В эти дни, 3-10 сентября, в Абхазии проходят «Дни русской культуры» при поддержке Министерства культуры республики. Делегацию из России, в которую входят литераторы, журналисты и художники, возглавляет Лола Звонарева, доктор исторических наук, академик, литературовед, главный редактор и учредитель журнала «Литературные знакомства» (Москва). Соорганизатором Дней выступает писатель, сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, лауреат международной литературной премии имени Фазиля Искандера, член русского ПЕН-центра Владимир Делба.

В рамках программы Дней состоялась художественная выставка в сухумском культурно-деловом центре «Дом Москвы», встречи гостей в Абхазском государственном университете со студентами и преподавательским составом, в редакции газеты «Республика Абхазия», намечаются встречи в библиотеках в городе Очамчыра и поселке Гулрыпш.

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Абхазия состоялась презентация очередного номера журнала «Литературные знакомства», почти половина объема которого была отведена под так называемую книгу в журнале - «Абхазскую литературную тетрадь». В нее вошли стихи и рассказы 21 автора из Абхазии. Ведущий презентации Владимир Делба предоставил слово Лоле Звонаревой, которая, в частности, сказала:

«Я счастлива, что благодаря Владимиру Михайловичу (Делба), который был составителем «Абхазской литературной тетради», мне удалось представить нашему читателю замечательных писателей, которые присутствуют в этом зале… Журнал существует с 2008 года. Сначала это был журнал «Литературный мир. Знакомства», но затем его статус изменился, и меня пригласили работать его главным редактором. А так как я в литературе с 1979 года, у меня много знаменитых друзей, которые понимают, какой у нас сложный момент развития культуры. Я таких известных людей сплотила вокруг себя, они вошли в редколлегию. Есть там люди из Болгарии, Эстонии, Америки, которые, несмотря на все наши политические передряги, любят и уважают русскую культуру… Вот этот проект – книга в журнале, который я придумала несколько лет назад, призван представлять талантливых авторов в разных республиках, странах, разных регионах России. Вы знаете, что Россия, как и Абхазия, очень богата талантами. Бывает, что живет в каком-нибудь городке абсолютно блестящий писатель, а в столице его не знают. Это несправедливо… Мы сделали чеченскую литературную тетрадь вместе с лауреатом Государственной премии Ибрагимовым. Затем – татарскую. И очень много региональных литературных тетрадей – из Калининграда, Ижевска, Кирова, Оренбурга…»

Выступили и другие гости Абхазии. А затем началось самое интересное для хозяев. Владимир Делба рассказывал об авторах книги в журнале, которые, «чтобы не было обид», располагались в алфавитном порядке, и вручал им авторские экземпляры журнального номера. От каждого автора, кто пришел на презентацию, звучало ответное слово. Вахтанг Абхазоу, Владимир Зантариа, Анатолий Лагулаа, Руслан Тарба… В какой-то момент, правда, возникла заминка, так как среди пришедших авторов были два родных брата Чкадуа – Ибрагим и Ричард. Но в итоге решили, что первым – опять же по алфавиту, по имени – должен получить свой экземпляр Ибрагим. Кроме абхазов, в тетради были представлены и русские – Надежда Венедиктова, Лилиана Яковлева, армянин Артавазд Сарецян, грек Георгий Зильфов…

В ходе презентации было упомянуто, что четверо из авторов «абхазской литературной тетради» были когда-то, в далеком 1984 году, участниками Восьмого всесоюзного совещания молодых писателей. Лола Звонарева, услышав это, отреагировала, что и она была участницей того совещания… Разумеется, поскольку в Москве тогда собралось множество начинающих литераторов, далеко не всем было дано познакомиться. Но сейчас, после окончания презентации, они немедленно пошли коллективно фотографироваться – 39 лет спустя…

А после перерыва в том же зале состоялась беседа за круглым столом на тему «Культура как инструмент народной дипломатии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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