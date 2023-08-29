В России в закрытом режиме прошли похороны «вагнеровцев», разбившихся вместе с Евгением Пригожиным в результате крушения самолета. В Киеве же проводили в последний путь боевых пилотов, погибших в результате несчастного случая. Тем временем ВСУ отчитались о новых успехах на фронте. Однако и политики, и эксперты указывают на то, что Россия сумела адаптироваться к западным санкциям и, пользуясь неосторожностью авторитетных деятелей мирового уровня, пытается формировать общественное мнение в свою пользу.

Соратников Евгения Пригожина проводили в последний путь. Церемонии были закрытыми, журналистов предупредили, что снимать пришедших проститься с «вагнеровцами» не стоит. Что касается похорон самого основателя ЧВК, то ни место проведения, ни время не были известны даже в Кремле. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что если Владимир Путин и был приглашен на церемонию, то воспользоваться приглашением не посчитал нужным:

«Президент не планирует присутствовать. Никакой конкретной информации о похоронах у нас нет. Это решение принимают семья и друзья. Без них мы здесь ничего сказать не можем».

Пока в России в закрытом режиме хоронили верхушку «Вагнера», в Украине публично прощались с пилотами двух боевых самолетов, столкнувшихся в небе над Житомиром. Среди погибших – один из самых известных украинских асов с более чем 500 часов боевых вылетов – капитан Андрей Пильщиков, более известный под позывным Juce. По словам Главкома украинских ВВС Николая Олещука, он был одним из тех, кто активно лоббировал предоставление Украине самолетов F-16:

«Он должен был пройти обучение на самолетах F-16 за рубежом. Мечта сбудется. Пилоты не умирают, они поднимаются в небо. Он наверняка увидит этот самолет. Я хочу заверить каждого украинца, что нам осталось подождать еще совсем немного».

В память о погибшем асе его мать взяла с Главкома ВВС обещание подняться в небо на первом истребителе, который Запад передаст Украине:

«Пообещайте мне, что я сделаю круг на первом самолете».

«Да, конечно. Конечно».

«Я поднимусь вместо него, хорошо?»

«Хорошо. Берегите себя ради Украины. До победы!»

Украинские войска тем временем продолжают теснить противника на границах Запорожской и Донецкой областей. По данным американского Института изучения войны, российское военное командование продолжает расходовать элитные воздушно-десантные войска, направляя их на защиту позиций, уязвимых для украинского контрнаступления. Так, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для укрепления российских позиций в районе Работина, где ВСУ удалось полностью взять под контроль село и продвинутся в направлении Токмака:

«Господин Президент, господин Главнокомандующий, село Работино Запорожской области освобождено силами 47-й мехбригады и прилегающих к ней частей. В каждом украинском селе будет поднят сине-желтый флаг. Слава Украине! Героям слава!»

Ранее российское командование перебросило 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны на востоке и западе Запорожской области, а другие силы ВДВ из Луганской области переброшены для защиты от украинского контрнаступления на флангах Бахмута.

По мнению аналитиков, это ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции и почти наверняка сорвет любые намерения Москвы возобновить наступательные действия в прежних масштабах.

Что касается Украины, то, по словам министра обороны страны Алексея Резникова, в ближайшие месяцы в Украине вряд ли будут расширять мобилизацию. Он подчеркнул, что ВСУ нужна ротация в подразделениях, участвующих в контрнаступлении, но заверил, что ситуация не критическая и необходимости в увеличении численности военнослужащих нет:

«Еще не выполнен план мобилизации, утвержденный Верховной радой. В хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию. У нас есть еще ресурсы в правовом плане».

При этом война может затянуться надолго. Так, по мнению премьер-министра Чехии Петра Фиалы, сценарий замороженного конфликта в Украине становится все более вероятен. Об этом сообщает издание Ceske Noviny:

«Шансы на скорое разрешение затяжного замороженного конфликта невелики, и их становится все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны, и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране».

О том, что Москва не планирует сворачивать боевые действия, пишут и американские СМИ. Согласно информации издания The Wall Street Journal, Россия адаптируется к западным санкциям, поддерживая свои цепочки военных поставок и обращаясь для этого к помощи малозаметных судоходных и логистических компаний, чтобы доставлять боевые дроны из Ирана, которые сейчас играют важную роль в ее войне в Украине.

При этом российский ВПК намерен изготовить во втором полугодии 1300 барражирующих боеприпасов «Герань-2» – российского аналога иранского дрона-камикадзе «Шахед». По данным украинской разведки, при сборке российских «шахедов» планируют использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

На руку Москве в затягивании конфликта, по мнению комментаторов, играют и ошибки авторитетных деятелей мирового уровня, позволяющие Кремлю создавать иллюзию поддержки со стороны мирового сообщества. Так, слова Папы Римского Франциска, обращенные к российской молодежи, о необходимости помнить «о наследии великой России» Петра Первого и Екатерины Второй и «следовать вперед» с осознанием ее величия, вызвали неоднозначную реакцию. В Киеве посчитали такие высказывания достойными сожаления и льющими воду на мельницу кремлевской пропаганды. В самом же Кремле, напротив, похвалили Франциска за то, что он хорошо знает историю:

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни. Это наследие нужно постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ватикану пришлось выступать с особыми разъяснениями, что Папа своими словами «намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов».

Упомянутые Папой российские правители – одна из любимых тем Владимира Путина. В июне 2022 года российский президент даже сравнивал себя с Петром Первым, утверждая, что он также не завоевывает, а «возвращает» якобы исконно российские территории.

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