все типы изнасилования караются законом. Женщины и девочки не защищены от сексуального насилия. Мы требуем, чтобы наше законодательство приблизилось к международным стандартам. У нас изнасилованием считается только тот случай, когда оно сопровождается еще дополнительной формой насилия, к примеру, избиением. Но секс без согласия по нашему законодательству не считается изнасилованием».

Немалой проблемой в стране остается положение этнических грузин, проживающих за разделительной линией. «Из-за дискриминационной политики грузинских властей и де-факто администраций жители Гали и Ахалгори живут в атмосфере взаимного игнорирования», – говорится в обнародованном 12 декабря исследовании «Места двусторонних упущений – правовые и социальные вызовы в Гали и Ахалгори». Одна из авторов документа, директор программы «Политика равенства» Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе рассказывает:

«Можно сказать, что само место этнических грузин в де-факто системе Абхазии и Южной Осетии очень проблематично. К сожалению, местные грузинские жители являются жертвами системной дискриминации в течение многих лет. Конечно, есть различия между Гали и Ахалгори. Но те проблемы, которые связаны, например, со статусом жителей Гали, с гражданством, с доступом к социальным правам, с правом на свободу передвижения, – самые главные для местных. К этому добавляется вопрос права на получение образования на родном языке, и в этом плане, к сожалению, в Гали идет русификация образовательной системы. Публичное использование родного языка является проблемой. Так что не только на политическом, социальном уровне, но и на уровне символов местные грузины сталкиваются с институционализированной дискриминацией».

Авторы исследования требуют от грузинских властей создания специального плана действий для защиты в этих регионах прав человека и социальной ситуации, которые будут базироваться на консультациях с местными жителями с целью усиления медицинских и образовательных программ для гальского и ахалгорского населения. Кроме того, в документе отмечается важность создания грузинским правительством с помощью международных организаций нейтральных платформ для диалога с де-факто правительствами по вопросам прав человека и социальным вопросам.

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