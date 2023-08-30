ПРАГА---В Грузии обсуждают возможность прекращения выдачи вида на жительство для граждан России. С соответствующей инициативой в парламенте выступили оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Хотя шансов на то, что законопроект найдет поддержку парламентского большинства, немного, вопрос с каждый днем приобретает все больше остроты на фоне резкого роста цен и массового притока россиян в страну. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси одна из авторов законопроекта Хатия Деканоидзе и грузинский политолог Гия Хухашвили.

– Госпожа Деканоидзе, кому именно вы хотите поставить заслон, и какой риск для страны сегодня представляют россияне, ведь миграционный поток сейчас сравнительно меньше, чем в 2022 году?

Хатия Деканоидзе: Во-первых, не секрет, что очень много граждан России заезжают в Грузию, и статистика очень большая. Но самое главное, что они заезжают и потом покупают очень много квартир, покупают земли, и, честно говоря, они создают т.н. социальные анклавы. А почему я обеспокоена, и не только я, но и большинство граждан Грузии? Потому что, как вы знаете, часть Грузии оккупирована, Россия является государством-оккупантом, и самое главное, мы не знаем, какие люди заезжают в Грузию. Например, согласно статистике, они закупили около 10 тысяч квартир – это очень много, – и самое важное, что мы не знаем, какие люди инвестируют.

Так что это одна из возможностей для нас для того, чтобы реально парламент Грузии рассмотрел законопроект, который мы вчера представили, но у меня нет никаких надежд, что большинство поддержит этот законопроект. Например, инвестор, который вложил 100 тысяч или 300 тысяч – это по закону Грузии, т.е. они получают вид на жительство, так сказать, чтобы сделать мораторий на этот вид на жительство, потому что опять-таки повторю, мы не знаем, что за люди инвестируют. Очень многие граждане России, которые остаются в Грузии, покупают много квартир, покупают земли, недвижимость, – мы оцениваем это как большой риск для интересов граждан Грузии и для интересов Грузии.

– То есть вы в данном случае имеете в виду политические риски – риски безопасности, а не только экономические последствия притока в страну этих людей?

Мы не знаем, что за инвесторы приезжают в Грузию. Человек, который вложил 300 тысяч в Грузии, может быть представителем спецслужб России

Хатия Деканоидзе: Знаете, конечно, политические риски всегда являются рисками для безопасности Грузии. Опять-таки мы говорим, что для очень многих граждан Грузии много граждан России – это является проблемой безопасности. Потому что мы видели, как они используют российские паспорта – то же самое в Абхазии, то же самое в Крыму, – как они использовали, я это лично видела, так что я вижу, конечно, большой риск. Еще, мы не знаем, что за инвесторы приезжают в Грузию. Человек, который вложил 300 тысяч в Грузии, может быть представителем спецслужб России. Так что я думаю, что это проблема, которую нужно решить законодательными такими инициативами. Но опять-таки вчера, когда журналисты спросили у большинства, конечно, они не поддержат такой законопроект, потому что экономическая зависимость и политическая зависимость от России – это абсолютно их не беспокоит.

– Батоно Гия, что из себя представляют сегодня российские инвесторы в Грузии: это только те пресловутые 10 тысяч квартир, о которых упомянула госпожа Деканоидзе, или это только вершина айсберга? Кто эти люди, какие деньги они везут, сколько, как?

Гия Хухашвили: Понимаете, в чем дело: империя никогда не начинает действовать силой оружия. В принципе, в Украине происходило то же самое, т.е. сначала все начинается с использования мягкой силы. Если посредством мягкой силы удается проконтролировать ту или иную страну, в этом случае никакой необходимости в использовании оружия нет. В Украине дошло до оружия, потому что мягкая сила, так сказать, не сработала – мы помним эти кредиты в 3 миллиарда и т.д. и т.п. Это все было не за красивые глаза, а именно шаги, которые были направлены на восстановление модернизированного Советского Союза или Российской империи. В принципе, сейчас идет процесс захвата Грузии именно мягкой силой, т.е. это первый этап, и он проходит как по маслу, т.е. никакой необходимости России в проведении своей стратегической цели захвата Грузии с использованием грубой силы нет. Почему? Потому что наша власть, в принципе, на все соглашается.

Под использованием мягкой силы я имею в виду, конечно же, экономическую экспансию, демографическую экспансию, что налицо. Мы не говорим о туристах, которые приезжают и уезжают, мы говорим о людях, которые остаются в Грузии – по некоторым данным от 100 до 150 тысяч человек приехали и обосновались, и никуда выезжать отсюда не собираются. Это также культурная экспансия, и это тоже налицо, и это очень большие деньги, которые поступали частично в грузинские банки, а большей частью чемоданами. Эти деньги используются на подкуп, на проникновение во властные структуры…

– …То есть это «черные» деньги?

Я не говорю, что мы сейчас должны всех русских отсюда насильно выгонять, но то, что этот процесс должен быть контролируемым, это однозначно

Гия Хухашвили: Конечно. Проникновение во властные структуры, получение влияния на местном уровне, – т.е. как бы опухоль метастазами распространяется по всей территории Грузии. Это данность. То есть это вопрос национальной безопасности – как-то остановить этот процесс, проконтролировать… Я не говорю, что мы сейчас должны всех русских отсюда насильно выгонять, но то, что этот процесс должен быть контролируемым, это однозначно.

Вот, смотрите, какая у нас ситуация – сейчас уже нет, но в свое время что можно было сделать: у России был визовый режим с Грузией, и я всегда говорил о том (и политические силы, к сожалению, этот мой призыв тогда не взяли на вооружение), чтобы зеркально… Здесь не было речи о том, чтобы мы сейчас встали в позу и подняли в Грузии риски и как бы объявили войну России, но в международных отношениях принято, чтобы зеркальные отношения были у стран. У них был визовый режим, а наши границы были абсолютно открыты. Еще тогда политические силы, которые сейчас выходят с инициативами (я это приветствую, конечно, я не против этого), могли поставить вопрос о том, чтобы зеркально и Грузия установила визовый режим – зеркальный, абсолютно, ни больше, ни меньше. А у России довольно-таки жесткий был регламент въезда в Россию грузинских граждан…

– …Но изменилась политика – отменены визы, восстановлено авиасообщение, сегодня была новость о том, что граждане Грузии могут бесплатно обучаться в российских вузах, как и жители Абхазии и Южной Осетии. Видимо, поменялось многое…

Гия Хухашвили: Да, они сейчас начали форсированно использовать эту мягкую силу.

– Вы говорили о культурной экспансии. У России есть привлекательность, чтобы осуществить такую культурную экспансию?

Гия Хухашвили: Понимаете, в чем дело: на безрыбье, как говорится и т.д. и т.п. Да, конечно, есть, и они это используют. У нас на улицах уже какие-то группы появляются, которые на русском поют, – кто-то протестует и т.д.

– Грузинские молодые люди поедут учиться в российские вузы, Россия для них сегодня привлекательная страна?

Грузинская власть как-то маневрирует, они говорят, что «да, мы хотим в Евросоюз, но все равно…». То есть идет такая ползучая экспансия под прикрытием как бы флага Евросоюза

Гия Хухашвили: Нет, этого не будет. Но, смотрите: у нас уровень жизни низкий, сами понимаете, сейчас эти русские заполонили кафе, рестораны и т.д., они заказывают музыку, как говорится, они платят за все это. Там работают, в том числе, и молодые, которые получают зарплату, потому что русских клиентов много, где-то в гостиницах люди работают, и, в принципе, имитация такая экономического подъема, в основном, в сфере обслуживания, и это проходит. А сфера обслуживания – это довольно-таки большой сегмент населения, у них есть семьи, и когда власть говорит, что в этом никакого риска нет, эти люди думают: «ну, пусть они там что-то делают, пусть они прибывают». Да, такие долгосрочные риски не контролируются. В принципе, им не интересно, они сегодня зарабатывают, но ментальность меняется. Но если поставить вопрос боком – или Евросоюз или Россия, – конечно же, все скажут, что Евросоюз. Но грузинская власть как-то маневрирует, они говорят, что «да, мы хотим в Евросоюз, но все равно…». То есть идет такая ползучая экспансия под прикрытием как бы флага Евросоюза.

– Все больше грузинских граждан уезжают именно в страны Евросоюза в последнее время, согласно официальным данным. Этот процесс напрямую связан с притоком россиян и экономическими издержками этого процесса, или проблема глубже?

Гия Хухашвили: Понимаете, здесь люди не видят уже особой перспективы. Есть амбициозные люди, которые не видят для себя карьерного роста и ищут тот ареал, где они могут продвигаться и развиваться. Есть люди, которые работают там на более низком уровне, но там заработок больше. У нас инфляция очень высокая, скажем так, средние зарплаты рабочего класса и людей в сфере обслуживания очень низкие, т.е. не хватает на жизнь очень часто, и, в принципе, люди уезжают для того, чтобы больше получать. Это, в основном, трудовая миграция. Есть миграция более элитарная, если так можно выразиться. У нас нет условий для социального роста, потому что система требует лояльности к власти, т.е. нет демократии, нет свободы, и это, конечно же, для многих молодых неприемлемая среда.

– Но, как говорят грузинские власти, есть небывалый экономический рост. Им вторит международное рейтинговое агентство Fitch и прогнозирует экономический рост в стране в этом году на уровне 6,9%. Чем это плохо?

Гия Хухашвили: Понимаете, это пиррова победа. Объясню: это разовая, краткосрочная иллюзия подъема экономики, потому что все знают, что это именно за счет тех денег, которые поступают из России…

– …Главным образом, за счет туризма и денежных переводов, как говорится в отчете агентства…

Когда мы настроимся на Россию, экономика которой имеет тенденцию к деградации, конечно же, они потянут нас за собой

Гия Хухашвили: Да, именно. Но мы сами понимаем, что в долгосрочном плане, когда наша экономика сейчас перестраивается на интеграцию в единую российскую экономику, и когда в России наступит коллапс и рухнет российская экономика, и я думаю, что этот день не так уж далек, то нас они потащат за собой. Если этот процесс интеграции продержится на этом уровне, а еще хуже, если он увеличится, а тенденция именно такая, в этом случае вот этот российский «Титаник» потянет нас за собой. То есть это краткосрочная виртуальная победа. Почему я называю это пирровой победой? Потому что в долгосрочном плане это чревато вот таким экономическим коллапсом. Потому что, когда мы настроимся на Россию, экономика которой имеет тенденцию к деградации, и мы знаем, какие там правила игры, конечно же, они потянут нас за собой. Так что, исходя из долгосрочных интересов страны, конечно же, здесь надо об этом очень серьезно думать. Но, понимаете, у нашей власти есть одна очень плохая черта для государства: они никогда не думают о завтрашнем дне, они думают только о тактике – никакую государственную стратегию они не строят.

– Батоно Гия, возвращаясь к россиянам, которые едут в Грузию. Мы часто видим, как на границе разворачивают российских оппозиционеров, критически настроенных журналистов, правозащитников. Дверь в Грузию стоит закрыть перед всеми россиянами или тут должны быть исключения?

Гия Хухашвили: Понимаете, закрывать двери, – я не думаю, что это будет эффективно или правильно. Надо этот вопрос поставить под контроль: усложнить и ограничить их присутствие в Грузии. То есть, если они говорят, что они приезжают туристами, пусть приезжают туристами, если кто-то едет как беженец, есть процедура, пусть они подтвердят, что они бегут из России, потому что не хотят участвовать в войне, пусть сделают эту политическую заявку, и, в принципе, этих людей надо пропускать. Но наша власть действует как бы наоборот.

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