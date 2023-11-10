Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и «Грузинская мечта» не прошли первый тест на деполяризацию. Они отказались от публичной демонстрации готовности к примирению, которую предложила провести на Парижском форуме мира Саломе Зурабишвили. Оба грузинских лидера по отдельности встретились с президентом Франции Эмануэлем Макроном на фоне заявлений представителей «Грузинской мечты» о том, что Зурабишвили – президент-самозванка.

Для кого-то Париж – праздник, но не для лидеров грузинского государства. Столица Франции не стала местом для примирительной встречи президента Саломе Зурабишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Казалось бы, после положительной рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС, на волне всеобщей радости, есть основания надеяться на то, что премьер-министр благосклонно ответит на предложение президента Саломе Зурабишвили пожать друг другу руку и явить в Париже на Форуме мира, пример деполяризации. Но обнаружился подвох – президент не обратилась к правительству за разрешением на визит, как предписывает Конституция.

Есть еще один нюанс. Париж для Зурабишвили – родное место, в отличие от Гарибашвили, она, как бывший карьерный дипломат Франции, вхожа в Елисейский дворец. Это явно просматривается на фото встреч с президентом Эммануэлем Макроном. На фото встречи Макрона с премьер-министром оба с натянутыми улыбками смотрят в камеру. На встрече Зурабишвили на одном из фото ее радушно приветствует и супруга Макрона – Брижит. Женщины демонстрируют давнее знакомство, крепко пожимают руки, смотря друг другу в глаза, а не на камеру (там они, впрочем, и на президента Макрона не смотрят).

– Не придавайте чрезмерного внимания этим путешествиям Зурабишвили, – посоветовал спикер парламента Шалва Папуашвили, и напомнил, что Конституционный суд 18 октября ее несогласованные с правительством визиты расценил как нарушение основного закона. Избежала же она, по его мнению, парламентского импичмента благодаря поддержке «Нацдвижения»:

– Она показывает, что у нее нет никакой эмоциональной связи с Конституцией Грузии и с грузинским народом.

Однако первый после провалившегося импичмента визит Зурабишвили для Папуашвили все-таки оказался историческим:

– Впервые в истории Грузии у нас на должности человек, который публично, открыто и грубо говорит, что для нее Конституция Грузии – ноль.

– И каким будет ответ «Грузинской мечты» на этот раз? – поинтересовались журналисты.

– Не могу сказать, думаю, не надо этому придавать чрезмерное значение. Главное, что факт нарушения Конституции был установлен. Факт, что Конституция ею вновь нарушается – это раз. Второе – грузинский народ лишил Саломе Зурабишвили легитимации с точки зрения парламентского большинства, думаю, так мы должны смотреть на этот вопрос.

Не понравилось и спикеру парламента и мнение президента, высказанное в интервью телеканала France 24. Она предположила, что после свободных выборов в 2024-м, может появиться коалиционное правительство, что будет хорошо для демократического и европейского развития в Грузии. Папуашвили такое мнение счел недемократичным.

Много говорить о президенте не захотел и депутат от правящей силы Алуда Гудушаури, пояснив: «Этот человек – практически самозваный президент».

В «Национальном движении» одобряют поездку президента на Парижский форум мира. Только там все еще ждут, что руку деполяризации президент протянет и в их сторону, помиловав Михаила Саакашвили.

Депутат, лидер «Гирчи» Яго Хвичия, обратил внимание на то, что обвинять президента в правящей силе начали с двухдневным опозданием:

«Видимо, «Грузинская мечта» подумала, подумала, и посчитала, что ее особо не тревожит деполяризация, поэтому решила продолжить этот ложный конфликт с президентом. У этого конфликта нет никакого содержания, ситуация похожа на ссору рассерженных детей. А главное есть старший (Бидзина Иванишвили), который помирит этих детей, или рассудит, кто из них прав, а кто виноват».

Уже ближе к вечеру, перед выступлениями премьер-министра Гарибашвили и президента Зурабишвили на Форме мира, стало понятно, что сегодня в Париже праздник грузинской деполяризации не состоится. Интрига оставалась в другом – на чем заострят внимание грузинские лидеры в своих выступлениях.

Гарибашвили вместе с армянским коллегой Николом Пашиняном участвовал в панельной дискуссии, посвященной вызовам безопасности и стабильности в регионе. В другой дискуссии на тему «От мультикризиса к мультиконфликтам: как разорвать порочный круг», участвовала Саломе Зурабишвили вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

И Гарибашвили, и Зурабишвили начали почти одинаково – об историческом значении рекомендации Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата Грузии.

– Это историческое достижение, потому что грузинский народ, мое правительство приняли необратимое решение – мы хотим, чтобы Грузия стала полноценным членом ЕС, – сказал премьер министр, не упомянув при этом, что грузинский народ желает стать и членом НАТО. Гарибашвили напоминал о важности мира и стабильности, не упомянув при этом в этой преамбуле Россию.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили начала практически с нее:

– Да, выбор между Россией и ЕС, думаю, делался Грузией всегда, столько она существует, но четко это проявилось после обретения независимости в 1991-м, – Зурабишвили, так же назвав исторической рекомендацию Брюсселя, отметила, что это было особенно важно на фоне убийства российскими пограничниками гражданина Грузии Тамаза Гинтури за день до этого.

В Грузии долго будут сравнивать эти парижские послания президента и премьер-министра, сопоставляя их содержание. Грузинские лидеры на площадке мирового форума выглядели уверенно, говорили убежденно перед зарубежной аудиторией, а для грузинских наблюдателей важно одно – на Парижском форуме мира глава государства Зурабишвили и глава правительства Гарибашвили так и не смогли разорвать порочный грузинский круг политической поляризации.

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