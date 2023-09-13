«Грузинская мечта» резко отреагировала на активность бывшего Народного защитника Нино Ломджария. На днях она учредила общественную платформу «Европейская орбита Грузии». А сегодня стало известно, что она вместе с грузинским народом номинирована в Европарламенте на премию Сахарова за свободу мысли. Может ли Ломджария создать политическую силу, которая будет противостоять «Грузинской мечте» на предстоящих парламентских выборах?

Нино Ломджария, даже перестав быть Народным защитником, продолжает создавать дискомфорт «Грузинской мечте». Казалось бы, «Грузинская мечта» могла уже свободно вздохнуть, заклеймив ее уничижительным прозвищем «наци» за ее оппонирование властям, в том числе защищая права заключенного Михаила Саакашвили. Но с брошенным ей вслед властью отзывом «худший и предвзятый омбудсмен» не согласились в западных столицах. С начала 2023-го Ломджария удостоилась наград за свою деятельность от Госдепа США, президента Франции, а теперь этот перечень может пополниться премией Сахарова. Группа консерваторов и реформистов в Европарламенте номинировала ее и грузинский народ на премию Сахарова за свободу мысли.

«На что представили? Ну, не знаю, наверное, в будущем на Нобелевскую премию номинируют?» – предположил по этому поводу генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В «Грузинской мечте» не могут простить Ломджария ее заступничества за Саакашвили. Она два года назад создала при аппарате Народного защитника врачебный консилиум, содействовала переводу Саакашвили из тюремной клиники в частную, привлекла к этой теме общественное мнение как внутри страны, так и за рубежом, – словом, стояла, по мнению лидеров правящей партии, на страже «антизападных ценностей и оправдания кровавого режима правления Саакашвили».

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе убежден, что за недавним созданием бывшим омбудсменом общественной платформы «Европейская орбита Грузии» стоит «Нацдвижение» и ее «западные заказчики» с целью сместить с политической орбиты «Грузинскую мечту». Изначально провальным проектом назвал это сегодня Ираклий Кобахидзе:

«Когда Ломджария, эту «наци», представляешь третьей силой, конечно же, проиграешь. У кого Ломджария может отнять голоса избирателей? Максимум у лидера «Нацдвижения» Хабеишвили. Потому мы и следующие парламентские выборы выиграем с большим преимуществом. Ломджария гораздо более слабый проект, чем в свое время «Лело» или партия Гахария (Георгия, экс-премьера). Кто такая Ломджария? Одна из самых низкорейтинговых «наци» в Грузии. Поэтому такие проекты обречены на неудачу. Невозможно всучить грузинскому обществу Ломджария как не «наци».

Сама Нино Ломджария сегодня комментариев для СМИ не делала, только написала в Facebook:

«Борьба грузинского народа за европейское будущее номинирована на очень важную международную награду, и лидеры «Грузинской мечты» из-за этого не скрывают агрессии. Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе, вы себя не причисляете к грузинскому народу, почему вы раздражаетесь?»

Ломджария после своей отставки не появлялась на политических митингах, но ее выступление было с воодушевлением встречено в марте 2023-го на акциях протеста молодежи против попытки «Грузинской мечты» принять закон «Об иноагентах».

Нино Ломджария, презентуя свою новую платформу, заявила, что организация не является политической. Первое публичное мероприятие с призывом: «Давайте бороться за статус Европейского союза» она приурочила к визиту Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля в Тбилиси, 7 сентября.

Бывший Народный защитник пока воздерживается от проявления политических амбиций. Хотя в одном из интервью Нино Ломджария не исключила того, что может заняться политикой – если провалы «Грузинской мечты» приведут к тому, что результатом Грузия не получит статуса кандидата в ЕС в конце года.

Нино Ломджария до того, как стать Народным защитником, занималась аудитом, на госслужбу она пришла после прихода к власти «Грузинской мечты». Во время правления «Нацдвижения» и президентства Михаила Саакашвили она возглавляла НПО «Справедливые выборы» и запомнилась обществу беспощадным критиком власти. Оппонировала она и «Грузинской мечте». По данным прошлогоднего осеннего опроса общественного мнения Международного республиканского института IRI, Народный защитник Грузии заняла седьмое месте с 38% в рейтинге общественно-политических лидеров страны, на два пункта опередив Бидзину Иванишвили. Чем руководствовался председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, называя сегодня Ломджария «самым безрейтинговым» представителем «Нацдвижения», неизвестно.

В оппозиции нападки на Ломджария объяснили страхом правящей партии получить нового оппонента. Говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Грузинская мечта» стоит на пути политического банкротства, и ей не поможет, если Ломджария, партию «Лело» и президента Грузии она назовет «Нацдвижением». Мы поздравляем Нино Ломджария с этой номинацией, это показывает, что она достойно выполнила свои обязанности Народного защитника Грузии».

В отличие от лидеров правящей партии, грузинские наблюдатели не оспаривают политический потенциал бывшего Народного защитника. Однако многие полагают, что ей еще надо накопить политический капитал. Потенциал третьей силы, о котором давно говорят в Грузии, некоторые политологи увидели в эти дни в президенте Саломе Зурабишвили. Многие заметили, что к ней потянулись оппозиционные депутаты в связи с запуском «Грузинской мечтой» процесса импичмента.

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